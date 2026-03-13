Carnaval Internacional de Maspalomas 2026: programa completo con todas las galas, cabalgatas y otros eventos

El Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 convertirá el sur de Gran Canaria en un escenario lleno de música, color y espectáculo del 10 al 22 de marzo. En esta edición, la temática elegida es el circo, una alegoría que impregnará todos los actos del programa con elementos visuales inspirados en acróbatas, payasos, trapecistas y grandes producciones escénicas.

La celebración llega además con un impulso especial tras haber sido reconocida oficialmente como Fiesta de Interés Turístico de Canarias, una distinción que subraya la relevancia cultural y turística del evento dentro del archipiélago.

Cada año, el carnaval se convierte en uno de los principales motores de actividad cultural y turística en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, consolidando a Maspalomas como uno de los destinos festivos más destacados del archipiélago durante el mes de marzo.

Un carnaval que refuerza la proyección turística del destino

El inicio oficial del carnaval estuvo marcado por la tradicional carroza anunciadora, que recorrió las calles para dar el pistoletazo de salida a más de diez días de celebraciones.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta edición busca reforzar dos aspectos clave: la seguridad del evento y su proyección internacional. El objetivo es seguir consolidando el carnaval como un atractivo turístico complementario al tradicional modelo de sol y playa del sur de Gran Canaria.

La concejala de Turismo, Eventos y Festejos, Yilenia Vega, ha explicado que la programación se ha diseñado pensando especialmente en la participación de las familias.

Según la edil, una de las decisiones organizativas más importantes ha sido trasladar varios actos destacados al fin de semana para facilitar la asistencia de residentes y visitantes, especialmente de los más pequeños.

Este enfoque busca que el carnaval continúe siendo una celebración intergeneracional, donde puedan participar tanto los vecinos del municipio como los turistas que visitan la isla durante estas fechas.

El Carnaval Familiar: música latina para todas las edades

Uno de los momentos más esperados del programa será el Carnaval Familiar, una jornada festiva que reunirá música en directo y actividades para todas las edades.

El evento se celebrará el sábado 14 de marzo entre las 14:00 y las 20:00 horas en la plaza pública del Centro Comercial Yumbo, uno de los espacios más emblemáticos del carnaval.

El cartel musical reunirá a artistas reconocidos del panorama latino como:

Tony Tun Tun

Miriam Cruz

Fulanito

A ellos se sumará la actuación de la Orquesta El Combo Dominicano y la sesión musical del DJ Tony Bob.

La intención es crear una fiesta de carnaval diurna en la que convivan familias, turistas y residentes, fomentando un ambiente festivo accesible para todos.

Gala de la Reina Infantil: protagonismo para los más pequeños

El 13 de marzo (20.00 horas) se celebrará uno de los eventos más entrañables del carnaval: la Gala de la Reina Infantil.

Este espectáculo reúne cada año a niños y niñas que compiten por el título de soberano del carnaval infantil luciendo espectaculares fantasías diseñadas especialmente para la ocasión.

La gala también contará con:

murgas infantiles

comparsas juveniles

agrupaciones coreográficas

Además, artistas invitados amenizarán el evento para convertirlo en un espectáculo pensado para toda la familia.

Cabalgata Infantil llena de color las calles

El 14 de marzo a las 12:00 horas tendrá lugar la Cabalgata Infantil, uno de los actos más coloridos del carnaval.

Durante el recorrido, alrededor de una veintena de carrozas desfilarán por las calles acompañadas por batucadas, comparsas y grupos de baile.

La comitiva estará presidida por la Reina Infantil y sus damas de honor, quienes encabezarán el desfile ante miles de familias que cada año se acercan a disfrutar del ambiente festivo.

Los disfraces, la música y la participación ciudadana convierten esta cabalgata en una de las actividades más populares del carnaval.

Las jornada del sábado se prolongará durante la noche con el tradicional mogollón de carnaval.

Elección de la Reina del Carnaval

El 15 de marzo a las 21:00 horas se celebrará otro de los grandes momentos del carnaval: la Gala de Elección de la Reina del Carnaval Internacional de Maspalomas.

Este espectáculo destaca por el despliegue escénico, las coreografías y las impresionantes fantasías que lucen las candidatas.

Una gala inclusiva: el Carnaval Sin Barreras

El 16 de marzo el programa incluirá la Gala Sin Barreras, un acto dedicado a las personas con discapacidad.

Esta iniciativa pone de manifiesto el carácter inclusivo del carnaval, ofreciendo un espacio donde todos los participantes pueden disfrutar de la fiesta sin limitaciones.

La gala se ha convertido con el paso de los años en una de las jornadas más emotivas del programa, destacando valores como la integración, la diversidad y la participación social.

El talento joven brilla en el Festival Coreográfico

El 17 de marzo se celebrará el Festival Coreográfico del Carnaval, que reunirá a más de 300 jóvenes artistas procedentes de academias y escuelas de danza de Gran Canaria.

Participarán niños y adolescentes con edades comprendidas entre 3 y 18 años, que mostrarán sobre el escenario distintas coreografías y estilos de baile.

El evento se celebrará en el Centro Comercial Yumbo y constituye una oportunidad para que los jóvenes talentos de la isla demuestren su creatividad y habilidades artísticas.

Gala Gran Dama del Carnaval de Maspalomas / La Provincia

El Carnaval Canino: disfraces también para las mascotas

El programa continuará el 18 de marzo con uno de los eventos más singulares: el Carnaval Canino.

En esta actividad, los propietarios participan junto a sus mascotas en un desfile donde los perros lucen divertidos disfraces diseñados especialmente para la ocasión.

El evento celebra la relación entre personas y animales y se ha convertido en una cita muy popular entre residentes y visitantes.

Yaiza Rodríguez Rodríguez. Primera Miss Traveskarnatival del Carnaval der Maspalomas- 1986. / La Provincia

El espectáculo Drag Queen, una de las señas de identidad

El 19 de marzo tendrá lugar uno de los actos más emblemáticos del carnaval: la Gala Drag Queen.

Este certamen se ha consolidado como uno de los espectáculos más conocidos del Carnaval de Maspalomas, destacando por su creatividad, humor y espectacularidad.

La figura del Drag Queen representa el carácter abierto, diverso y transgresor de estas fiestas, convirtiéndose además en un importante elemento de promoción turística internacional.

Presentación del Cartel y calendario del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 /

Tradición en la playa: el Rescate de la Sardina

El 20 de marzo el carnaval se trasladará a la costa con el tradicional Rescate de la Sardina, una actividad que se celebra desde 1985.

El evento tiene lugar en las arenas de Playa del Inglés y Playa de Maspalomas, donde se representa de forma simbólica el hallazgo de una sardina casi moribunda.

Este acto se diseñó originalmente con el objetivo de implicar a los turistas en las celebraciones, aprovechando el carácter internacional del destino.

Las aspirantes a Reina del Carnaval de Maspalomas / La Provincia

Carnaval al Sol y la Gala del Turista

Tras el rescate de la sardina se celebrará el concierto Carnaval al Sol, un evento musical que tiene lugar en el arenal cercano al Centro Comercial Anexo II.

Ese mismo día se desarrollará también la Gala del Turista, un espectáculo creado en 1985 que reúne algunas de las actuaciones más destacadas del carnaval.

La gala nació precisamente para responder a la gran presencia de visitantes extranjeros en el municipio durante la temporada turística alta.

La gran cabalgata del carnaval

El 21 de marzo llegará uno de los momentos más multitudinarios de todo el programa: la Gran Cabalgata del Carnaval de Maspalomas.

Este desfile reúne cada año a decenas de carrozas, grupos de baile, comparsas y miles de participantes disfrazados, convirtiendo las calles del municipio en una auténtica fiesta colectiva.

La cabalgata es uno de los actos que mayor número de espectadores congrega y se ha consolidado como uno de los eventos más populares del carnaval de Gran Canaria.

El Entierro de la Sardina cierra las fiestas

Las celebraciones concluirán el 22 de marzo con el tradicional Entierro de la Sardina, un acto simbólico que pone fin al carnaval.