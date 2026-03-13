Maspalomas corona a Inmaculada Ojeda Guerra como Gran Dama del Carnaval Internacional 2026

El Centro Comercial Yumbo se vistió de gala para celebrar la elección de la Gran Dama del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026. En una noche marcada por el talento y la elegancia de la veteranía, Inmaculada Ojeda Guerra, representando al Centro de Mayores El Tablero, se alzó con la corona gracias a la fantasía "Besito Volao", diseñada por Masbe Creaciones.

El cuadro de honor se completó con la elección de Carmen Santana Suárez como primera dama de honor, con la fantasía "¡Pasión por ti!", y Margarita Araña Talavera como segunda dama de honor, quien lució el diseño "Para toda una vida". La entrega de bandas y trofeos contó con la presencia de las máximas autoridades municipales: el alcalde Marco Aurelio Pérez, el primer teniente de alcalde Alejandro Marichal, y la concejala de Turismo, Eventos y Festejos Yilenia Vega.

La gala, presentada por Ibán Padrón y Omayra Cazorla, comenzó con una obertura a cargo de la comparsa Aragüimé. Sin embargo, el momento más conmovedor de la noche llegó justo después, con el emotivo homenaje a Zaraida Loreto, profesora de peluquería y maquillaje del IES Faro de Maspalomas. La organización quiso recordar su histórica colaboración con las galas del carnaval tras su reciente fallecimiento, subrayando su huella profesional y humana en la fiesta.

El ritmo de la noche fue in crescendo con las actuaciones musicales. El artista canario Pepe Benavente puso a bailar a todo el recinto con su “Polvorete”, mientras que el broche de oro artístico lo puso Falete, cuya interpretación cargada de sentimiento y teatralidad cautivó a los asistentes que manifestaron su entusiasmo con una gran ovación. El jurado, compuesto por Ani Rivero Rodríguez, Timanfaya Gil, Juan Peña Manzano, Miriam Rosario Mendoza, Oana Carmen Giorgescu, Cristian Hernández Marrero y Yeray Batista Castro, tuvo la difícil tarea de evaluar a las seis aspirantes. La velada concluyó con la fiesta habitual tras la lectura del acta y la coronación de la nueva Gran Dama, Inmaculada Ojeda Guerra.