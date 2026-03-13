Playa Blanca inicia su Carnaval 2026 en Lanzarote con música, comparsas y la proclamación de sus reyes

El núcleo turístico de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), dio este jueves el pistoletazo de salida a su Carnaval 2026 con una gala que reunió a vecinos, vecinas y turistas en el recinto carnavalero del sur de la isla. La primera jornada festiva estuvo marcada por actuaciones musicales, coreografías, batucadas y la proclamación de los reyes del carnaval de este año.

El acto congregó a un público numeroso que llenó la explanada habilitada para los festejos. Durante varias horas, los asistentes disfrutaron de un ambiente marcado por el colorido del vestuario, la música en directo y el espíritu festivo que caracteriza a una de las celebraciones más populares del archipiélago.

Proclamación de la reina y el rey del Carnaval 2026

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la proclamación de la reina y el rey del Carnaval de Playa Blanca 2026, títulos que recayeron en Chela Bolaños, de 84 años, y Aquilino Martín, de 64.

Ambos lucieron fantasías alegóricas diseñadas por Blas Noda González, desfilando y bailando sobre el escenario acompañados por los grupos participantes en la gala. Su participación generó una ovación entre el público, que celebró especialmente el protagonismo de los mayores del municipio.

Reina del Carnaval de Playa Blanca 2026 / La Provincia

Los dos protagonistas forman parte habitual de las actividades organizadas por el consistorio para personas de mayor edad y participan a lo largo del año en diferentes iniciativas sociales y culturales.

Durante el desfile, el humor también estuvo presente. En un momento distendido de la gala, Chela Bolaños bromeó con su compañero sobre el escenario, arrancando risas entre los asistentes con una frase que reflejaba el ambiente desenfadado de la noche.

Comparsas, baile y batucadas animan la primera gala

El espectáculo arrancó con la actuación del ballet Dance Pop, que presentó un número inspirado en “Los Dioses del Olimpo”, temática elegida para el carnaval de este año. La coreografía fue creada por el coreógrafo Ruymán Medina, mientras que el vestuario estuvo diseñado por Manuel Camejo.

Tras esta primera actuación llegó el turno de la batucada Ritmos del Sur, cuyos integrantes aparecieron caracterizados como vikingos. Su puesta en escena y el potente ritmo de los tambores contribuyeron a animar aún más al público que se congregaba en el recinto.

La gala continuó con la participación de la histórica comparsa Los Timanfeiros, uno de los grupos más reconocidos del carnaval lanzaroteño. Cerca de medio centenar de componentes participaron en el espectáculo coreográfico dirigido por Jony Gutiérrez, acompañado por la batucada coordinada por Dani García.

Timanfeiros / La Provincia

La actuación recibió una calurosa respuesta del público, que siguió el ritmo de la música y aplaudió la energía desplegada por los integrantes del grupo.

Un cierre con guiño a la cultura japonesa

La primera noche del Carnaval de Playa Blanca concluyó con la actuación de la batucada Los Yaiseros, que ofreció un espectáculo inspirado en la estética de la cultura japonesa.

Caracterizados como guerreros del sol naciente, los integrantes del grupo, dirigidos por Willy Morales, protagonizaron un cierre festivo marcado por la percusión y la puesta en escena, que puso el broche final a la gala inaugural.

Incluso después de finalizar las actuaciones oficiales, el ambiente festivo continuó durante algunos minutos entre bastidores, con el sonido de los tambores todavía resonando en el recinto.

Participación intergeneracional en el Carnaval

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Yaiza, Daniel Medina, valoró positivamente el inicio de las fiestas, destacando la participación del público y el trabajo de los colectivos que han preparado durante meses las actuaciones presentadas.

Según explicó, la primera noche del carnaval dejó “un dulce sabor de boca” y reflejó el ambiente de convivencia que caracteriza a estas celebraciones. El edil subrayó además la participación de personas de distintas generaciones, desde jóvenes integrantes de comparsas hasta vecinos de mayor edad que también forman parte activa de la programación.

La elección de los reyes del carnaval entre los mayores del municipio es, en este sentido, una forma de reconocer su implicación en la vida social y cultural de Yaiza.

Un fin de semana cargado de actividades

La programación del Carnaval de Playa Blanca 2026 continúa durante todo el fin de semana con nuevas actividades dirigidas a residentes y visitantes.

El calendario festivo incluye desfiles, actuaciones musicales y diferentes actos pensados para públicos de todas las edades. Estas celebraciones forman parte de la oferta cultural y turística del municipio, especialmente en una zona que recibe cada año a miles de visitantes.

El programa completo de actividades puede consultarse en la página oficial del Ayuntamiento de Yaiza: https://www.yaiza.es