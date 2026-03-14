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Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Mar Molina
Carnaval Internacional de Maspalomas 2026: programa completo con todas las galas, cabalgatas y otros eventos
Las elecciones de la Reina Infatil y el Drag Queen y los desfiles de carrozas, agrupaciones y mascaritas, entre los actos pendientes de celebración hasta el 22 de marzo
La Provincia
Playa Blanca inicia su Carnaval 2026 en Lanzarote con música, comparsas y la proclamación de sus reyes
La gala coronó a Chela Bolaños y Aquilino Martín como reyes, destacando la participación intergeneracional en las festividades
La Provincia
Maspalomas corona a Inmaculada Ojeda Guerra como Gran Dama del Carnaval Internacional 2026
Carmen Santana Suárez y Margarita Araña Talavera completan la corte de honor de una noche en la que el público vibró con Falete y Pepe Benavente
Johanna Betancor Galindo
Drag Kiowa se une al cartel de leyendas de la Gala Drag del Carnaval de Telde
El reconocido artista se presentará en una noche que también podrá seguirse en diferido por Televisión Canaria a partir de las 22:30 horas
Elena Montesdeoca
Malabares, plataformas y glamour: 36 aspirantes luchan por el trono en el circo de Maspalomas
El municipio de Telde celebra la carrera de tacones y Santa Lucía saca los mejores disfraces para la gran cabalgata y la noche de mogollón
La Provincia
Playa Blanca celebra su Carnaval con cuatro días de fiesta, desfile y conciertos en el sur de Lanzarote
El gran desfile carnavalero del sábado 14 de marzo, que recorrerá las calles de la localidad turística, contará con grupos de baile, comparsas y carrozas, además del concierto de Elvis Crespo esa misma noche
La Provincia
Salvador Santana abre el Carnaval de Telde 2026 con un viaje por su trayectoria profesional, entre mitos y leyendas
San Gregorio acogió este viernes la apertura de las carnestolendas en un ambiente festivo y colorido, donde su pregonero contó anécdotas de su carrera musical con detalles simbólicos de cada etapa
La Provincia
Carnaval Costa Mogán 2026: novedades, Encuentro de Murgas y la Gala Senior
La programación del Carnaval Costa Mogán incluye actividades para todos los públicos, desde la Gala Drag hasta el Entierro de la Sardina
La Provincia
El Carnaval de Día y Tradicional vuelve a la Plaza del Buen Suceso de El Carrizal en su tercera edición
Tradición, música, convivencia y ambiente carnavalero se unen este sábado, 7 de marzo, en El Carrizal
La Provincia
Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
La Concejalía de Festejos de San Bartolomé de Tirajana ultima los preparativos para que, a partir de la próxima semana, las calles de Maspalomas se transformen en una gran carpa circense. El Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, que se celebrará del 10 al 22 de marzo, arranca con gran expectación tras haber sido declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Este año, la alegoría dedicada al circo impregnará cada acto de color, acrobacias y la magia propia de los grandes espectáculos internacionales. Más información
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