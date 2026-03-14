Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

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Johanna Betancor Galindo Drag Kiowa se une al cartel de leyendas de la Gala Drag del Carnaval de Telde El reconocido artista se presentará en una noche que también podrá seguirse en diferido por Televisión Canaria a partir de las 22:30 horas

Elena Montesdeoca Malabares, plataformas y glamour: 36 aspirantes luchan por el trono en el circo de Maspalomas El municipio de Telde celebra la carrera de tacones y Santa Lucía saca los mejores disfraces para la gran cabalgata y la noche de mogollón

La Provincia Playa Blanca celebra su Carnaval con cuatro días de fiesta, desfile y conciertos en el sur de Lanzarote El gran desfile carnavalero del sábado 14 de marzo, que recorrerá las calles de la localidad turística, contará con grupos de baile, comparsas y carrozas, además del concierto de Elvis Crespo esa misma noche

La Provincia Salvador Santana abre el Carnaval de Telde 2026 con un viaje por su trayectoria profesional, entre mitos y leyendas San Gregorio acogió este viernes la apertura de las carnestolendas en un ambiente festivo y colorido, donde su pregonero contó anécdotas de su carrera musical con detalles simbólicos de cada etapa

La Provincia Carnaval Costa Mogán 2026: novedades, Encuentro de Murgas y la Gala Senior La programación del Carnaval Costa Mogán incluye actividades para todos los públicos, desde la Gala Drag hasta el Entierro de la Sardina

La Provincia El Carnaval de Día y Tradicional vuelve a la Plaza del Buen Suceso de El Carrizal en su tercera edición Tradición, música, convivencia y ambiente carnavalero se unen este sábado, 7 de marzo, en El Carrizal