Suhayla Lisbey Moya se corona en el Reinado Infantil del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026

El escenario del CC Yumbo acogió en la noche de este viernes, 13 de marzo, la celebración de la Gala del Reinado Infantil del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026. En una velada marcada por la ilusión, conducida por los presentadores Mingo Ávila y Jared, que capturó la esencia circense con una obertura en la que el popular personaje Dumbo fue uno de sus protagonistas. El jurado, presidido por Wendy Pavillard y compuesto por profesionales como Isaías J. Carrasco, Alberto Sanluis, Tamara Padrón, Aitami Diepa, Julieta Castellanini y Beatriz Sánchez, tuvo la difícil tarea de evaluar a las candidaturas que aspiraban a suceder a la reina saliente, Aylin Climent Padrón. La obertura dio paso a un desfile de creatividad donde los ballets del municipio, incluyendo los de Emily Domínguez, Levi y Estrella, Carmen Cabrera, Dunia Morales y Alexia Rodríguez, aportaron dinamismo y ritmo a la noche.

La gran triunfadora de la jornada, Suhayla Lisbey Moya Rodríguez, se alzó con la corona tras deslumbrar con la fantasía titulada "Sobrevolando el cielo de mi ciudad" con diseño de Kevin Rodríguez González y el patrocinio de Capross 2004 S.L. El cuadro de honor se completó con un hito inclusivo al otorgar el título de primer finalista a Naret Rodríguez Santana, quien participó con la fantasía "El susurro", diseñada por Crearte Diseños y patrocinada por Cicar Canary Islands Car. El tercer escalafón fue para Anixua García Hernández, cuya fantasía fue diseñada por Ayhtami y Omar Rodríguez y patrocinada por Centro de estudio lakota y Clínica dental Almeida. El apartado musical alcanzó su punto álgido con la actuación de Cantajuego, que hizo las delicias del público familiar interpretando sus grandes éxitos y convirtiendo el recinto en una auténtica fiesta.

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La ceremonia de entrega de premios contó con las principales autoridades municipales. El alcalde Marco Aurelio Pérez fue el encargado de entregar el premio a la nueva Reina Infantil, Suhayla Lisbey Moya Rodríguez; mientras que el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, hizo entrega del histórico premio al primer finalista, Naret Rodríguez Santana. Por su parte, la concejala de Turismo, Yilenia Vega, entregó el reconocimiento a la segunda finalista, Anixua García Hernández. De esta manera se cerró una noche que pasará a la historia del carnaval sureño. Maspalomas, tal y como hiciera antaño con Transkarnatival (actuales Drag Queen) ha vuelto a sentar un precedente, fruto de una sociedad que evoluciona.