Suhayla Moya se alza con el cetro del Reinado Infantil de Maspalomas

El Carnaval Internacional de Maspalomas coronó anoche a su regunda reina. Suhayla Lisbey Moya Rodríguez se alzó con el cetro del Reinado Infantil con la fantasía Sobrevolando el cielo de mi ciudad con diseño de Kevin Rodríguez González y el patrocinio de Capross 2004 S.L. El cuadro de honor se completó con un hito inclusivo al otorgar el título de primer finalista a Naret Rodríguez Santana, quien participó con la fantasía El susurro, diseñada por Crearte Diseños y patrocinada por Cicar, mientras que el tercer título recayó en Anixua García Hernández, con la fantasia carnaval ¡Chacha pero mira tú, ese circo y yo en el carnaval...!, diseñada por Ayhtami y Omar Rodríguez y patrocinada por Centro de estudio lakota y Clínica Dental Almeida.

La noche del viernes dejó una intensa y variada agenda carnavalera en varios municipios de Gran Canaria, con actos que reunieron fantasía, música, humor y espectáculo sobre los escenarios de la isla. Las galas del reinado infantil en San Bartolomé de Tirajana, las Galas Drag Queen de Telde y Santa Lucía de Tirajana y la gran Gala de Carnaval de Agaete concentraron buena parte de la atención en una velada marcada por el lleno en los recintos y por la diversidad artística de las propuestas. En conjunto, los cuatro municipios ofrecieron una noche de carnaval de perfiles muy distintos, pero con un denominador común: la apuesta por espectáculos cuidados, con presencia de artistas consolidados, grupos locales, formatos escénicos renovados y una importante respuesta del público.

En el sur de la isla, San Bartolomé de Tirajana vivió una de las citas más esperadas del programa con la Gala del Reinado Infantil, una velada concebida para dar protagonismo a la fantasía, la creatividad y el talento de los más pequeños. El acto arrancó a las 20.00 horas con la obertura y la entrada de los presentadores, Mingo Ávila y Jared, guiaron una gala llena de emoción. Sobre el escenario desfilaron los ocho candidatas al cetro infantil: Lara Sarmiento Peréz, con la fantasía Mi mundo mágico, diseñada por Joran Torres; Zoe Santana Portocarrero, con Y la luna soñó con el mar de Maspalomas, de Ana Portocarrero; Claudia López Almeida, con Mi fantástico mundo, de Jonathan Suárez; Marta Martín Trascasa, con En un mar de ilusión, también con diseño de Jonathan Suárez; Martina Ortiz Rodríguez, con Corazón valiente, de David Romero; Anixua García Hernández, con una propuesta circense firmada por Ayhtami Rodríguez y Omar Rodríguez; Suhayla Lisbey Moya Rodríguez, con Sobrevolando el cielo de mi ciudad, de Kevin Rodríguez González; y Naret Rodríguez Santana, con El susurro, de Crearte Diseños. La gala concluyó con la proclamación de la nueva reina infantil, en una noche especialmente cuidada en lo estético y emocional dentro del carnaval circense.

Gala Drag en Santa Lucia / Yaiza Socorro

El espectáculo se completó con las actuaciones de los ballets del municipio, entre ellos los de Emily Domínguez, Leví y Estrella, Carmen Cabrera, Dunia Morales y Alexia Rodríguez, además de la actuación de Cantajuego, uno de los momentos más esperados por el público familiar. La despedida de la reina infantil de 2025, Aylin Climent Padrón, y la posterior lectura del acta y entrega de premios pusieron el broche a una gala de gran colorido y notable participación.

En Telde, el protagonismo fue para la Gala Drag Queen La leyenda de la Corona Bermeja, una de las grandes apuestas del carnaval del municipio. El espectáculo reunió en el Auditorio José Vélez del parque urbano de San Juan a figuras destacadas del transformismo y el arte drag, con una propuesta escénica que combinó música, fantasía, narrativa y competición artística. La velada estuvo presentada por Sharonne e Ibán Padrón, que condujeron una noche marcada por el humor, el ritmo y la interacción con el público. Entre los nombres propios de la cita teldense sobresalió la presencia de auténticas leyendas del transformismo, como Miss Claudia, Armani Dvyne y Kany La Patrona, a las que se sumaron arte drag, Drag Vulcano, Grimassira Maeva, Ácrux, Shiky, Kiowa y Gio. Además, con la participación de Ronia Alvarado y Ku Minerva como artistas invitadas, la música no se hizo esperar. La primera subió al escenario acompañada por el ritmo de las comparsas, mientras que la segunda aportó algunos de sus temas más conocidos en uno de los momentos musicales de la noche.

Gala drag del Carnaval de Telde / LP/DLP

También Santa Lucía de Tirajana centró buena parte de la atención con Drag Transgression, un formato renovado que llenó las casi mil butacas del Teatro Víctor Jara pocas horas después de ponerse a la venta las entradas. Lejos del concurso drag convencional, el municipio apostó por un espectáculo escénico con mayor carga artística, musical y reflexiva, protagonizado por seis drag queens que presentaron sus números y monólogos con contenido social. La cantante y actriz Tania Gil ejerció como maestra de ceremonias, hilando la gala con intervenciones escénicas centradas en la libertad, la reivindicación y la reflexión sobre la presión social. El espectáculo contó además con la participación especial del acróbata finalista Leví Estrella y de varios grupos vinculados a la alegoría del carnaval del municipio, en una propuesta que abordó cuestiones, como los cánones de belleza o la homofobia desde una óptica artística y contemporánea.

En Agaete, por su parte, el municipio dio el pistoletazo de salida a sus carnestolendas con una noche inaugural vibrante y multitudinaria en la Plaza de la Constitución, bajo la alegoría Mitos y Leyendas. La gala reunió a cientos de vecinos y visitantes en un recinto completamente lleno y ofreció un cartel variado con las coreografías del Ballet Lucía González Salgado y el Ballet de la Universidad Popular, la participación de la Murga Los Serenquenquenes y la Comparsa Araguimé, así como las actuaciones de Drag Rotceh y Drag Kálik. También se subieron al escenario Alexis Santos y Daniel Calero, antes de cerrar la noche con la verbena del grupo Ritmo Bakano.