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El circo “sin barreras” llegó a Maspalomas con los centros ocupacionales como protagonistas

Gala sin barreras del Carnaval de Maspalomas

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Gala sin barreras del Carnaval de Maspalomas / La Provincia

La Provincia

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El Centro Comercial Yumbo se convirtió este lunes, 16 de marzo, en el epicentro de la inclusión y la alegría con la celebración de la Gala Sin Barreras del Carnaval de Maspalomas. Bajo la carismática conducción de Adolfo Rodríguez, el evento arrancó a las 18:00 horas con una energía desbordante que contagió a los cientos de asistentes. La obertura corrió a cargo de la murga “Los Star”, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, quienes, con sus 32 componentes dirigidos por Alberto Arencibia, lucieron la fantasía “Los magos de Hogwarts que hechizaron Las Vegas”.

La tarde continuó con el desfile de los Centros Ocupacionales, verdaderos protagonistas de la jornada. Abrió la pasarela Asdownsur, con un grupo de 14 integrantes que realizó dos actuaciones. Le siguió el C.O. Arucas, que deleitó al público con la fantasía individual “Alitas Alegres”, interpretada por Marcos Sarmiento y una puesta en escena grupal titulada “A ritmo de Póker”. Cada actuación fue un testimonio de esfuerzo y creatividad, demostrando que el carnaval no entiende de límites cuando se trata de expresar la libertad a través del disfraz y el baile.

Uno de los momentos más esperados fue la participación del C.O. Valleseco, centro que llegaba con el prestigio de haber obtenido recientemente el tercer premio en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Actuó la pareja formada por Luis Daniel Herrera y Fátima Montero con “Fantasía Carnavalera” y el grupo de 19 personas bajo el título “Bucaneros Reineta en busca de tesoros”. De igual forma, el C.O. Envera sorprendió a los presentes con su temática “Donde la suerte se viste de fiesta”, una actuación especialmente admirable ya que la música fue creada por Dj Twoxs, nombre artístico del talentoso beneficiario del centro, Sergio Suárez.

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El despliegue de talento prosiguió con las actuaciones del C.O. Mogán, que presentó una elegante fantasía de “Showgirl”, y el C.O. Ingenio, cuyo grupo de 19 personas recordó que “Lo que pasa en Las Vegas… se baila”. El cierre lo puso el C.O. San Bartolomé, ejerciendo de anfitrión con 31 componentes que dieron vida a “El circo de los sueños tirajaneros”. El grupo Cuenta Atrás puso la nota musical e hizo bailar a todo el público asistente. Se cerró el acto con la subida al escenario de las autoridades municipales de San Bartolomé de Tirajana y del municipio vecino de Mogán. En un ambiente de hermandad se realizó la entrega de reconocimientos a todos los grupos participantes, poniendo en valor el trabajo artístico realizado.

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