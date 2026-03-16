Maspalomas se prepara para su gran Cabalgata de Carnaval este sábado con carrozas, música y miles de disfraces

La esperada Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 se celebrará el próximo sábado 21 de marzo a partir de las 17:00 horas, convirtiéndose una vez más en uno de los actos más multitudinarios y espectaculares del carnaval en Gran Canaria.

Tras varios días de celebraciones, concursos y actos festivos dentro de un programa que este año está dedicado al mundo del circo, el gran desfile carnavalesco se perfila como uno de los momentos más esperados tanto por residentes como por turistas que visitan la isla durante estas fechas.

Miles de personas se concentrarán en las calles de Maspalomas para disfrutar de una fiesta que mezcla música, creatividad, disfraces y espectáculo en un ambiente único que caracteriza al Carnaval Internacional de Maspalomas, uno de los eventos festivos más reconocidos del sur de la isla.

La Cabalgata del Carnaval de Maspalomas es, sin duda, uno de los actos más populares de estas fiestas. Cada edición reúne a miles de participantes y espectadores, consolidándose como uno de los eventos con mayor poder de convocatoria dentro del calendario festivo del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Durante el desfile, las calles se transforman en un gran escenario al aire libre donde carrozas decoradas, comparsas, grupos de baile y cientos de personas disfrazadas recorren el trayecto al ritmo de la música.

El ambiente festivo se extiende desde la tarde hasta bien entrada la noche, mientras diferentes estilos musicales como salsa, pop, ritmos latinos y música electrónica acompañan el recorrido del desfile y animan tanto a los participantes como al público que se concentra a lo largo del itinerario.

La cabalgata es además uno de los momentos en los que el carnaval se vive de forma más cercana, ya que el público no solo observa el desfile, sino que participa activamente en la fiesta, disfrazándose y sumándose al ambiente de celebración.

Carrozas, comparsas y las grandes figuras del carnaval

Uno de los grandes atractivos de la cabalgata será la participación de cerca de un centenar de carrozas, que recorrerán la ciudad acompañadas por miles de personas disfrazadas.

El desfile contará además con la presencia de las principales figuras del carnaval, entre ellas:

La Reina del Carnaval

El Drag Queen ganador

La Gran Dama

Estas figuras recorrerán las calles junto a comparsas, grupos de baile y participantes que aportarán espectáculo, coreografías y música al recorrido.

La combinación de disfraces elaborados, carrozas tematizadas y actuaciones convierte la cabalgata en un gran espectáculo visual y musical que cada año atrae a visitantes de distintos puntos de Canarias, del resto de España y de otros países.

El carnaval dedicado al mundo del circo

La edición 2026 del Carnaval Internacional de Maspalomas se desarrolla bajo la temática “El Circo”, lo que ha inspirado buena parte de los disfraces, decoraciones y ambientación de las fiestas.

Este universo creativo ha permitido que comparsas, carrozas y participantes den rienda suelta a la imaginación con personajes inspirados en malabaristas, acróbatas, payasos, domadores o artistas circenses, aportando un toque especial a los diferentes actos del programa.

La cabalgata será el momento perfecto para ver en conjunto toda esa creatividad, ya que muchas de las carrozas y disfraces estarán inspirados en esta temática.

Más allá del espectáculo visual, la cabalgata representa el momento más espontáneo y participativo del carnaval.

Es el acto que mejor fusiona la tradición de estas fiestas con el público, ya que miles de personas se suman al desfile de forma activa, creando un ambiente donde no hay espectadores pasivos, sino participantes que comparten música, baile y diversión.

Cada año familias, grupos de amigos y visitantes de todo el mundo se suman a esta celebración, convirtiendo el recorrido en una gran fiesta colectiva llena de color, creatividad y alegría.

Para muchos asistentes, participar en la cabalgata es una forma de vivir el carnaval desde dentro, disfrutando de una experiencia que combina tradición festiva, convivencia y cultura popular.