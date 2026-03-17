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Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
La Provincia
Mónica Naranjo actuará en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026
El evento se celebrará el jueves 19 de marzo en el Centro Comercial Yumbo a partir de las 21.00 horas
José A. Neketan
Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas"
Coronada el domingo, no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su victoria es la culminación de una vida dedicada a las artes escénicas y un vínculo inquebrantable con el sur de Gran Canaria
Maspalomas se prepara para su gran Cabalgata de Carnaval este sábado con carrozas, música y miles de disfraces
El desfile más multitudinario del carnaval grancanario reunirá el 21 de marzo a miles de personas, cerca de un centenar de carrozas y a las principales figuras de estas fiestas dedicadas al Circo
El circo “sin barreras” llegó a Maspalomas con los centros ocupacionales como protagonistas
El Centro Comercial Yumbo se convirtió este lunes, 16 de marzo, en el epicentro de la inclusión y la alegría con la celebración de la Gala Sin Barreras del Carnaval de Maspalomas. Bajo la carismática conducción de Adolfo Rodríguez, el evento arrancó a las 18:00 horas con una energía desbordante que contagió a los cientos de asistentes. La obertura corrió a cargo de la murga “Los Star”, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, quienes, con sus 32 componentes dirigidos por Alberto Arencibia, lucieron la fantasía “Los magos de Hogwarts que hechizaron Las Vegas”.
José A. Neketan
Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas"
Coronada el domingo, no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su victoria es la culminación de una vida dedicada a las artes escénicas y un vínculo inquebrantable con el sur de Gran Canaria
Javier Bolaños
Carnaval: Estrella Jiménez, reina en el Circo de Maspalomas
Obtiene el primer premio con la fantasía ‘Alquimia’, secundada por la primera dama Norma Ruiz y la tercera clasificada Coraima Martín
Mar Molina
Carnaval Internacional de Maspalomas 2026: programa completo con todas las galas, cabalgatas y otros eventos
Las elecciones de la Reina Infatil y el Drag Queen y los desfiles de carrozas, agrupaciones y mascaritas, entre los actos pendientes de celebración hasta el 22 de marzo
La Provincia
Playa Blanca inicia su Carnaval 2026 en Lanzarote con música, comparsas y la proclamación de sus reyes
La gala coronó a Chela Bolaños y Aquilino Martín como reyes, destacando la participación intergeneracional en las festividades
La Provincia
Maspalomas corona a Inmaculada Ojeda Guerra como Gran Dama del Carnaval Internacional 2026
Carmen Santana Suárez y Margarita Araña Talavera completan la corte de honor de una noche en la que el público vibró con Falete y Pepe Benavente
Johanna Betancor Galindo
Drag Kiowa se une al cartel de leyendas de la Gala Drag del Carnaval de Telde
El reconocido artista se presentará en una noche que también podrá seguirse en diferido por Televisión Canaria a partir de las 22:30 horas
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
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