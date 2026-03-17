Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

La Provincia Mónica Naranjo actuará en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 El evento se celebrará el jueves 19 de marzo en el Centro Comercial Yumbo a partir de las 21.00 horas

José A. Neketan Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas" Coronada el domingo, no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su victoria es la culminación de una vida dedicada a las artes escénicas y un vínculo inquebrantable con el sur de Gran Canaria

Maspalomas se prepara para su gran Cabalgata de Carnaval este sábado con carrozas, música y miles de disfraces El desfile más multitudinario del carnaval grancanario reunirá el 21 de marzo a miles de personas, cerca de un centenar de carrozas y a las principales figuras de estas fiestas dedicadas al Circo Más información

El circo “sin barreras” llegó a Maspalomas con los centros ocupacionales como protagonistas El Centro Comercial Yumbo se convirtió este lunes, 16 de marzo, en el epicentro de la inclusión y la alegría con la celebración de la Gala Sin Barreras del Carnaval de Maspalomas. Bajo la carismática conducción de Adolfo Rodríguez, el evento arrancó a las 18:00 horas con una energía desbordante que contagió a los cientos de asistentes. La obertura corrió a cargo de la murga “Los Star”, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, quienes, con sus 32 componentes dirigidos por Alberto Arencibia, lucieron la fantasía “Los magos de Hogwarts que hechizaron Las Vegas”. Más información

José A. Neketan Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas" Coronada el domingo, no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su victoria es la culminación de una vida dedicada a las artes escénicas y un vínculo inquebrantable con el sur de Gran Canaria Más información

Javier Bolaños Carnaval: Estrella Jiménez, reina en el Circo de Maspalomas Obtiene el primer premio con la fantasía ‘Alquimia’, secundada por la primera dama Norma Ruiz y la tercera clasificada Coraima Martín

Mar Molina Carnaval Internacional de Maspalomas 2026: programa completo con todas las galas, cabalgatas y otros eventos Las elecciones de la Reina Infatil y el Drag Queen y los desfiles de carrozas, agrupaciones y mascaritas, entre los actos pendientes de celebración hasta el 22 de marzo

La Provincia Playa Blanca inicia su Carnaval 2026 en Lanzarote con música, comparsas y la proclamación de sus reyes La gala coronó a Chela Bolaños y Aquilino Martín como reyes, destacando la participación intergeneracional en las festividades

La Provincia Maspalomas corona a Inmaculada Ojeda Guerra como Gran Dama del Carnaval Internacional 2026 Carmen Santana Suárez y Margarita Araña Talavera completan la corte de honor de una noche en la que el público vibró con Falete y Pepe Benavente