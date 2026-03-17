Maspalomas estrena con éxito la "Marcha Carnavalera" con la participación de 1.700 escolares

La Concejalía de Eventos y Festejos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha marcado un hito en el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 con la creación de la "Marcha Carnavalera". Esta nueva iniciativa, diseñada específicamente para los más jóvenes del municipio, congregó a un total de 1.700 alumnos de diez centros educativos, abarcando desde el ciclo de Educación Infantil hasta 6º de Primaria.

El evento, concebido como una herramienta pedagógica y lúdica, recorrió las calles desde el Estadio Municipal hasta la Plaza de San Fernando con el objetivo de fomentar valores como el respeto a la diversidad, el trabajo en equipo y el desarrollo emocional a través de la identidad cultural del carnaval. La jornada festiva, que comenzó a las 09:30 horas, transformó el entorno urbano en un vibrante pasacalles lleno de música, malabaristas, batucadas y sorpresas. El desfile contó con el acompañamiento de dos carrozas de "José Halcón", además de la animación de zancudos y los payasos de Dlokos Art.

Al llegar a la plaza de la iglesia de San Fernando, los pequeños disfrutaron de su desayuno para luego dar paso a un espectáculo sobre el escenario principal, que contó con las actuaciones de Mister Gas y Andrea de Sunom Circ. El evento concluyó sobre las 12:30 horas, consolidando una actividad carnavalera fuera de la zona turística convencional.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, estuvo presente durante el recorrido y destacó la importancia de abrir espacios donde la infancia sea el eje central de las celebraciones. Marichal felicitó a la Concejalía de Eventos y Festejos por materializar este proyecto, señalando que, al igual que ocurrió con la ya consolidada Cabalgata Infantil, esta marcha permite que "los más pequeños de la casa sean los protagonistas" absolutos de la fiesta. Para el edil, estas acciones refuerzan el compromiso municipal con las familias residentes, asegurando que el Carnaval de Maspalomas sea una celebración inclusiva que trascienda la oferta de ocio para visitantes.

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Por su parte, la concejala de Turismo, Eventos y Festejos, Yilenia Vega, mostró su satisfacción por la acogida de esta primera edición, calificándola como una actividad que "ha gustado mucho" a la comunidad educativa. Vega subrayó que el propósito de su concejalía es dotar de continuidad a esta marcha, con la ambición de que en el futuro participen todos los colegios del municipio, ya que algunos no pudieron asistir en esta ocasión por incompatibilidad con otras actividades ya programadas en sus centros. "La idea es seguir aumentando la participación; esta es la primera edición de muchas más", afirmó la edil, insistiendo en que estas vivencias tempranas garantizan la supervivencia de las tradiciones populares.