Mónica Naranjo actuará en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026

La cantante Mónica Naranjo será una de las protagonistas de la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, uno de los eventos más emblemáticos de estas fiestas en el sur de Gran Canaria. La actuación de la artista aportará un componente musical destacado a una cita ya consolidada por su carácter reivindicativo, creativo y festivo.

El espectáculo tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 21:00 horas en el escenario principal del Centro Comercial Yumbo, espacio habitual de celebración de esta gala y referente del ocio en la zona turística de Maspalomas.

La Gala Drag Queen se ha convertido en uno de los actos más esperados dentro del programa del carnaval, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.

Entradas gratuitas: cómo y cuándo conseguirlas

La organización ha anunciado que se pondrán a disposición del público 1.000 entradas gratuitas para asistir a la gala. Estas podrán obtenerse a partir del jueves 12 de marzo a las 09:00 horas mediante dos vías:

500 entradas online a través de la plataforma oficial: https://entradascanarias.com

a través de la plataforma oficial: https://entradascanarias.com 500 entradas presenciales en la plaza del CC Yumbo, distribuidas por orden de llegada

Cada persona podrá retirar un máximo de dos entradas, con el objetivo de facilitar un acceso equitativo al evento.

Candidatos a Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026