Mónica Naranjo actuará en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026
El evento se celebrará el jueves 19 de marzo en el Centro Comercial Yumbo a partir de las 21.00 horas
La cantante Mónica Naranjo será una de las protagonistas de la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, uno de los eventos más emblemáticos de estas fiestas en el sur de Gran Canaria. La actuación de la artista aportará un componente musical destacado a una cita ya consolidada por su carácter reivindicativo, creativo y festivo.
El espectáculo tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 21:00 horas en el escenario principal del Centro Comercial Yumbo, espacio habitual de celebración de esta gala y referente del ocio en la zona turística de Maspalomas.
La Gala Drag Queen se ha convertido en uno de los actos más esperados dentro del programa del carnaval, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.
Entradas gratuitas: cómo y cuándo conseguirlas
La organización ha anunciado que se pondrán a disposición del público 1.000 entradas gratuitas para asistir a la gala. Estas podrán obtenerse a partir del jueves 12 de marzo a las 09:00 horas mediante dos vías:
- 500 entradas online a través de la plataforma oficial: https://entradascanarias.com
- 500 entradas presenciales en la plaza del CC Yumbo, distribuidas por orden de llegada
Cada persona podrá retirar un máximo de dos entradas, con el objetivo de facilitar un acceso equitativo al evento.
Candidatos a Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026
- SHÍKY (José David Batista Falcón): Patrocinado por Servatur Hotels. Fantasía: "Hogar, Dulce hogar". Diseñador: José David Batista.
- LOS TURKISH (Salvador Jiménez y Carlos Coca): Patrocinado por Complejo Rural La Perdiz de Molinca. Fantasía: "En las mareas del Caribe, estos mariquitas se despiden". Diseñador: Daniel Guzmán Rivero.
- LA GIOVADRAG (Giovanni Izquierdo): Patrocinado por Mundo Patineta, Elite Van, El Rincón Erótico y Cabildo de Gran Canaria. Fantasía: "Kimera, El Despertar Bajo la Carpa del Gran Showman". Diseñador: Giovanni izquierdo, La Giovadrag.
- ÁVALON (Osvaldo Cabrera Rocha): Patrocinado por Juventud Canaria, Clínica Dental Claramunt y Full Cargo. Fantasía: "Y entonces florecí cuando nadie más miraba". Diseñador: Osvaldo Cabrera Rocha.
- ARMEK (Pedro Llomar Miranda González): Patrocinado por Divinity y Cheyennes Club. Fantasía: "Yo no nací para reinar, nací para ser eterno". Diseñador: Nancy Henríquez González.
- ÍGNEA (Sergio Encinoso Domínguez): Patrocinado por Carrozas José Halcón. Fantasía: "Dame un grrr, un que?". Diseñador: Néstor Santana.
- HEFESTO (Yeremy González Hernández): Patrocinado por Ángel Díaz Tattoo. Fantasía: "Terapia de choque". Diseñador: Yeremy González y Néstor Santana.
- EGO (Daniel Hernández Rodríguez): Patrocinado por Clínica Dental Tirma López, Distinto Pub Musical y CVision. Fantasía: "Ay Chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI". Diseñador: Kilian Betancor Falcón.
- ACRUX (Neftalí Betancor Rodríguez): Patrocinado por Connecting Bingo. Fantasía: "Quien no arriesga no gana... ¿y tú apuestas por mi?". Diseñador: Nefalí Betancor.
- EIKO (Echedey Fernández Trujillo): Patrocinado por Dormitorum. Fantasía: "Objeto volador no identificado". Diseñadores: Carla Domínguez, Sara Aguinaga y Manuel Yenedey Velázquez.
- SEQUINS (Samuel José Torres Ojeda): Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento de Arucas, Vervia Asesores y Carrozas José Hacón. Fantasía: "Lo que el bisturí se llevó... Estoy más estirá que un chicle". Diseñador: Josep López Martí.
- YSHIA TAISMA (Eduardo David del Rosario Taisma): Patrocinado por Nettronica S.L.. Fantasía: "¡Fonita, La Yshia esta revirá! pero aunque la mona se
- vista de seda, Yshia se queda...". Diseñador: Zoilo Alejandro García.
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