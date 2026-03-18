Ya hay nuevas fechas para la Gala Drag y los actos del Carnaval de Maspalomas aplazados por la borrasca Therese
El Consistorio reprograma la Gala Drag, el Carnaval Canino, el Rescate de la Sardina y la Gala del Turista, mientras deja para el jueves la decisión sobre la Cabalgata
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha fijado nuevas fechas para varios actos del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 aplazados por la alerta meteorológica provocada por la borrasca Therese.
La Gala Drag de Maspalomas se celebrará finalmente el miércoles 25 de marzo, mientras que la Gala Carnaval Canino pasa al jueves 26. El viernes 27 tendrán lugar el Rescate de la Sardina, el Carnaval al Sol, el Mogollón y la Gala del Turista, según la reprogramación comunicada por el Consistorio.
En cuanto a la Gran Cabalgata, por ahora se mantiene en su fecha prevista, el sábado 21 de marzo, aunque será este jueves cuando el Ayuntamiento decida si sigue adelante o si se aplaza al sábado 28, en función de la evolución del tiempo y de las previsiones meteorológicas.
La reprogramación se ha llevado a cabo por motivos de seguridad, ante el riesgo de fuertes vientos, lluvias intensas y fenómenos costeros asociados al paso de Therese.
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