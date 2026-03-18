Última hora: el Carnaval Internacional de Maspalomas aplaza la Gala Drag y varios actos por la borrasca Therese

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido aplazar varios actos del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 debido a la situación de alerta meteorológica que afecta al Archipiélago. La medida responde a las previsiones asociadas a la borrasca Therese, que está provocando condiciones adversas como fuertes vientos, lluvias intensas y fenómenos costeros.

La decisión ha sido adoptada por la Concejalía de Festejos y Eventos, en coordinación con los servicios de seguridad y emergencias, y siguiendo las directrices marcadas por el Gobierno de Canarias. También se han tenido en cuenta los protocolos del Cabildo de Gran Canaria y del propio plan municipal de emergencias.

Actos suspendidos y pendientes de nueva fecha

Entre los eventos afectados se encuentra la Gala Carnaval Canino, prevista inicialmente para la tarde del miércoles 18 de marzo. También se aplaza la Gala Drag, uno de los actos más destacados del programa, que iba a celebrarse el jueves 19. Desde la organización se ha confirmado que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas cuando se reprograme el espectáculo.

Asimismo, quedan suspendidos los actos programados para el viernes 20, como el Rescate de la Sardina, la Gala del Turista, el evento Carnaval al Sol y el tradicional mogollón.

El Ayuntamiento ha indicado que en los próximos días se comunicarán las nuevas fechas y horarios, una vez se analice la evolución de las condiciones meteorológicas.

Publicación de Facebook sobre la decisión de San Bartolomé de Tirajana de aplazar actos del Carnaval Internacional de Maspalomas debido a la borrasca Therese.

La Cabalgata, pendiente de evaluación

Uno de los eventos más esperados, la Gran Cabalgata del Carnaval, prevista para el sábado 21, aún no ha sido suspendida de forma definitiva. Según ha informado el Consistorio, será el jueves 19 cuando los servicios de seguridad evalúen la situación y determinen si se puede celebrar con garantías o si también deberá aplazarse.

Esta decisión dependerá del comportamiento del temporal y de los avisos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene activos avisos por fenómenos adversos en Canarias.

Prioridad: seguridad de asistentes y participantes

Desde el Ayuntamiento han insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad tanto de los participantes como del público asistente. El episodio meteorológico previsto incluye riesgos asociados a rachas de viento intensas, lluvias persistentes y fuerte oleaje, lo que puede afectar al desarrollo normal de eventos al aire libre.

En este sentido, las autoridades locales recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y evitar situaciones de riesgo.

Llamamiento a la prudencia y a la información oficial

La Concejalía de Festejos ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad y prudencia, y consulte únicamente fuentes oficiales para informarse sobre posibles cambios en la programación.

Además, se ha pedido evitar la difusión de rumores o informaciones no confirmadas, especialmente en redes sociales, con el fin de no generar confusión entre vecinos y visitantes.

Seguimiento continuo del temporal

El Consistorio ha asegurado que realizará un seguimiento constante de la evolución meteorológica para poder reprogramar los actos suspendidos en el menor plazo posible. El objetivo es garantizar que el Carnaval Internacional de Maspalomas pueda desarrollarse con normalidad en cuanto las condiciones lo permitan.

Este evento es uno de los más relevantes del calendario festivo de Gran Canaria y cada año atrae a numerosos visitantes, por lo que su correcta organización resulta clave tanto desde el punto de vista cultural como logístico.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión de la ciudadanía, turistas y participantes, y ha reiterado su compromiso con la seguridad y el buen desarrollo de las celebraciones.