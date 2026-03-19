La Cabalgata del Carnaval de Maspalomas se aplaza por la borrasca Therese: será el 28 de marzo
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana decide reprogramar el evento debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Therese
Directo | El paso de la borrasca Therese por Canarias: última hora de avisos por lluvia, viento y oleaje
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido aplazar la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas, prevista para este sábado 21 de marzo, debido al paso de la borrasca Therese por Canarias. La nueva fecha será el sábado 28 de marzo.
La borrasca Therese sigue afectando el desarrollo del Carnaval Internacional de Maspalomas, lo que ha obligado a reprogramar varios de sus actos más importantes. La organización ya había anunciado el aplazamiento de la gala drag, inicialmente programada para este jueves 19, que se celebrará ahora el miércoles 25.
Nuevas fechas para actos del carnaval
Otros eventos también han sido modificados, como la gala del carnaval canino, que se llevará a cabo el jueves 26, y el Rescate de la Sardina, la Gala del Turista, Carnaval al Sol y el mogollón, que se celebrarán finalmente el viernes 27.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha tomado esta decisión con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el público.
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Suspendido cuatro días el guardia civil que se coló en un vuelo en Lanzarote tras cerrarse el embarque
- Buscan a Juan Francisco Sánchez tras encontrar su coche abandonado en la costa de Gáldar
- Manoli, un año desaparecida en Arinaga: 'Dicen que se fue al cielo, pero prefiero pensar que está de viaje