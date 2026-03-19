La Cabalgata del Carnaval de Maspalomas se aplaza por la borrasca Therese: será el 28 de marzo

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido aplazar la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas, prevista para este sábado 21 de marzo, debido al paso de la borrasca Therese por Canarias. La nueva fecha será el sábado 28 de marzo.

La borrasca Therese sigue afectando el desarrollo del Carnaval Internacional de Maspalomas, lo que ha obligado a reprogramar varios de sus actos más importantes. La organización ya había anunciado el aplazamiento de la gala drag, inicialmente programada para este jueves 19, que se celebrará ahora el miércoles 25.

Paso de la borrasca Therese por Gran Canaria (19/03/26) / Andrés Cruz / José Pérez Curbelo

Nuevas fechas para actos del carnaval

Otros eventos también han sido modificados, como la gala del carnaval canino, que se llevará a cabo el jueves 26, y el Rescate de la Sardina, la Gala del Turista, Carnaval al Sol y el mogollón, que se celebrarán finalmente el viernes 27.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha tomado esta decisión con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el público.