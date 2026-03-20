Mogán reprograma la Cabalgata del Carnaval Costa Mogán al 29 de marzo y Carrizal aplaza sus fiestas hasta abril

El calendario de los carnavales en Gran Canaria continúa ajustándose tras los efectos del temporal provocado por la borrasca Therese. Dos de los municipios que han tenido que reorganizar sus celebraciones son Mogán y Carrizal, que han modificado varias de sus actividades para garantizar la participación del público y evitar coincidencias con otros grandes eventos del Carnaval en la isla.

El cambio más inmediato afecta al Carnaval Costa Mogán 2026, cuya cabalgata principal se celebrará finalmente el domingo 29 de marzo a las 12:30 horas, en lugar del sábado 28 como estaba previsto inicialmente. La decisión ha sido adoptada por la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Mogán para evitar que el desfile coincida con la Cabalgata del Carnaval de Maspalomas, que también fue reprogramada debido a las condiciones meteorológicas de las últimas semanas.

A este reajuste se suma también la reorganización del Carnaval de Carrizal, que ha optado por trasladar sus celebraciones a abril. Concretamente, los actos se celebrarán del 6 al 12 de abril, ampliando así el calendario festivo en el sureste de Gran Canaria.

La Cabalgata del Carnaval Costa Mogán se celebrará el 29 de marzo

La Cabalgata del Carnaval Costa Mogán 2026 será uno de los actos centrales de las fiestas en el municipio. Finalmente se celebrará el domingo 29 de marzo a las 12:30 horas, manteniendo el mismo recorrido que estaba previsto inicialmente.

El desfile partirá desde la calle Damasco y recorrerá las principales vías hasta llegar a la calle José Manuel Santana García, junto a la playa de El Perchel, en Arguineguín. Este recorrido permitirá que vecinos y visitantes disfruten de carrozas, comparsas, mascaritas y agrupaciones carnavaleras en uno de los eventos más esperados del programa.

El concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Santana, ha explicado que el objetivo del cambio es evitar coincidencias con otros eventos carnavaleros importantes en la isla.

Según ha señalado, la decisión busca facilitar que el público pueda disfrutar de ambos desfiles sin tener que elegir entre uno u otro, además de favorecer la participación de grupos carnavaleros que suelen participar en distintos municipios.

El Carnaval de Día y el Velatorio de la Sardina completan la jornada

Tras la cabalgata, la fiesta continuará durante toda la jornada del domingo en Arguineguín con varios actos tradicionales del Carnaval Costa Mogán.

A las 15:00 horas comenzará el Carnaval de Día “La Bajeta”, que contará con actuaciones musicales y animación para todos los públicos. Sobre el escenario actuarán:

Armonía Show

Los Salvapantallas

DJ Promaster

La programación continuará por la tarde con uno de los actos más simbólicos del carnaval: el Velatorio de la Sardina, que arrancará a las 19:30 horas.

La despedida del carnaval incluirá un cortejo fúnebre protagonizado por la familia carnavalera y acompañado por La Charanga La Aldea. La comitiva recorrerá las calles hasta llegar a la playa de Las Marañuelas, donde tendrá lugar la tradicional quema de la sardina, poniendo el broche final al Carnaval Costa Mogán 2026.

Cambios en otras actividades del Carnaval Costa Mogán

La modificación de la fecha de la cabalgata también ha obligado a reorganizar otros actos previstos en el programa del carnaval.

En este sentido, el Carnaval en Familia y la Milla Solidaria “Kilómetros X Sonrisas” cambian de jornada y se celebrarán finalmente el sábado 28 de marzo por la tarde.

El Carnaval en Familia comenzará a las 17:30 horas en la plaza de Las Marañuelas, donde se desarrollarán diversas actividades pensadas especialmente para los más pequeños.

Entre las propuestas previstas destacan:

talleres de carnaval

actividades infantiles

castillos hinchables

reparto de tortillas y chocolate

Esta iniciativa busca convertir la jornada en un espacio de convivencia familiar dentro del programa festivo del municipio.

La Milla Solidaria “Kilómetros X Sonrisas”

Tras el Carnaval en Familia tendrá lugar uno de los actos más solidarios del programa: la Milla Solidaria “Kilómetros X Sonrisas”, prevista para las 19:30 horas.

La carrera partirá también desde la plaza de Las Marañuelas y está organizada en colaboración con la Asociación Kilómetros X Sonrisas, una entidad que ofrece apoyo a menores con cáncer o enfermedades raras y a sus familias.

Las personas interesadas en participar podrán adquirir sus dorsales por cinco euros en los puntos de atención al público de los siguientes centros deportivos del municipio:

Complejo Deportivo David Jiménez Silva

Complejo Deportivo Valle de Mogán

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Durante la actividad, además del componente solidario, también habrá un toque carnavalesco. La organización otorgará premios a las mejores mascaritas, tanto en categoría individual como grupal.