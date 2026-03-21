Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Paula Quintero Delgado La Cabalgata del Carnaval de Maspalomas se aplaza por la borrasca Therese: será el 28 de marzo El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana decide reprogramar el evento debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Therese

Paula Quintero Delgado El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo La suspensión de la Gala Drag, uno de los actos más multitudinarios del Carnaval de Maspalomas, impacta en la economía del centro comercial Yumbo, con bares y restaurantes que esperaban un lleno total

Aránzazu Fernández Última hora: el Carnaval Internacional de Maspalomas aplaza la Gala Drag y varios actos por la borrasca Therese El Consistorio de San Bartolomé de Tirajana mantiene en vilo la celebración de la Gran Cabalgata del Carnaval, prevista para el sábado 21, a la espera de evaluar la situación el jueves 19

Elena Montesdeoca La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet El temporal azotará el sur de la isla con fuertes precipitaciones, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de cinco metros. Aunque la celebración de momento sigue en pie, este año los cielos azules y despejados que suelen acompañar el Carnaval de Maspalomas podrían no aparecer. Las previsiones de la Aemet alertan de que la probabilidad de precipitaciones para el próximo sábado es máxima, tanto en el sur de Gran Canaria como en el norte de la isla. Más información

La Provincia Mónica Naranjo actuará en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 El evento se celebrará el jueves 19 de marzo en el Centro Comercial Yumbo a partir de las 21.00 horas

José A. Neketan Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas" Coronada el domingo, no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su victoria es la culminación de una vida dedicada a las artes escénicas y un vínculo inquebrantable con el sur de Gran Canaria

Maspalomas se prepara para su gran Cabalgata de Carnaval este sábado con carrozas, música y miles de disfraces El desfile más multitudinario del carnaval grancanario reunirá el 21 de marzo a miles de personas, cerca de un centenar de carrozas y a las principales figuras de estas fiestas dedicadas al Circo Más información

El circo “sin barreras” llegó a Maspalomas con los centros ocupacionales como protagonistas El Centro Comercial Yumbo se convirtió este lunes, 16 de marzo, en el epicentro de la inclusión y la alegría con la celebración de la Gala Sin Barreras del Carnaval de Maspalomas. Bajo la carismática conducción de Adolfo Rodríguez, el evento arrancó a las 18:00 horas con una energía desbordante que contagió a los cientos de asistentes. La obertura corrió a cargo de la murga “Los Star”, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, quienes, con sus 32 componentes dirigidos por Alberto Arencibia, lucieron la fantasía “Los magos de Hogwarts que hechizaron Las Vegas”. Más información

José A. Neketan Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas" Coronada el domingo, no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su victoria es la culminación de una vida dedicada a las artes escénicas y un vínculo inquebrantable con el sur de Gran Canaria Más información