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Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Paula Quintero Delgado
La Cabalgata del Carnaval de Maspalomas se aplaza por la borrasca Therese: será el 28 de marzo
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana decide reprogramar el evento debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Therese
Paula Quintero Delgado
El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
La suspensión de la Gala Drag, uno de los actos más multitudinarios del Carnaval de Maspalomas, impacta en la economía del centro comercial Yumbo, con bares y restaurantes que esperaban un lleno total
Aránzazu Fernández
Última hora: el Carnaval Internacional de Maspalomas aplaza la Gala Drag y varios actos por la borrasca Therese
El Consistorio de San Bartolomé de Tirajana mantiene en vilo la celebración de la Gran Cabalgata del Carnaval, prevista para el sábado 21, a la espera de evaluar la situación el jueves 19
Elena Montesdeoca
La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
El temporal azotará el sur de la isla con fuertes precipitaciones, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de cinco metros.
Aunque la celebración de momento sigue en pie, este año los cielos azules y despejados que suelen acompañar el Carnaval de Maspalomas podrían no aparecer. Las previsiones de la Aemet alertan de que la probabilidad de precipitaciones para el próximo sábado es máxima, tanto en el sur de Gran Canaria como en el norte de la isla.
La Provincia
Mónica Naranjo actuará en la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026
El evento se celebrará el jueves 19 de marzo en el Centro Comercial Yumbo a partir de las 21.00 horas
José A. Neketan
Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas"
Coronada el domingo, no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su victoria es la culminación de una vida dedicada a las artes escénicas y un vínculo inquebrantable con el sur de Gran Canaria
Maspalomas se prepara para su gran Cabalgata de Carnaval este sábado con carrozas, música y miles de disfraces
El desfile más multitudinario del carnaval grancanario reunirá el 21 de marzo a miles de personas, cerca de un centenar de carrozas y a las principales figuras de estas fiestas dedicadas al Circo
El circo “sin barreras” llegó a Maspalomas con los centros ocupacionales como protagonistas
El Centro Comercial Yumbo se convirtió este lunes, 16 de marzo, en el epicentro de la inclusión y la alegría con la celebración de la Gala Sin Barreras del Carnaval de Maspalomas. Bajo la carismática conducción de Adolfo Rodríguez, el evento arrancó a las 18:00 horas con una energía desbordante que contagió a los cientos de asistentes. La obertura corrió a cargo de la murga “Los Star”, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, quienes, con sus 32 componentes dirigidos por Alberto Arencibia, lucieron la fantasía “Los magos de Hogwarts que hechizaron Las Vegas”.
José A. Neketan
Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas"
Coronada el domingo, no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su victoria es la culminación de una vida dedicada a las artes escénicas y un vínculo inquebrantable con el sur de Gran Canaria
Javier Bolaños
Carnaval: Estrella Jiménez, reina en el Circo de Maspalomas
Obtiene el primer premio con la fantasía ‘Alquimia’, secundada por la primera dama Norma Ruiz y la tercera clasificada Coraima Martín
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos
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- Hallan el cuerpo del desaparecido Juan Francisco Sánchez en la costa de Guía