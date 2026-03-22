Therese empuja la cabalgata de Mogán al próximo domingo

Los aplazamientos de los actos de carnaval en diversos municipios de Gran Canaria por los aprietos en los que la borrasca Therese ha puesto a grandes áreas de la Isla ha provocado una reprogramación en cadena que lleva la cabalgata de Mogán al próximo domingo (29 de marzo). Los responsables municipales evitan de este modo coincidir con la que se celebrará por las calles de San Bartolomé de Tirajana, prevista para el pasado sábado y que se ha trasladado al próximo.

Ese día era el reservado por Mogán para que las carrozas transitaran por sus principales vías. Se abre ahora la posibilidad de que los más carnavaleros no se pierdan ninguna oportunidad para disfrazarse y vivir un fin de semana copado por las carnestolendas. Las citas principales, es decir, las de las dos cabalgatas: sábado 28 de marzo a las 17.00 horas en San Bartolomé de Tirajana, y domingo 29 de marzo a las 12.30 horas en Mogán.

El paso de la borrasca ha obligado a las autoridades municipales a trabajar contra reloj para poder continuar ofreciendo a sus respectivas poblaciones y visitantes la mayor parte de las programaciones festivas en las que venían trabajando durante meses.

San Bartolomé de Tirajana

Además del reseñado cambio de la cabalgata, la práctica totalidad de las citas se han desplazado en el tiempo y la actividad se concentra entre los días 25 y 29.

El próximo miércoles a las 21.00 horas comenzará la Gala Drag y el jueves (17.00 horas) queda reservado para el Carnaval Canino. Un día después, el viernes (12.00 horas), será el momento de rescatar a la sardina en la playa de Maspalomas y, horas más tarde (21.00) tendrá lugar la Gala del Turista, que se desarrollará en el escenario que está instalado en el Centro Comercial Yumbo. En cuanto finalice, será momento de los mogollones. Arrancarán a las 23.00 horas con Óscar Martínez y Ramsés López (Los 40 Session) en el escenario principal. En la zona de chiringuitos, más música, con DJ Sammyto, Jonay BJ y Toni Bob.

Para el sábado, tras alcanzar su destino las carrozas, volverán los mogollones (23.00 horas). Rafael Caso, Brian de la Cruz, Star Music, Toni Bob y Leyenda Joven desfilarán por el escenario principal; Línea DJ, Alejo y DJ Juanjo amenizarán el área próxima a los chiringuitos. El domingo, despedida hasta el año que viene con el entierro de la sardina (19.00 horas), que partirá del Yumbo hasta el Anexo II de Playa del Inglés. El fin de fiesta lo pondrá el concierto Tributo a Juan Luis Guerra (Bachata Rosa), a las 21:00 horas.

Mogán

El traslado de la cabalgata al mediodía del domingo provoca que

el Carnaval en Familia (sábado 17.30 horas) y la Milla Solidaria Kilómetros X Sonrisas (sábado 19:30 horas) hagan el viaje contrario. Estaban previstos para el domingo y se celebrarán ahora en la tarde del sábado en la plaza de Las Marañuelas. También el domingo, tras la cabalgata, comenzará (15.00 horas) el Carnaval de Día La Bajeta, con Armonía Show, Los Salvapantallas y DJ Promaster. A las 19.30 horas, para terminar, el Velatorio de la Sardina.

Ingenio.

Por su parte, Ingenio ha decidido aplazar el grueso de las celebraciones a después de Semana Santa. Solo el pregón será antes el próximo jueves

El resto queda así: lunes 6 de abril, Carnaval Inclusivo; martes 7,

Gala Drag; miércoles 8 y jueves 9, Concurso de Murgas; viernes 10, Fiesta Latina; sábado 11, Gran Cabalgata, y domingo 12, Carnaval Infantil.