Casi cuatro millones de euros en artistas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: Ozuna es el segundo más caro

Las Palmas de Gran Canaria pagará 759.700 euros por la actuación de Ozuna en el Carnaval capitalino el pasado 28 de febrero, en Manuel Becerra. El artista puertorriqueño ha sido el segundo más caro después de Marc Anthony, que costó 1.395.860 euros, y levantó ampollas en el sector cultural local por su precio. Asimismo, el concierto de Luck Ra, que tuvo lugar un día antes, supondrá una inversión de 304.950 euros. Son los dos últimos artistas que faltaba por conocer el coste de los contratos en el 50 aniversario de la Fiesta de Interés Turístico Internacional. La inversión total de las actuaciones de los principales cantantes del programa carnavalero asciende a los 3.779.374,46 euros.

La elección del artista Ozuna a través de un negociado sin publicidad responde a "su presencia escénica y su conexión directa con el público" y por su impacto "cultural, social y mediático". El cantante llenó la plaza de Manuel Becerra en la noche del Carnaval a la que asistieron miles de personas, y donde también presentó una canción inédita.

Por su parte, el argentino Luck Ra fue contratado para el Carnaval de Día en el escenario principal de Santa Catalina. En esa misma jornada también actuaron Emily Estefan, cuya actuación ascendió a los 232.302 euros, y para poner el punto final a la jornada festiva, actuó Marc Anthony. El coste de estos conciertos provocó la indignación en el sector cultural canario que denunció, a través de una carta dirigida a la alcaldesa, Carolina Darias, el gasto en artistas internacionales mientras el sector local no cuenta con apoyos, según expusieron los impulsores.

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