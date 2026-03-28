Drag Sequins se corona como la gran estrella del Carnaval Costa Mogán del Cabaret

Plumas al viento, rostros esculpidos a golpe de brocha y plataformas sin fin tomaron la plaza Negra de Arguineguín en una noche en la que el Cabaret cobró vida sobre el escenario. La Gala Drag del Carnaval Costa Mogán 2026 volvió a colgar el cartel de lleno absoluto en una velada vibrante en la que Drag Sequins se alzó con el título gracias a la fantasía ‘Lo que el bisturí se llevó. Estoy más estirá que un chicle’, diseño de Josep López en representación de Carrozas José Halcón, Vervia Asesores, Ayuntamiento de Arucas y Cabildo de Gran Canaria

Con una puesta en escena arrolladora, Drag Sequins conquistó tanto al jurado como al público sobre una jeringuilla gigante como si de un toro mecánico se tratara, en un número cargado de ironía y mucho empoderamiento. Ritmo, interpretación y espectáculo se combinaron en una actuación que le valió el título de Drag Costa Mogán 2026.

La corte la completan Drag Ignea, como primer finalista con 'Dame un Grrr...¿Un qué?', diseño de Néstor Santana y patrocinio de Carrozas José Halcón y Ferretería Encinoso. El segundo finalista fue Drag Eiko con 'Objeto volador no identificado', diseño de Sara Aguinaga, Carla Domínguez y Yenedy Velázquez en representación de Dormitorum.

Ambos, al igual que todos los drags que pisaron el escenario, firmaron actuaciones de gran nivel, demostrando la calidad artística de una gala que volvió a situar el listón muy alto. Los tres primeros clasificados recibieron sus bandas y premios de manos de la alcaldesa, Onalia Bueno, el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, y la concejala de Presidencia, Tania Alonso.

La noche arrancó con una obertura del área de danza de las Escuelas Artísticas de Mogán, inspirada en el universo del Cabaret, una propuesta sugerente y llena de carácter en la que también se integró Drag Chuchi, uno de los presentadores la gala, que bailó, interpretó y cantó. Seguidamente, el otro conductor de la velada, Roberto Herrera, subió al escenario y comenzó con un agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al Ayuntamiento de Mogán y personas voluntarias que remaron para solventar las incidencias en el Barranco de Arguineguín a consecuencia de la Borrasca “Therese”. Ambos, Chuchi y Herrera, derrocharon complicidad desde el primer momento, metiéndose de lleno en su papel como auténticos maestros de ceremonia del Cabaret moganero.

En competición, Drag Lady Glitter, Drag Eiko, Drag Owen, Drag Yshia Taisma, Drag Hefesto, Drag Sequins, Drag Ignea, Drag Akirax y Charlie Drag ofrecieron un espectáculo diverso y sin complejos, en el que no faltaron la crítica social, el humor ácido y las sorprendentes transformaciones.

El escenario acogió además uno de los momentos más emotivos con la despedida de Drag Aruba, Drag Costa Mogán 2025, quien puso el broche final a su reinado con la fantasía 'Frijoles de amor', una actuación especial que fue todo un homenaje a México. El público pudo disfrutar asimismo dele la Comparsa Kisamba, el grupo coreográfico The Queens y de la artista Mel Ömana, que conquistó temas como 'I'am a Queen' durante la deliberación del jurado.

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El jurado, encargado de tomar la difícil decisión, estuvo compuesto por profesionales de diferentes ámbitos: Laura López –responsable de marketing digital de Tirma–, Coral Gutiérrez – Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025–, Jesanari García –Coordinadora de heladerías Helamore– Natividad Hidalgo –artista– Juan Artiles –diseñador de Carnaval – Valentina Martín –maquilladora de TVE Canarias y estilista– y Jared Pascual –estilista–. Como secretaria actuó Lorena Pérez, abogaada del Ayuntamiento de Mogán.