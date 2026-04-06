Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays

Paco Matías, conocido popularmente como ‘Paco el del Miau’, ha fallecido dejando tras de sí una de las huellas más singulares en la historia reciente del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Empresario, agitador de la noche y figura pionera del transformismo en la ciudad, su nombre queda ligado a una etapa de transición en la que la fiesta dio un salto hacia la diversidad, la profesionalización del ocio y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

Su trayectoria se construyó desde los márgenes de una escena aún incipiente. Antes de la consolidación de la Gala Drag Queen, Paco ya actuaba en su propio local, El Miau, donde desarrollaba números de transformismo que apostaban por el humor, el personaje y la interacción con el público. Era un “drag de los inicios”, más cercano a la sátira y al espectáculo de cabaret que a las coreografías acrobáticas que marcarían años después el estándar del concurso oficial.

El Miau y la revolución del chiringay

Su influencia fue más allá del escenario. En 1997 fundó El Miau en la calle Secretario Artiles, un espacio que pronto se convirtió en punto de encuentro para el colectivo durante las carnestolendas. Desde ahí impulsó una forma distinta de entender la noche del carnaval.

Paco fue uno de los empresarios que introdujo el concepto de “chiringay” en el entorno del Parque de Santa Catalina: chiringuitos orientados al público LGTBIQ+ que, con música, estética y ambiente propios, transformaron los tradicionales mogollones. Aquella evolución desembocó en estructuras de mayor escala, como las terrazas La Sal y Tao, que profesionalizaron el ocio nocturno y marcaron una época en el Muelle.

Un estilo propio en los orígenes del drag

En el escenario, su legado se mide menos por la técnica que por la influencia. Representó una etapa fundacional del drag en la ciudad, cuando el espectáculo se sostenía sobre la capacidad de provocar la risa y construir un personaje reconocible. Su figura forma parte de esa genealogía previa a la institucionalización del concurso, clave para entender el éxito posterior de la Gala Drag Queen.

Esa vinculación se mantuvo en el tiempo. Años después de aquellos comienzos, llegó incluso a presentarse como aspirante en certámenes como el Carnaval Internacional de Maspalomas en 2013, reflejo de una relación constante con el transformismo.

Reconocimiento en vida: de Santa Catalina al Teatro Cuyás

El reconocimiento institucional a su trayectoria llegó recientemente. El 10 de enero de 2026 fue homenajeado en el Teatro Cuyás, en una gala que abrió el 50º aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, dedicado a la alegoría de “Las Vegas”.

Fue distinguido dentro del bloque del “Mundo de las Plataformas”, junto a nombres clave del universo drag como Drag Sethlas o Grimassira Maeva. Aquel acto, que reconoció a 77 protagonistas históricos de la fiesta, consolidó su condición de referente imprescindible, uno de esos “eternos carnavaleros” cuya trayectoria se confunde con la propia evolución del carnaval.