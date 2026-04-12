Miles de personas despiden en Carrizal al último carnaval de Gran Canaria

Miles de personas guardaron sus disfraces hasta última hora para despedir ayer en Carrizal el último Carnaval que se celebró este año en Gran Canaria. Las fiestas de Don Carnal en esta parte de Sureste tuvieron que ser pospuestas debido a la condiciones meteorológicas adversas registradas por la llegada de la borrasca Theresse el pasado mes de marzo, lo que obligó a la organización a reordenar toda la programación de sus actos principales y llevarla más allá de la Semana Santa. Aun así, el Carnaval de Carrizal volvió con más fuerza con los rezagados de los carnavales de la isla, que disfrutaron de la cabalgata y la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Ganas de diversión no faltaron para las mascaritas y personajes, a las que poco importó el retraso y que recorrieron ayer las principales calles de Carrizal hasta terminar en El Burrero, donde se quemó la sardina y la playa volvió a iluminarse con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que se lanzan desde el mar, uno de los principales atractivos de este carnaval, que este año cumplió su 40º aniversario.

Organizado por el Patronato del Carnaval de Carrizal en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio, la gente disfrutó de la música que aportaron las 22 carrozas de diferentes colectivos y empresas que aguardaron hasta este momento para aparcar los vehículos en sus cocheras hasta el próximo año después de participar en las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria, Maspalomas, Telde, Mogán y Vecindario.

Piratas, vaqueros y vaqueras mezclados en paz con indios e indias, pilotos de aviones, zombis, azafatas, corsarios, unicornios, fantasías salidas del mar, pitufos, animadores, murgas y comparsas formaban parte de un colorido y divertido circo ambulante que este año estaba dedicado a los gladiadores. Y es que todas las personas que participaron en la cabalgata tenían uno de estos míticos luchadores en su interior al querer disfrutar a estas alturas del año de unos carnavales de Carrizal que presume de ser «uno de los más participativos de Gran Canaria» y que tiene su fortaleza «en la implicación del pueblo, los colectivos, las murgas y el tejido comercial, más allá de grandes inversiones o artistas de renombre», destaca el presidente del Patronato del Carnaval, Antonio Ramírez.

El presidente explicó que el dedicarle estos carnavales a la figura del gladiador, que protagonizaba el cartel del este año, «representaba una metáfora de la lucha y las dificultades» por las que ha pasado el colectivo durante las cuatro décadas en las que ha sostenido el espíritu del carnaval carrizalero».

La Policía Local de Ingenio, la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Canaria y otros dispositivos de emergencias trabajaron de forma coordinada para que el acto principal se desarrollara sin alteraciones reseñables.

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El Carnaval de Carrizal se despide hoy en la plaza de La Jurada con una jornada especialmente dedicada a las familias, que incluye un ludopark, de 11.00 a 14.00 horas y un Carnaval Infantil de 16.00 a 19.00 horas, poniendo así el broche final a toda una semana festiva atrasada pero no por ello menos participativa y divertida.