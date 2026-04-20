Arrecife abre la votación popular para elegir la alegoría del Carnaval 2027

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife ha abierto el plazo para que la ciudadanía elija la alegoría del Carnaval de Arrecife 2027. La iniciativa busca reforzar la participación ciudadana en una de las celebraciones más representativas del municipio capitalino.

La votación comenzó este lunes 20 de abril y permanecerá activa hasta las 23:59 horas del próximo 6 de mayo. Las personas interesadas pueden participar a través de la plataforma oficial habilitada por el consistorio en este enlace.

El resultado final se hará público el 7 de mayo, marcando así el inicio del desarrollo creativo de la próxima edición del carnaval capitalino.

Seis alegorías finalistas

La fase actual pone el broche a un proceso previo que arrancó el pasado 25 de marzo, cuando se abrió el plazo para que las agrupaciones carnavaleras presentaran sus propuestas. En total se registraron ocho iniciativas, de las cuales seis han sido seleccionadas tras descartar dos por similitudes con temáticas de años anteriores.

Las alegorías finalistas reflejan la diversidad creativa de los colectivos participantes. Las opciones disponibles para la votación son:

Las mil y una noches

Mundo Marino

Criaturas Mágicas. Universo encantado

Carnaval marinero

Atlántida Steampunk. El Arrecife de cobre

Reinos de las Hadas

Publicación de Facebook sobre las alegorías a votación para el Carnaval de Arrecife 2027.

Un resultado más representativo

El concejal de Fiestas y teniente de alcalde, Echedey Eugenio, ha destacado el valor de este modelo participativo, que permite a los colectivos del carnaval implicarse directamente en la identidad de las fiestas.

Según explicó, esta iniciativa da voz a las agrupaciones que trabajan durante todo el año en la preparación del carnaval, favoreciendo un resultado más representativo con el sentir popular. Además, subrayó que la implicación ciudadana desde las primeras fases es clave para fortalecer el arraigo de esta celebración.

En este sentido, el responsable municipal animó a la población a participar en la votación, recordando que “cuanta mayor sea la implicación, más representativa será la alegoría elegida”.

Una apuesta por la innovación y la continuidad

Arrecife organiza selección de la alegoría como una fórmula para fomentar la innovación y evitar la repetición de temáticas. La exclusión de propuestas similares a ediciones anteriores responde precisamente a este objetivo: mantener la frescura y originalidad del carnaval.