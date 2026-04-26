Quevedo no cierra la puerta a actuar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: “Si lo hago, quiero hacer algo muy grande”

El cantante grancanario Quevedo ha dejado abierta la posibilidad de actuar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el futuro. Aunque evitó confirmar una fecha o un compromiso cerrado, sus palabras sí apuntan a una idea clara: si algún día da ese paso, no será con un formato cualquiera, sino con una propuesta especial, pensada a gran escala y con un fuerte vínculo con su tierra.

Durante unas declaraciones recientes, el artista fue prudente, pero también dejó entrever su interés por protagonizar un evento de este tipo en la capital grancanaria. “Si lo hago, quiero hacer algo muy grande”, aseguró, en una respuesta que ya ha despertado expectación entre sus seguidores y entre quienes imaginan al cantante como uno de los grandes reclamos de una futura edición del carnaval capitalino.

Un deseo sin fecha, pero con intención

Lejos de anunciar una actuación inminente, Quevedo planteó el asunto desde la calma y la reflexión. El cantante explicó que, cuando regresa a Las Palmas de Gran Canaria o actúa en cualquier otra isla, le gusta hacerlo con un valor añadido, con una propuesta que tenga peso emocional y artístico.

“A mí me gustaría venir a Las Palmas de Gran Canaria con algo especial”, afirmó. Esa frase resume bien la filosofía con la que el artista parece medir cada paso que da en Canarias, especialmente en su ciudad. No se trata solo de volver, sino de hacerlo con un formato que deje huella, tanto en él como en el público.

Adolfo Rodríguez

Por eso, aunque no dijo expresamente que vaya a actuar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, sí dejó una puerta entreabierta. Su respuesta, de hecho, apunta más a un “sí, pero no de cualquier manera” que a un rechazo. En otras palabras: la posibilidad existe, pero solo tendría sentido si detrás hay una idea sólida y diferente.

El recuerdo del Estadio de Gran Canaria

En sus palabras, Quevedo puso como ejemplo uno de los momentos más importantes de su carrera reciente en la isla: su actuación del año pasado en el Estadio de Gran Canaria. El artista recordó aquel concierto como una experiencia especialmente emotiva, tanto para él como para el público.

“El año pasado fue el estadio y fue un momento superbonito para mí, para la gente”, explicó. También hizo referencia a “todo el tema de Los Gofiones”, en alusión a uno de los elementos más comentados y simbólicos de aquel espectáculo, que conectó música urbana, raíces canarias y emoción colectiva.

Para el cantante, ese tipo de momentos no se improvisan. Requieren planificación, tiempo y una idea bien construida. “Creo que para que esas cosas pasen, se tienen que preparar bien y no se pueden hacer deprisa y corriendo”, señaló. Esa reflexión ayuda a entender por qué, al hablar del carnaval, no se limitó a decir sí o no: su prioridad no parece ser sumar fechas, sino crear acontecimientos.

Carla Gil Alberiche

Un posible concierto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La posibilidad de ver a Quevedo en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria encaja, además, con el carácter multitudinario y popular de una de las fiestas más importantes de la ciudad. Su presencia supondría, sin duda, uno de los grandes hitos musicales de la programación, pero también una cita cargada de simbolismo al tratarse de un artista local convertido en fenómeno internacional.

Sin embargo, el propio cantante dejó claro que no se mueve por inercia ni por cumplir expectativas ajenas. “Cuando lo haga, si lo hago, el único motivo por el que lo voy a hacer es porque tengo algo especial”, afirmó con sinceridad.

Con esa frase, Quevedo deja claro que una hipotética actuación en el carnaval no dependerá únicamente del contexto o del escaparate mediático del evento, sino de que exista una propuesta capaz de estar a la altura de lo que él quiere representar en Canarias. No habla de un simple concierto, sino de una cita con identidad propia.

Quevedo y su vínculo con Gran Canaria

Más allá de la música, las declaraciones del artista refuerzan una idea que ha acompañado su trayectoria desde el principio: su vínculo emocional con Gran Canaria. Quevedo insiste en que los proyectos que desarrolla en las islas deben tener un sentido especial, precisamente por tratarse de su tierra y de su gente.

“Quiero que cada vez que venga aquí o vaya a cualquiera de las islas sea con algo especial”, subrayó. Es una manera de entender su carrera que conecta con el orgullo local, pero también con una exigencia personal evidente. No quiere repetir fórmulas vacías ni aparecer por aparecer. Quiere que cada regreso tenga significado.

En ese sentido, sus palabras también contienen un mensaje para el público canario: si finalmente actúa en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, será porque considera que puede ofrecer algo grande, memorable y hecho desde el corazón.

La Provincia

Expectación entre sus seguidores

Aunque no hay confirmación oficial ni fecha sobre la mesa, las palabras de Quevedo ya han sido suficientes para alimentar la ilusión de muchos fans. La sola posibilidad de que el artista actúe en el carnaval abre un escenario muy atractivo para la ciudad, tanto por el tirón popular del cantante como por la dimensión que podría alcanzar un espectáculo diseñado bajo sus propias condiciones.

Por ahora, la respuesta queda en el terreno de la posibilidad. Pero no de una posibilidad remota, sino de una opción que el propio artista contempla, siempre que pueda convertirla en un evento a la altura de lo que imagina.

Y ahí está la clave. Quevedo no cierra la puerta al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pero deja claro que, si algún día ocurre, no será de cualquier manera: será con algo “muy grande”.