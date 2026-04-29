‘El sueño del sueño’ descubre el backstage de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria muestra cada año su cara más espectacular sobre el escenario: fantasía, música, luz, diseños imposibles y una emoción compartida por miles de personas. Sin embargo, detrás de esa imagen brillante existe otra historia, menos visible, marcada por los nervios, el esfuerzo y la entrega de todos los equipos que hacen posible uno de los actos más emblemáticos del carnaval capitalino. Ese universo oculto es el que recoge ‘El sueño del sueño’, un documental que se adentra en el backstage de la gala coincidiendo con su 50 aniversario.

El largometraje está protagonizado por Catha González, presentadora de la gala, que ejerce como hilo conductor de una narración centrada en el lado más humano y desconocido de la celebración. A través de su experiencia, el documental acompaña al espectador por los momentos previos, las tensiones de última hora, la ilusión de las candidatas, el trabajo de los diseñadores y la coordinación de los equipos técnicos que sostienen el espectáculo desde la sombra.

Una mirada detrás del telón

‘El sueño del sueño’ no se limita a documentar una noche de carnaval. La propuesta busca poner en valor todo lo que ocurre antes de que se abra el telón y antes de que el público vea el resultado final. La gala es, para muchas personas, el gran escaparate del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pero también es el resultado de meses de preparación, sacrificio y trabajo colectivo.

El documental se plantea así como una mirada íntima al corazón de la fiesta. Su objetivo es mostrar que detrás de cada traje, de cada puesta en escena y de cada momento de emoción hay profesionales, familias, candidatas y creadores que viven la gala como un sueño propio. De ahí el título de la producción, que juega con esa idea de convertir en relato audiovisual todo lo que sucede detrás del sueño que cada año se presenta ante el público.

Producción canaria

La producción corre a cargo de Double Frame Studio, junto a los productores Iván Monagas y Ángela López, y cuenta con la colaboración de Televisión Canaria. Además, el proyecto dispone del respaldo de entidades como Las Palmas de Gran Canaria Capital Europea de la Cultura y Multiópticas, que apoyan la difusión de la cultura y el talento local.

Tras su estreno oficial, el documental será emitido próximamente en Televisión Canaria y posteriormente estará disponible en la plataforma Canarias Play, lo que permitirá acercar esta historia a un público más amplio.

Estreno en el Teatro Cuyás

El estreno oficial de ‘El sueño del sueño’ tendrá lugar el 30 de abril de 2026 en el Teatro Cuyás, en un acto que reunirá a prensa, creadores de contenido, protagonistas del carnaval y autoridades. La programación comenzará a las 17.00 horas con la recepción de invitados y photocall. A las 18.00 horas se proyectará el documental y, posteriormente, a las 19.00 horas, se celebrará un cóctel en la terraza superior del teatro.

La cita se presenta como un encuentro para celebrar no solo el lanzamiento de la película, sino también el legado cultural de una gala que cumple medio siglo de historia y que continúa siendo uno de los grandes símbolos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.