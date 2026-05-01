Éxito de público en el estreno de ‘El sueño del sueño’, el documental de Catha González sobre la trastienda del Carnaval

El documental ‘El sueño del sueño’, producido por Double Frame Studio y protagonizado por Catha González, ha iniciado su recorrido con una excelente acogida. Su estreno oficial, celebrado este jueves en el Teatro Cuyás, reunió a un gran número de asistentes en una presentación marcada por la emoción, el cariño al Carnaval y el reconocimiento al trabajo de todas las personas que hacen posible uno de los espectáculos más importantes de Las Palmas de Gran Canaria.

La cinta llega en un momento especialmente simbólico: el 50 aniversario de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo hace con una propuesta audiovisual que no se limita a mostrar el brillo del escenario, sino que se adentra en todo aquello que ocurre antes de que el público vea el resultado final. El documental abre la puerta a la parte menos conocida de la gala: los nervios, las prisas, los ensayos, las lágrimas, los abrazos y la intensidad de unas horas decisivas.

Una noche de emoción en el Cuyás

El estreno congregó en el Teatro Cuyás a autoridades, profesionales del Carnaval, creadores de contenido, representantes del sector cultural y numerosos asistentes que quisieron acompañar a Catha González y al equipo de Double Frame Studio en una cita muy especial. La respuesta del público confirmó el interés que despierta una obra que mira al Carnaval desde un lugar distinto: el de quienes lo viven desde dentro.

La producción fue recibida como un homenaje sincero al esfuerzo colectivo que sostiene la Gala de la Reina. Diseñadores, candidatas, equipos técnicos, maquilladores, familias, responsables de producción y presentadores aparecen en un relato que pone el foco en la dimensión humana de un espectáculo que, aunque dura apenas unas horas sobre el escenario, requiere meses de preparación.

48 horas sin filtros

La propia Catha González resume el espíritu del documental como “48 horas de tensión, lágrimas y amor al Carnaval, sin guion ni filtros”. Esa frase funciona como punto de partida de una pieza que busca mostrar la verdad que hay detrás de la fantasía. No se trata solo de documentar un evento, sino de capturar la emoción que lo rodea.

Productores y creadores de 'El sueño del sueño' / Javier Castellano @jccpht01

El origen del proyecto fue mucho más pequeño. Catha pidió inicialmente a sus amigos Ángela López e Iván Monagas, productores de Double Frame, que grabaran un vídeo para sus redes sociales durante la gala. Sin embargo, ambos apostaron por ampliar la mirada y registrar todo el proceso. De aquella idea inicial nació un documental que muestra “lo que ocurre detrás de una gala que dura unas horas, pero que implica meses de trabajo y entrega”, en palabras de la presentadora.

Un homenaje al Carnaval que no se ve

‘El sueño del sueño’ convierte el backstage en protagonista. La cámara acompaña a quienes sostienen la gala desde la sombra y revela la complejidad de un engranaje en el que cada detalle cuenta. La emoción de las candidatas, la presión de los equipos técnicos, la responsabilidad de los diseñadores y la vivencia personal de Catha González como conductora de la gala construyen una crónica cercana, auténtica y cargada de sensibilidad.

El documental, que cuenta con la colaboración de Televisión Canaria, se emitirá próximamente en la cadena autonómica y estará disponible en la plataforma Canarias Play. El proyecto cuenta además con el respaldo de entidades como Las Palmas de Gran Canaria Capital Europea de la Cultura y Multiópticas, que se suman a una producción orientada a difundir la cultura, la creatividad y el talento local.

Con este exitoso estreno, ‘El sueño del sueño’ se posiciona como una de las piezas audiovisuales más emotivas vinculadas al Carnaval capitalino. Una obra que celebra el medio siglo de historia de la Gala de la Reina y que recuerda que, detrás de cada fantasía, hay muchas horas de esfuerzo, muchas manos trabajando y una ciudad entera volcada en mantener vivo uno de sus grandes símbolos.