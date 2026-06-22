¿Quevedo actuando en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027? Esto es lo que le gustaría a la organización

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2027 ya tiene temática, fechas y un gran deseo sobre la mesa. La próxima edición de la fiesta más popular de la capital grancanaria estará dedicada de forma monográfica a 'La Música' y se extenderá durante 38 días, concretamente desde el 22 de enero hasta el 28 de febrero.

El director artístico de las fiestas, Josué Quevedo, ha presentado este lunes el programa de actos y ha desvelado que la organización estaría "encantado" de contar con el cantante internacional Quevedo en el cartel de esta edición tan musical. Aunque no se ha desvelado el elenco definitivo de artistas internacionales —que volverán a representar el 85% de los contratos de la fiesta—, la puerta queda abierta para la participación del artista grancanario en su tierra natal.

Además, Josué Quevedo ha anunciado una importante novedad estructural: la Gala de la Reina se adelantará a la víspera de la jornada festiva del Martes de Carnaval (el 8 de febrero) con el objetivo de servir de trampolín directo para el inicio del carnaval de calle.

Calendario oficial de actos y fechas clave

Las fiestas arrancarán oficialmente el 22 de enero con el desfile anunciador y el pregón. A partir de ahí, el calendario carnavalero se sucederá de la siguiente forma:

23 y 24 de enero: Concursos de murgas y comparsas infantiles.

Concursos de murgas y comparsas infantiles. 25 al 28 de enero: Las cuatro fases del concurso de murgas adultas.

Las cuatro fases del concurso de murgas adultas. 29 de enero: Concurso de comparsas adultas.

Concurso de comparsas adultas. 30 de enero: Gran final de murgas adultas.

Gran final de murgas adultas. 31 de enero: Gala de la Reina Infantil.

Gala de la Reina Infantil. 5 de febrero: Elección de la Gran Dama.

Elección de la Gran Dama. 6 de febrero: Concurso de disfraces adultos.

Concurso de disfraces adultos. 7 de febrero: Carnaval Canino.

Carnaval Canino. 8 de febrero (Lunes de Carnaval): Gala de la Reina (antesala del festivo).

Gala de la Reina (antesala del festivo). 10 de febrero: Cabalgata infantil.

Cabalgata infantil. 12 de febrero: Preselección Drag.

Preselección Drag. 13 de febrero: Jornada de carnaval familiar y desfile desde el Estadio Insular hasta la calle Galicia.

Jornada de carnaval familiar y desfile desde el Estadio Insular hasta la calle Galicia. 14 de febrero: Carnaval infantil de calle (mañana) y concurso de maquillaje corporal (tarde).

Carnaval infantil de calle (mañana) y concurso de maquillaje corporal (tarde). 19 de febrero: Gala Drag Queen (evento estrella de las fiestas).

(evento estrella de las fiestas). 20 de febrero: Gran Cabalgata.

Gran Cabalgata. 21 de febrero: Carnaval Senior.

Carnaval Senior. 23 de febrero: Gala de Transformistas.

Gala de Transformistas. 24 de febrero: Gala de la Integración.

Gala de la Integración. 25 de febrero: Concurso 'Divas por la Corona'.

Concurso 'Divas por la Corona'. 28 de febrero: 'Viudas a la carrera' y el Entierro de la Sardina, que pondrá el broche final a la edición.

Recuperación de la calle y un impacto de 40 millones de euros

El concejal del área, Héctor Alemán, ha defendido el "modelo de éxito" de los últimos años y ha informado de que la edición de 2026 dejó un impacto económico directo de 40 millones de euros en la ciudad. Alemán ha destacado que el mejor retorno se visibiliza en la importante recaudación del sector del transporte, los hoteles y los empresarios del entorno de Santa Catalina.

Por su parte, Josué Quevedo ha puesto en valor el "bullicio positivo" de la calle frente a las críticas de "unos pocos", asegurando que el carnaval de día cuenta cada vez con mayor aceptación. "La calle está llena y habla", ha aseverado.

Noticias relacionadas

Ajustes en la Gran Cabalgata y concurso del cartel

La dirección artística ha preferido no desvelar por el momento el presupuesto total de la fiesta ni los escenarios definitivos, aunque asegura que estos últimos "ya están elegidos". Lo que sí se ha confirmado es que la Gran Cabalgata mantendrá su recorrido habitual, aunque se aplicarán algunas "medidas correctoras" a su paso por la zona de Santa Catalina para garantizar que los espectaculares trajes de las reinas puedan desfilar sin ningún tipo de contratiempo técnico.