22 carteles buscan convertirse en la imagen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027
Un total de 22 propuestas competirán por ser la imagen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027, cuya alegoría será 'La Música'
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria contará con un total de 22 propuestas de cartel para representar la edición de 2027, una fiesta que tendrá como alegoría 'La Música' y que se celebrará del 22 de enero al 28 de febrero del próximo año.
El proceso de selección vuelve a abrirse a la participación ciudadana y permite concurrir tanto a profesionales del diseño como a autores aficionados capaces de presentar una propuesta adaptada a las exigencias establecidas por la organización. El plazo de entrega finalizó el miércoles 22 de julio, tras la publicación de las bases el pasado 22 de junio.
Una convocatoria abierta con criterios artísticos y promocionales
Las propuestas recibidas serán analizadas por una Mesa Técnica formada por personas vinculadas al Carnaval y profesionales de los ámbitos del marketing, la comunicación y las artes gráficas. El equipo valorará los diseños el próximo domingo 26 de julio, jornada en la que los autores y autoras defenderán sus trabajos.
Entre los aspectos más relevantes de la convocatoria destacan la capacidad de cada cartel para representar la alegoría de 'La Música', su fuerza visual, la facilidad de adaptación a diferentes formatos publicitarios y promocionales y la capacidad de transmitir un mensaje reconocible para una fiesta declarada de interés turístico.
La imagen no solo debe funcionar como una pieza artística, sino también como un elemento identificativo capaz de trasladarse a soportes como cartelería, medios digitales, redes sociales y otros espacios de difusión del Carnaval.
El cartel de 2026 firmado por Néstor Santana
La pasada edición del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 tuvo como imagen oficial un diseño realizado por Néstor Santana, elegido como cartel ganador. La propuesta presentó una composición protagonizada por la mítica sardina del carnaval como elemento central, acompañada por referencias visuales a la ciudad.
Seis finalistas optarán a ser el cartel oficial de 2027
Tras la evaluación de la Mesa Técnica, serán seleccionadas seis obras finalistas. Estas propuestas serán las candidatas a convertirse en la imagen oficial del Carnaval capitalino de 2027.
La organización tendrá en cuenta la relación entre cada diseño y la temática de la edición, así como la capacidad de la imagen para representar el espíritu de una fiesta que cada año reúne a miles de participantes y visitantes.
Gala especial de elección: 7 de agosto
Los seis carteles seleccionados se mostrarán en una gala especial de elección que tendrá lugar el próximo 7 de agosto, a las 21:30 horas, en la zona exterior trasera del Auditorio Alfredo Kraus.
El acto estará abierto al público con aforo limitado y será retransmitido por Televisión Canaria. Durante la gala, los espectadores podrán votar por su propuesta favorita y decidir qué imagen representará finalmente al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027.
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