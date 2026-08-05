Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en CanariasExplosión nave industrial de TeldeMuerte bebé FuerteventuraUD Las PalmasTúnel Julio LuengoEclipse solar en CanariasFiestas de Agaete
instagramlinkedin

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elegirá este viernes el cartel de 2027 dedicado a 'La Música'

Los ciudadanos se convertirán en jurado colectivo para elegir el cartel que representará la alegoría musical del próximo Carnaval

Fotograma del teaser de la Gala de Elección del Cartel del Carnaval.

Fotograma del teaser de la Gala de Elección del Cartel del Carnaval. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elegirá este viernes 7 de agosto el cartel de su edición de 2027, dedicada a "La música". La decisión saldrá de una gala abierta al público y de una votación por SMS en la que también participará la audiencia de Televisión Canaria.

El acto comenzará a las 21:30 horas en la trasera exterior del Auditorio Alfredo Kraus. El acceso será libre hasta completar el aforo disponible y la emisión televisiva arrancará al mismo tiempo que la gala.

Una elección abierta al público a través de una línea de votación

La organización mostrará durante el programa las propuestas recibidas y presentará las seis obras finalistas. Una mesa técnica integrada por agentes del Carnaval, profesionales del diseño y representantes de los medios de comunicación seleccionó esos trabajos.

Cada propuesta contará con un espacio de exposición y defensa durante la gala. Cuando la organización abra la línea de votación, el público podrá escoger su diseño favorito mediante un mensaje SMS.

Wendy Fuentes y Adolfo Rodríguez presentan la gala

Wendy Fuentes presentará el especial y Adolfo Rodríguez asumirá la copresentación. Josué Quevedo dirigirá la gala, que tendrá una duración aproximada de una hora.

La cita contará también con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el concejal responsable del área, Héctor Alemán; la corte del Carnaval y representantes de distintos colectivos relacionados con la fiesta.

Seis diseños para el Carnaval de "La música"

El sistema de votación convierte a los asistentes y espectadores en un jurado colectivo. El diseño con mayor apoyo se transformará en la imagen oficial con la que el Carnaval difundirá al exterior su edición de 2027.

El cartel deberá representar la alegoría de "La música", eje temático de la próxima celebración. Su elección abrirá la programación pública del nuevo ciclo carnavalero y fijará la identidad visual de la fiesta.

Emisión en directo por Televisión Canaria

Televisión Canaria emitirá la gala en directo para que la audiencia pueda conocer las seis propuestas y participar en la elección. La organización no concreta en la información difundida el número de teléfono, el coste del SMS ni el tiempo durante el que permanecerá abierta la votación.

Noticias relacionadas y más

La gala del cartel será la primera cita oficial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027. Al término del programa, la capital contará con la imagen que identificará la edición dedicada a la música.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  2. Mario Picazo, meteorólogo: 'No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí
  3. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  4. Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande
  5. Actualización de las alertas en Canarias: la lluvia caerá en mayor cantidad y durante más tiempo
  6. Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
  7. La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
  8. Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elegirá este viernes el cartel de 2027 dedicado a 'La Música'

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elegirá este viernes el cartel de 2027 dedicado a 'La Música'

22 carteles buscan convertirse en la imagen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

22 carteles buscan convertirse en la imagen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

"Estas acciones ponen en peligro el Carnaval": los drags cobran los premios con cuatro meses de retraso

"Estas acciones ponen en peligro el Carnaval": los drags cobran los premios con cuatro meses de retraso

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027: la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina se celebrarán en fines de semana diferentes

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027: la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina se celebrarán en fines de semana diferentes

¿Quevedo actuando en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027? Esto es lo que le gustaría a la organización

¿Quevedo actuando en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027? Esto es lo que le gustaría a la organización

Éxito de público en el estreno de ‘El sueño del sueño’, el documental de Catha González sobre la trastienda del Carnaval

Éxito de público en el estreno de ‘El sueño del sueño’, el documental de Catha González sobre la trastienda del Carnaval

Estreno de 'El sueño del sueño', el documental de Catha González

Catha González revela el tenso momento que vivió con una famosa canaria antes de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas

Catha González revela el tenso momento que vivió con una famosa canaria antes de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas
Tracking Pixel Contents