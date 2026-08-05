El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elegirá este viernes el cartel de 2027 dedicado a 'La Música'
Los ciudadanos se convertirán en jurado colectivo para elegir el cartel que representará la alegoría musical del próximo Carnaval
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elegirá este viernes 7 de agosto el cartel de su edición de 2027, dedicada a "La música". La decisión saldrá de una gala abierta al público y de una votación por SMS en la que también participará la audiencia de Televisión Canaria.
El acto comenzará a las 21:30 horas en la trasera exterior del Auditorio Alfredo Kraus. El acceso será libre hasta completar el aforo disponible y la emisión televisiva arrancará al mismo tiempo que la gala.
Una elección abierta al público a través de una línea de votación
La organización mostrará durante el programa las propuestas recibidas y presentará las seis obras finalistas. Una mesa técnica integrada por agentes del Carnaval, profesionales del diseño y representantes de los medios de comunicación seleccionó esos trabajos.
Cada propuesta contará con un espacio de exposición y defensa durante la gala. Cuando la organización abra la línea de votación, el público podrá escoger su diseño favorito mediante un mensaje SMS.
Wendy Fuentes y Adolfo Rodríguez presentan la gala
Wendy Fuentes presentará el especial y Adolfo Rodríguez asumirá la copresentación. Josué Quevedo dirigirá la gala, que tendrá una duración aproximada de una hora.
La cita contará también con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el concejal responsable del área, Héctor Alemán; la corte del Carnaval y representantes de distintos colectivos relacionados con la fiesta.
Seis diseños para el Carnaval de "La música"
El sistema de votación convierte a los asistentes y espectadores en un jurado colectivo. El diseño con mayor apoyo se transformará en la imagen oficial con la que el Carnaval difundirá al exterior su edición de 2027.
El cartel deberá representar la alegoría de "La música", eje temático de la próxima celebración. Su elección abrirá la programación pública del nuevo ciclo carnavalero y fijará la identidad visual de la fiesta.
Emisión en directo por Televisión Canaria
Televisión Canaria emitirá la gala en directo para que la audiencia pueda conocer las seis propuestas y participar en la elección. La organización no concreta en la información difundida el número de teléfono, el coste del SMS ni el tiempo durante el que permanecerá abierta la votación.
La gala del cartel será la primera cita oficial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027. Al término del programa, la capital contará con la imagen que identificará la edición dedicada a la música.
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