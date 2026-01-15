Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas

El programa del Carnaval se prolonga del 23 de enero al 1 de marzo, bajo la temática de "Las Vegas"

Casting de bailarines y figuración para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Casting de bailarines y figuración para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

LP/DLP

Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria ya se prepara para una de las ediciones más especiales de su Carnaval. En 2026, la fiesta más emblemática de la capital grancanaria cumple medio siglo de historia y lo celebrará por todo lo alto con una programación cargada de eventos, homenajes y mucho colorido, bajo el lema “Las Vegas”. Del 23 de enero al 1 de marzo, la ciudad se convertirá en un gran escenario al estilo de la capital mundial del espectáculo, con un programa que incluye cerca de cuarenta actos para todos los públicos.

La artista puertorriqueña Olga Tañón, reconocida internacionalmente por su carrera musical, será la madrina del Carnaval 2026, aportando su energía caribeña a una fiesta que ya es considerada de Interés Turístico Internacional.

Uno de los grandes estrenos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 será el nuevo logotipo, que según explicó la entonces concejala del área, Inmaculada Medina, representa tres elementos esenciales de esta fiesta: moda, disfraz y color. Esta nueva imagen acompañará cada acción de unas carnestolendas que, año tras año, se reinventa sin perder su esencia.

El parque Santa Catalina, corazón del Carnaval

Como es habitual, el parque Santa Catalina volverá a ser el epicentro de la fiesta, acogiendo las principales galas, concursos y conciertos. Desde el pregón del 23 de enero, el recinto se vestirá de neones, lentejuelas y apuestas visuales para recrear una auténtica atmósfera de Las Vegas.

El director artístico del evento, Josué Quevedo, ha confirmado que en 2026 el Carnaval contará con cuatro fases del concurso de murgas, ampliando la participación y ofreciendo más noches de crítica, humor y talento. También regresan dos actos que en la edición de 2025 conquistaron al público: la Noche de Transformistas y la divertida cita de las “Viudas a la carrera”, que se celebrarán los días 1 y 28 de febrero, respectivamente.

Calendario del programa carnaval 2026

Calendario del programa carnaval 2026 / La Provincia

Las galas más esperadas

La Gala de la Reina (13 de febrero) y la Gala Drag Queen (20 de febrero) volverán a reunir a miles de espectadores tanto en directo como a través de retransmisiones televisivas. Estos eventos, verdaderos iconos del Carnaval de Las Palmas, destacan por su nivel artístico y puesta en escena, y son referentes internacionales en sus categorías.

También se espera una gran participación en el tradicional Entierro de la Sardina, que tendrá lugar el 1 de marzo, marcando el fin oficial de las celebraciones.

Más allá del componente festivo, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria supone un importante motor económico y cultural para la ciudad. La edición 2026 no solo espera superar cifras de asistencia de años anteriores, sino también consolidar su impacto positivo en sectores como el comercio, la hostelería, el turismo y las industrias culturales.

Con una ambientación inspirada en Las Vegas, esta edición promete ser una de las más visuales, espectaculares y participativas de las últimas décadas. Un homenaje al pasado y una apuesta firme por el futuro.

Cartel Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2026

Cartel Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2026 / La Provincia

Estas son las fechas de las galas, concursos, conciertos y baile

Enero

  • 23 de enero: Pregón del Carnaval
  • 24 de enero: Festival Coreográfico y Murgas Infantiles
  • 25 de enero: Gala del Trono Infantil
  • 30 de enero: Preselección Drag
  • 31 de enero: Concurso de Disfraces Adultos

    • Febrero

  • 1 de febrero: Noche de Transformistas
  • 2, 3, 4 y 5 de febrero: Fases del Concurso de Murgas
  • 6 de febrero: Comparsas Infantiles y Concurso de Comparsas Adultas
  • 7 de febrero: Final de Murgas
  • 8 de febrero: Carnaval Canino y Gala de la Gran Dama
  • 9 de febrero: Gala de la Integración
  • 13 de febrero: Gala de la Reina
  • 14 de febrero: Carnaval Familiar
  • 15 de febrero: Concurso de Maquillaje Corporal
  • 17 de febrero: Cabalgata Infantil y Martes de Carnaval
  • 20 de febrero: Gala Drag Queen
  • 26 de febrero: Divas por la Corona
  • 28 de febrero: Gran Cabalgata y “Viudas a la carrera”

    • Marzo

  • 1 de marzo: Entierro de la Sardina

    • Fechas varias

  • 17, 21 de febrero y 1 de marzo: Carnaval de Día
  • 13, 14, 16, 20, 21, 27 y 28 de febrero: Noches de Carnaval

