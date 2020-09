¿Está contenta con el Carnaval de 'La magia y las criaturas fantásticas'?

Estoy contenta con la fiesta y mucho más con el trabajo que hace la Sociedad de Promoción junto con la gerencia, la dirección artística, marketing, comunicación, publicidad y con todos los grupos que conforman el Carnaval. Porque es un trabajo de muchos meses que no se deja a la improvisación. Lo único con lo que no estoy contenta es con las inclemencias meteorológicas que han quitado, a lo mejor, el esplendor al Carnaval porque hemos tenido que posponer algunos actos por culpa de la lluvia, pero con el trabajo estoy muy contenta.

Se ha hablado mucho de que las galas están anquilosadas, especialmente la de la reina, ¿por qué cree que existe esta percepción? ¿Cómo se podría innovar?

¿Por qué no se dijo nada de la Gala Drag? La Gala de la Reina tiene que ver con destacar a las candidatas, que por cierto, son doce y hacía muchos años que estaban en ocho o nueve y con mucho sacrificio. Y esta es totalmente diferente a la Gala Drag en la que la preselección que fue tan buena que, en vez de 15, pasaron 18 de los 35 que se presentaron. ¿Que se pueden poner otras cosas? Seguro, pero en eso está el director artístico también. Además, esto tiene que ver también con los artistas y con la calidad de los diseñadores y de los trajes con los que concursan, es un todo. Este año hemos tenido la incorporación de diez nuevas empresas patrocinadoras, que suman ya 37 y sin ir a buscarlas, aparte de las cinco empresas colaboradoras. Esto quiere decir que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no está en la UVI, sino muy vivo y goza de muy buena salud. Otra prueba de ello es que tuvimos 18 candidatas a Reina infantil, o de la Gran Dama, que hay que recordar que el Partido Popular no le prestó atención y tenían tres o cuatro candidatas que para poder encajarlas las metían en el concurso de disfraces adultos. Nosotros tenemos el parque lleno en esta gala desde que llegamos al gobierno. ¿Que hay que hacer mejoras? Siempre.

¿Algún ejemplo de las cosas que cree usted que se pueden mejorar?

Yo tengo obsesión con los actos infantiles. Al igual que hemos logrado imponer en la Cabalgata de Reyes que la música tiene que ser acorde a un evento infantil, lo vamos a hacer con la cabalgata. Y para la próxima edición no solamente vamos a obligar a que la música sea acorde, sino que también vamos a vigilar el comportamiento de los adultos y a lo mejor tenemos que aumentar la seguridad para que aquellos adultos que la confunden, puedan ser quitados de la cabalgata infantil. Esta, por ejemplo, sí es una de las cosas que hay que cambiar y mejorar.

¿Algo más?

Otra de las cosas importantes es el retorno de la salida del Carnaval desde La Isleta hacia Las Palmas. Eso es algo que yo no quiero irme sin volver a lograrlo. Estoy buscando tanto con la Policía como con los bomberos la posibilidad de que lo podamos volver a recuperar. Pero es por una cuestión de seguridad y no por un capricho el que yo no la haya cambiado porque estamos con el mismo nivel de alerta por terrorismo que tienen las grandes ciudades. Pero sí que es verdad que vamos a seguir adelante con el estudio que nos plantean desde Bomberos y la Policía Local para proceder a ese cambio.

¿Cómo valora la retransmisión televisiva de los actos?

¿Es mejorable? Totalmente. ¿Sabes qué sería ideal? Que para hacer la realización en televisión, tuviéramos tres días para ensayar cada una de las galas. Pero este año, que precisamente lo íbamos a hacer, es cuando hemos tenido que encajar el concurso de murgas. Porque es verdad que por televisión no se vive para nada lo que se vive en el parque Santa Catalina. Eso hay que mejorarlo y tenemos empeño en ello, pero los recursos son los que tenemos. A mí me encantaría que desde Sociedad de Promoción pudiéramos hacer toda la producción y luego venderla. Pero para eso hacen falta muchos recursos y el día que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tenga los mismos recursos que el de Santa Cruz de Tenerife, podremos tirar voladores todos los días.

¿Cree que está bien organizado el tráfico y el transporte público durante las cabalgatas?

La parte baja de la ciudad, no es que se colapse, es que hay que hacer muchos cambios, pero las guaguas seguían funcionando y llegaban a todos los barrios. Lo que sucede es que toda la parte baja está tomada por los ciudadanos, entonces tienes que crear nuevas líneas y se han creado servicios extraordinarios, sobre todo para ese fin de semana en el que había que contemplar el partido de la UD, la Copa del Rey y la Gran Cabalgata. Pero todo es mejorable, seguramente.

Este año ha habido menos chiringuitos y más botellones. ¿Se ha perdido un poco la fiesta nocturna?

Me estás hablando del año 2018 y yo te voy a hablar del año 2013 cuando hubo algunos responsables que se cargaron las noches de Carnaval. Fueron Juan José Cardona y María Isabel García Bolta al decirles a los vecinos que iban a quitarlas del parque Santa Catalina y se las llevó al Rincón donde los feriantes se batían en retirada porque donde tenían previsto que acudieran 30.000 personas no fueron ni 6.000.

¿Pero otros años no ha habido más chiringuitos?

No, al contrario. Ellos se llevaron las noches del Carnaval al Rincón y cuando vieron que era un gran fracaso, las volvieron a llevar al parque Santa Catalina pero sin comunicárselo a los vecinos. Y los vecinos, en vista de que no se les escuchaba pidieron al juzgado que fuera de obligado cumplimiento el acuerdo que habían firmado con el Ayuntamiento en 2013. El volver a recuperar las noches de Carnaval es una tarea que tenemos que hacer sentándonos con los vecinos con los cuales él acordó que no habría noches de Carnaval. Por eso, el que podamos hacerlas es porque los vecinos de Simón Bolívar están siendo generosos y nos están permitiendo que podamos celebrarlas hasta cierta hora, con una colocación y un número. Y este año volvimos a colocar terrazas y chiringuitos en el parque Santa Catalina, aparte de las que tenemos detrás del Miller. Cierto es que a las tres de la mañana había que quitar la música. Pero si tú firmas un acuerdo y el juzgado establece que es de obligado cumplimiento yo no me lo puedo saltar.

El PP dice que bajo sus mandatos se introdujeron la Gala Drag y el Carnaval de Día, ¿barajan ustedes novedades?

Primero me permites que me ría un rato. Escuchar al PP hablar de la Gala Drag que la primera fue en el año 98, siendo concejala Josefa Luzardo, ¿y sabes que fue metida con la negativa de ella? Tanto es así que en esa gala no hubo ni un solo cargo del Partido Popular para poner la banda a los ganadores y las pusieron personas de Sociedad de Promoción y las personas que componían la mesa. Y este año tampoco han venido, porque yo sé que hay actos en los que ellos no se sienten cómodos. Ahora tenemos una asociación de drags con la que nos sentamos con ellos para hablar de las mejoras. Y cuando el PP critica se olvida que lo que no tienen ellos es talante para sentarse con los colectivos. ¿Recordamos aquí como eran los sorteos de las murgas y de las reinas? En un cuarto en la Asociación de Pepe Dámaso donde cogían un papelito y ahí tenían el orden de salida. Desde que nosotros llegamos, hicimos que cada sorteo sea una fiesta y este año volvimos al parque del Estadio Insular.

¿Llegará el Carnaval a los barrios, más allá de las actividades y talleres infantiles?

¿Sabes cuál el único barrio en el que se ha hecho Carnaval y nunca ha faltado nadie? San José. Y es el único que no se ha quitado porque se llena de gente cuando pasa la carroza anunciadora y el desfile y eso no ha ocurrido en otros donde estaban los grupos y cuatro o cinco personas. Es algo que no ha funcionado porque la gente entiende el Carnaval en el parque Santa Catalina.

En otras ciudades también se elige al príncipe del Carnaval, ¿se lo plantea para el futuro?

Aquí se hizo un año. Sin embargo, esto también me lo dijo una niña de nueve años y me hizo pensar porque me dijo que era muy injusto y que dónde estaba la igualdad si se elegía a la reina y no al príncipe. A lo mejor es una cosa que tenemos que plantearnos.

¿Israel Reyes es intocable?

Para mí sí. Nuestro primer Carnaval fue en el 2016 y lo primero que tuve que hacer fue convencerle para que no se fuera porque terminó tan cansado y harto que decía que se iba. Y lo hice porque es un director artístico que cualquiera se lo rifaría para llevárselo y porque desde el momento que sacamos las alegorías está trabajando todo el año con nosotros. Y es el que mejor conoce y no estamos para experimentar. Al menos yo con él no me arriesgo. Tiene que ser que él también quiera, pero estoy convencida de que con nosotros trabaja bien.

¿Podría recitar un trozo de pasacalle de alguna murga?

¡Claro que sí! Puedo cantar las entradas y salidas aunque no lo voy a hacer porque lo hago muy mal, pero si tú me pones la música yo te canto la de Los Chancletas, la de Los Trapasones, Los nietos de Sary Mánchez, Los Serenquenquenes, Los Chacho Tú, Las Despistadas, Las Traviesas...

¿Ha escuchado la chirimurga? ¿Cree que ese estilo debería imponerse entre las murgas con reivindicaciones más simpáticas?

Trabajo mucho con la chirimurga y, de hecho, arriba tienen también su local en el Manuel Lois. Lo que deberían coger las murgas, a lo mejor, es esa parte humorística que tiene la chirimurga, pero la chirimurga es una cosa y las murgas son otra. Yo sí le pido muchas veces no hagan letras tan duras, que no sean tan machaconas y sean más simpáticas.

¿Se plantea que vuelvan las murgas infantiles?

Es que no me lo tengo que plantear yo, lo ideal sería que los propios centros escolares empezaran a crearlas, o que las murgas de adultos tuvieran la iniciativa de volverlas a recuperar. Lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo que dicen es lo que ello conlleva: los días de ensayo, el tenerte que hacer cargo de todos los niños que van actuar para que sus padres también cumplan con los horarios. No es fácil.

A su hijo (Daniel Calero) lo aman los murgueros e incluso le dedicaron este año parte de una letra, pero también hay personas que siguen creyendo que no es muy ético que el presentador sea el hijo de la concejala. ¿Qué dice usted?

Que no tienen otra cosa mejor en la que entretenerse. Yo lo único con lo que me quedo es que Daniel Calero, que da la casualidad que es mi hijo, empezó antes que yo y que cuando el Partido Popular en el año 2016 lanzó lo que lanzó, se le vino en contra, porque eran ellos los que contrataban a Daniel antes de llegar Inmaculada Medina. Y son las murgas las que creen que es el mejor presentador para ello porque hasta hoy se ha demostrado que se come el escenario: se conoce los grupos, los visita, está con ellos... Son ellos los que lo han decidido. Además, a Daniel Calero no lo contrata Inmaculada Medina, eso que quede claro, a Daniel Calero quien lo pone es la televisión, lo mismo que a los otros presentadores.

Los presentadores que vienen de la Península suelen llegar un poco desorientados, ¿habría que darles algún cursito carnavalero por adelantado?

En primer lugar, los presentadores vienen acorde con los acuerdos firmados con las televisiones, ellos te ponen a sus personajes, a su gente. Yo soy de las que siempre pone en valor que nuestro Carnaval lo hacemos con nuestra gente, pero las televisiones te traen a alguien porque tienen una figura en su cadena con mayor presencia, aunque no siempre se acierta con ellos porque el Carnaval no solamente es leer, el Carnaval hay que vivirlo, hay que sentirlo, pero nuestra gente nunca tiene problemas con ellos. Algunas veces se acierta con unos que son más arriesgados, más alocados, más divertidos y con otros se acierta menos, pero sí es verdad que siempre tienes alguien que te dice: ¿A quién vamos a traer de fuera? Ello obviamente supone una representación mediática tanto a nivel nacional como internacional.

Observando cómo se desarrolla el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y el de Tenerife, ¿diría que se atisban elementos del histórico pleito insular en ello?

Por supuesto. Yo no tengo los recursos económicos que tiene Tenerife. Yo no sé cuanto aporta, si es que aporta algo, el Gobierno de Canarias o su Cabildo al Carnaval. Al nuestro te puedo decir que solo tenemos una dotación económica por parte del Cabildo de unos 15.000 o 20.000 euros para unas fiestas cuyo coste supera los dos millones. Se nota que es mayor su presupuesto, pero ellos tienen un tipo de fiesta que no tenemos nosotros, ellos defienden mucho el Carnaval de día donde muchas personas se echan a la calle, y nosotros tenemos el Carnaval de Día junto a la Gran Cabalgata donde la gente se echa a la calle masivamente; ellos disfrutan con ese corsé donde todos los grupos y todas las candidatas aparecen desfilando. Este año nadie a dicho nada, quizás aprecian más su Carnaval de lo que lo apreciamos nosotros; en la cabalgata anunciadora no salieron las candidatas a reinas, ni todos los grupos ni comparsas de Tenerife ¿Sabes por qué? Porque ese día había previsión de lluvias, pero nadie lo ha criticado ni ha echado tierra por encima. Sin embargo aquí, los días que ha llovido, el PP, que por cierto nunca ha salido ha disfrutar del Carnaval, se permite lanzar críticas.

¿Le gustaría resaltar algo más?

Nosotros tenemos que tener en cuenta, lo primero, que hay que ser muy responsable con las críticas que se realizan a la fiesta más importante de la ciudad, tener conocimiento de primera mano, y no a través de televisión. El Carnaval es trabajo. Hay que sentarse a hablar con los medios, con los grupos organizadores, lo cual se hace durante todo el año, y prueba de ello es lo que se está materializando en el espacio Manuel Lois, la ciudad del Carnaval. Aparte de eso, hemos conseguido hacer un amplio e intenso programa en tiempo y forma a pesar de las inclemencias meteorológicas. Tenemos una fiesta que cada año aumenta la expectación que genera a nivel nacional e internacional. Hemos tenido una gran expansión en las redes sociales, por ejemplo, la gala Drag a los 45 minutos ya era trending topic mundial y los vídeos del Carnaval han superado el millón de reproducciones. En televisión los diferentes eventos fueron seguidos por más de un 1,3 millones de espectadores en directo. También destacar a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras ya que gracias a ellos se ha hecho posible que tengamos una fiesta que va camino de ser de interés turístico internacional.