"Me gustaría mucho que hicieran una gala del Rey del Carnaval"

A la candidata terorense, Sonia Crespo, de 19 años, le gusta el mundo del espectáculo desde siempre. La aspirante a Reina de Just a Green World ha participado ya en otras galas como bailarina. Ahora espera dar un salto al mundo del modelaje y defender el diseño de Aythami Rodríguez sobre las tablas para convertirse en Reina del Carnaval 2020.

¿Cómo llegaste a meterte en este embolado?

Todo empezó en 2017, cuando participé ayudando a un grupo coreográfico que se presentó en las exhibiciones. En ese momento le pregunté a Aythami, que ahora es mi diseñador, que qué había que hacer para presentarse a Reina, pero se quedó en el aire. El año pasado le volví a preguntar si era necesario hacer alguna inscripción y me dijo que no. Así que hablé con mi padre y le dije: "Papá yo me quiero presentar a reina". Y eso que mi padre no se mueve por ese mundillo, pero yo le dije "tú hazme lo que quieras que yo me presento". Y, por suerte, justo unos meses después, Aythami me lo propuso.

¿Su padre es diseñador?

No. Pero está acostumbrado porque trabajaba en ferias de atracciones. Mis padres eran feriantes, aunque ahora tenemos una empresa familiar, una tienda en la playa de Las Canteras.

Hablando de cuentos, ¿cuál es su favorito?

Me gusta el de Los tres cerditos, porque siempre va a pasar lo mismo, si tú luchas, pones empeño y tu grupo te apoya, puedes conseguir lo que te propongas. Yo tengo a mi diseñador, a mi grupo, nuestro patrocinador, si nos hacemos una piña, vamos a poder conseguir lo que queramos.

¿De encontrar una lámpara maravillosa qué tres deseos le pediría?

No me gustaría decir: quiero es ser reina y ya está. Me encantaría ganar ese premio pero por lucharlo en el escenario, por llegar a la gente y que lograr que disfruten con mi trabajo. Y ya que tengo dos deseos más, me gustaría mucho que hicieran una gala del Rey. Ya pasó que un chico se quiso presentar, algo que me parece genial, aunque opino que sería mejor cada cosa en su lugar. A lo mejor él se presenta y no lo valoran como es él, sino en comparación con las reinas. Me parecería muy mal que lo valoraran peor por ese motivo. Por último, desearía que hicieran una gala Drag para infantil. Porque hay muchas personas, sobre todo ahora, que se están descubriendo y les gusta. Y si les gusta, no se les puede decir nada más.

¿Se considera más ratita presumida o más Punky Brewster?

Al fin y al cabo siempre quieren ver a una princesa bonita, pero eso no sirve de nada. Todos envejecemos y creo que importa mucho lo que muestres al público, que les hagas quedarse con ese momento y disfruten contigo de verdad. Lo que cuenta es lo que transmitamos, de nada sirve que seas muy guapa, o muy bajita, o muy alta, si no logras transmitir algo al público, que es lo que queremos conseguir

¿Qué nos puede adelantar de su fantasía?

No puedo adelantar nada. Pero vamos a sacar algo que nunca se ha visto en un escenario. Le hice una propuesta a mi diseñador sobre la puesta en escena, algo que puede gustar o puede no gustar, pero él me deja que arriesgue y vamos a arriesgar. Lo que yo tengo con mi diseñador es un vínculo muy fuerte.

¿Cómo sería su cierre de cuento perfecto para este Carnaval?

Cómo no, siendo Reina de Las Palmas de Gran Canaria. Pero sobre todo mantener esa amistad que tenemos todas las compañeras y con todo el equipo. Me gustaría que siguiera así, no sólo cuando se acabe el carnaval.

¿Con qué personaje de cuento se identifica?

Me identifico mucho con el personaje de la película de 'Brave'. Porque a ella la pretendían poner como una princesa común, pero rompió todas las barreras y al final hizo lo que ella quiso. Y en este carnaval que me presento, también queremos romper un poco con los esquemas que hay.