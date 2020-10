La familia del Carnaval esperaba la suspensión de la fiesta

“Era un secreto a voces”. Al presidente de los grupos de Carnaval (Figrup), José María González, la anulación de los Carnavales del próximo año, que se han pospuesto para 2022 a causa del coronavirus, no le pilló de sorpresa dado el número de contagios en España. “Creemos que es lo más lógico dada la situación en el Archipiélago; no es la más adecuada para disfrutar de una fiesta que se vive en la calle”, añadió ayer el representante de las murgas, comparsas y grupos, apesadumbrado no solo porque no habrá fiesta sino por el impacto económico que tendrá en la ciudad.