El año en el que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no sale a la calle, sus contenidos se trasladan a los hogares a través de un programa de televisión que repasa los 45 años de historia de la fiesta. «El Carnaval vive en tu corazón», lema de 2021, es el título de un especial que suma la dirección de Israel Reyes y la realización de Antonio Domingo Pérez y que, desde el presente, mirará a hitos del pasado del Carnaval. El programa podrá verse el próximo lunes 15, a las 22:00 horas en Televisión Canaria. Después, estará disponible en el Canal YouTube de Promoción de la Ciudad: Las Palmas de Gran Canaria.

Este programa impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se plantea como un viaje en el tiempo, una suma de actuaciones de referentes del Carnaval de hoy con entrevistas o encuentros con figuras claves del ayer y con la recuperación de imágenes de archivo.

Según lo explicado en la presentación de sus contenidos en la mañana de hoy viernes por la concejala Inmaculada Medina, así como por Reyes y Pérez, el especial de 90 minutos de duración genera un vínculo emocional con el telespectador, especialmente si es amante del Carnaval. “Asistí a momentos determinados de la grabación, puedo asegurar que hay ocasiones en que los pelos se ponen de punta. Son muchos rostros fundamentales y pequeños guiños, incluso homenajes, a personas que han sido importantísimas para el Carnaval” aseguró Medina. Al respecto, también Israel Reyes afirmó que el equipo se emocionó en distintos momentos y que espera que en casa el programa especial sea acogido con la misma intensidad con la que lo ha vivido el equipo técnico en su conjunto.

Sobre la grabación, los responsables comentaron que se resolvió sin incidencias “no hay duda que coordinar las entradas y salidas de cerca de 450 personas y el trabajo de más de cien profesionales en un tiempo récord (tres jornadas completas) con todas las dificultades que implica el hecho de hacerlo en medio de una pandemia, ha sido complejo, pero cada técnico ha trabajado consciente y responsablemente, al igual que han hecho los invitados que han pasado por el Teatro Pérez Galdós”.

Así, previa prueba PCR de todo el que pasó sin mascarilla por el coliseo convertido en almacén de la memoria, el telón del Pérez Galdós se subió para recibir a la voz del Carnaval, Paco Mario, que en off y junto a Paco Luis Quintana, Mercedes Ortega y Carlos Castilla desde el escenario, recibieron, en distintos momentos, al cuadro de honor de 2020: la Reina Minerva Hernández, el Drag Queen Sethlas, la Reina Infantil Jennifer de Filippis y la Gran Dama Chari Alvarado; los grupos ganadores: la murga Los nietos de Sary Mánchez y la comparsa Kisamba; representantes de todos las formaciones infantiles y de adultos, diferentes cuerpos de baile y grupos como SwingStar, Orquesta Armonía o Mekánica by Tamarindos o cantantes como Manuel Estupiñán, Gabriela Suárez Jazz Singer o Marieme Abdoulaye, entre otros, que han fundido sus apariciones con temas musicales que son auténticos emblemas del Carnaval.

Sin entrar en detalles para mantener el nivel de expectación de los telespectadores, según contó el director artístico, por el programa han pasado distintos iconos drag, participantes y los incombustibles Yanely Hernández y Roberto Herrera, algún pregonero, representantes del mundo de los grupos, profesionales de la escenografía y el diseño artístico, reinas del pasado, coreógrafas, profesionales del diseño, del maquillaje corporal y un largo etcétera.

“Este programa se ha asumido por parte de todos con afecto y cariño” señaló Reyes, “hemos intentado trasladar a la televisión lo que nos conecta con el Carnaval que no es otra cosa que las emociones, las sensaciones que nos deja en la piel, sus músicas, sus historias, esa singularidad que aporta cada faceta de esta fiesta. Para ello ha sido muy importante la aportación de Antonio Domingo que ha sabido captar la atmósfera perfecta e imprimirla en un programa que pretende compartir con el telespectador la magia del Carnaval, a través del recuerdo”.

“Intentar resumir 45 años de Carnaval en tan poco tiempo es una tarea complicada” aseguró Antonio Domingo Pérez, “un reto que asumí a sabiendas de que a Israel no le gustan las cosas fáciles” apuntó con una sonrisa. Según lo señalado, a nivel visual se inspiró en dispositivos de los años 70 y 80, una tele de tubo, cintas de casete “por donde nos llegaba el Carnaval a toda una generación. Esos elementos son los que encapsulan las imágenes de archivo que nos han proporcionado tanto Televisión Española en Canarias y en Madrid, sino también la Televisión Canaria” concluyó no sin antes señalar que el trabajo ha salido adelante gracias al “valioso equipo humano que me ha acompañado”.

Así, los presentes confirmaron que el proyecto es ambicioso, “no es una gala, pero se ha levantado junto a grandes profesionales”. De esta forma, según lo narrado, Ibán Negrín, Blas Acosta, Germán García y Daniel Pinedo han estado al frente de los apartados de iluminación, sonido, realización y videocreación; María de Vigo y Víctor Formoso han aportado su experiencia en la asistencia a dirección y producción, Germán Arias ha coordinado la dirección musical y creadores como el colectivo XHoXB o Carlos Santos han levantado la escenografía de un especial que comienza en 1976, cuando el Carnaval resurgió en La Isleta.

Las emociones, en forma de fotos, serán las únicas que salgan a la calle en el Carnaval 2021

El Carnaval saldrá este año a la calle sólo en formato de imágenes. El parque Santa Catalina acoge desde hoy viernes 12 febrero una exposición de 47 fotografías de gran formato que llevan la firma de diez profesionales de la fotografía que durante décadas han dado cobertura informativa a los concursos y actos del programa de la fiesta.

En 2021, el Carnaval vive gracias a la mirada y los objetivos de Ángel Medina G., Arcadio Suárez, Gerardo Ojeda, José Carlos Guerra, Juan Carlos Alonso, Nacho G. Oramas, Quique Curbelo, Sabrina Ceballos, Tato Gonçalves y Tony Hernández. Todos ellos son los autores de las fotos de gran impacto que han cedido a la organización del Carnaval para la exposición que ocupará el parque Santa Catalina hasta el 28 de febrero.

Estas instantáneas colocadas en 24 soportes llevarán al recinto las emociones de los carnavaleros y las carnavaleras que este año, debido a la situación sanitaria, deberán quedarse en casa y vivir la fiesta desde casa. En ellas se podrán ver tanto fotos de grupos como individuales ubicadas en diferentes puntos de la ciudad donde se celebra la fiesta; Vegueta, el parque Santa Catalina o la playa de Las Canteras, entre otros. Imágenes, explicó Inmaculada Medina, “que estoy convencida trasladarán a todos los transeúntes la pasión y el amor con que esta ciudad vive la fiesta, además de arrancarle a más uno una sonrisa” porque con la exposición, recalcó, “la fiesta toma su espacio con el espíritu de sus protagonistas que son ustedes”.

Miller programa dos actuaciones relacionadas con Carnaval en febrero

La sala cultural del parque Santa Catalina ha incluido en su programación de febrero dos citas especiales: una protagonizada por las chicas de La Chichimurga y su trabajo «Chiquito elemento», el 23 de febrero a las 19:30 horas, y otra por sus compañeros de La Chirimurga del Timple que, un día más tarde a la misma hora, brindarán su espectáculo «Los Paranoicos».

El aforo reducido, como es habitual en los espectáculos de Miller, se pondrá a disposición del público el próximo miércoles 17 de febrero a 8 euros la localidad.