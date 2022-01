Los grupos del Carnaval ven bien el retraso de 15 días aunque afean enterarse por los medios

La decisión de retrasar el comienzo del Carnaval de 'La Tierra' 15 días, anunciada la mañana de este miércoles por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se ha encontrado con el visto bueno de los grupos de las carnestolendas, que entienden lo complicado de la situación sanitaria actual por el avance de ómicron en la sexta ola. Sin embargo, algunos de ellos afean al área de Promoción y al Consistorio que se hayan tenido que enterar por los medios de comunicación y que no se les haya avisado previamente. Sobre todo porque muchos de ellos llevan semanas esperando un calendario oficial con las fechas de celebración de cada uno de los concursos y actos programados.

En una entrevista en la cadena SER, el regidor capitalino comunicó el retraso en el inicio de las fiestas principales de la ciudad, que estaba previsto para el 11 de febrero, con la lectura del pregón, hasta el 25 de febrero, dos semanas más tarde. Esta decisión, tomada por el grupo de trabajo del Carnaval, está impuesta por las circunstancias por las que atraviesa la ciudad en estos momentos, en un continuo aumento de contagios por la variante ómicron y la sexta ola. "La situación sanitaria es la que es y, por precaución y siguiendo a las autoridades sanitarias, esperar dos semanas es lo más prudente", indicó Hidalgo.

El alcalde de la ciudad aseguró que la intención es la de "tener el mejor Carnaval posible", incluyendo actos en las calles capitalinas y que la ciudadanía pueda "disfrutar de todo tipo de eventos". Este jueves, el propio Hidalgo, acompañado por la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, y el director artístico de las carnestolendas, Israel Reyes, ofrecerán más detalles sobre la decisión en una rueda de prensa y presentarán el calendario con las galas y concursos que se desarrollarán, ahora entre el 25 de febrero y el 20 de marzo, en principio.

La decisión ha sido aceptada por los grupos del Carnaval, que entienden que lo que debe primar siempre es la salud pública. Todos afirman que esta medida era necesaria ante el incremento de contagios de las últimas semanas y esperan que, pudiendo retrasar el inicio 15 días, la situación sanitaria sea mucho más halagüeña, una vez se sobrepase el pico. Asimismo, contribuirá a quienes participen a tener más tiempo para ensayar y preparar un mejor espectáculo, sobre todo porque muchas murgas y comparsas, con las restricciones actuales, no pueden ensayar con normalidad. Sobre todo teniendo en cuenta que, prácticamente hasta diciembre, no tuvieron el okey de que se celebrarían las fiestas, por lo que no han podido tener esa planificación que requerían.

"Vendrá bien para tener más tiempo, muchas murgas no comenzaron a ensayar hasta diciembre" José González - Presidente de Figrup

Según José González, presidente de la Federación Insular de Asociaciones y Grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria (Figrup), "vendrá bien para tener más tiempo, muchas murgas no comenzaron a ensayar hasta diciembre, cuando se dio el ok final y bajaron los contagios", si bien automáticamente volvieron a subir. En el caso de las murgas, ha señalado, el único inconveniente destacable que han detectado hasta ahora es el caso particular de Los Gambusinos, que iban a participar en las carnestolendas capitalinas desde Fuerteventura y que ya tenían comprados los pasajes, aunque esperan poder solventar el incidente sin mayores dificultades.

Totalmente desconectados

Sergio, Drag La Tullida, ha comentado, como portavoz de la asociación de drags, que el retraso "es algo inevitable" ante la crisis mundial que está produciendo la nueva variante de coronavirus. "Al final, dentro de lo malo de tener que aplazar, la parte positiva es que tienes más tiempo para poder desarrollarlo", ha explicado, para luego criticar que se encuentran "totalmente desconectados" de la organización del Carnaval y que llevan "cerca de un mes" sin tener noticias de cómo se desarrollaría finalmente.

Por su parte, el defensor del título de Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2020, Borja Casillas, Drag Sethlas, ha lamentado que, aunque acepta el retraso por la situación sanitaria, se hayan tenido que enterar de este retraso en las fechas de las carnestolendas por los medios de comunicación: "Me parece, sinceramente, un poco de falta de respeto". Según ha apuntado, llevan semanas esperando por las fechas de las galas y concursos y nadie les ha respondido a las dudas, y ha añadido: "Llevamos tiempo y mucho dinero invertido, y nos merecemos una respuesta clara y concisa".

En ese sentido, José González ha matizado que en la mañana de este mismo miércoles se les convocó a representantes de distintos grupos del Carnaval para comunicarles el cambio de fechas, en una decisión que ya se había tomado y en la que no contaron con ellos. Si bien ha admitido que no había "mucho en lo que elegir" teniendo en cuenta la sexta ola.