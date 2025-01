La India, estrella invitada que hará vibrar el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue desvelando los nombres de los artistas que conforman el catálogo de talentos que señalan su condición de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Después de anunciar la presencia de grandes como Olga Tañón, Maluma o Ráfaga, ha confirmado la de la puertorriqueña La India, una poderosa intérprete cuyo ascenso abrió camino y una nueva dirección en la salsa.

Bautizada por Celia Cruz como Princesa de la Salsa y por su abuela como La India, Linda Bell Viera Caballero visitará la capital grancanaria después de haber recibido el premio Pionera de Billboard Mujeres Latinas en la Música.

La puertorriqueña, ganadora del Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa por Intensamente con las canciones de Juan Gabriel, cuenta con un importante listado de reconocimientos y premios, entre ellos siete Billboard de la Música Latina, desde que saltó al estrellato con el trabajo Dicen que soy producido en 1994 por Sergio George.

Una dialatada carrera musical

En el concierto que ofrecerá no faltarán las potentes canciones de Intensamente con canciones de Juan Gabriel, disco con el que, en 2015, celebró sus 30 años de trayectoria. Está integrado por las emblemáticas letras de temas comoViviendo mi vida, una composición escrita por Juan Gabriel para ella, y otros tan sobresalientes como Ahora que te vas, Dímelo, Me voy a acostumbrar, Inocente de ti, En cualquier parte del mundo o Ya no vuelvo a molestarte, entre otros.

También habrá lugar para recorrer junto a ella una vida sobre los escenarios plagada de éxitos desde el lanzamiento de su primer álbum en 1994, un disco que lanzó himnos del calibre del que da título al disco, Dicen que soy, y otros como Ese hombre o el compartido con Marc Anthony: Vivir lo nuestro.

Asimismo, recuperará algunas letras que trabajó con Tito Puente en Jazzin (1996) o de su disco Sobre el fuego (1997), el cual estrenó temas de la categoría de Me cansé de ser la otra o Costumbres.

La dilatada trayectoria de la cantante, con otros trabajos discográficos como Sola (1999), Latin Songbird: Mi alma y corazón (2002), Soy diferente (2006), o Única (2010), entre otros muchos, da lugar a un repertorio soberbio en el que también habrá lugar para recordar a la Reina de la Salsa, Celia Cruz, con quien interpretó La voz de la experiencia en 1996.