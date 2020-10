"El punto de inflexión fue la llegada de Pedro y Wiley"

En mi caso, con un vestuario, claramente. Esto es algo en lo que he decidido aventurarme y estamos trabajando en ello para que sea del agrado de los clientes.

¿Hay algún símil entre llevar las dos cosas?

Un poquito. Hay que lidiar con la gente, saber cómo instruir en lo que se quiere que se haga. En un vestuario se hace con los compañeros, y eso es diferente. Se intenta que se vean las cosas desde perspectivas diferentes, sobre todo cuando se sienten bloqueados por lo que se quiere de ellos en un grupo. Eso es algo en lo que he intentado ayudar desde que llegué porque se me da bien [se ríe].

¿Se aprende a ser así o sale innato?

Siempre he sido de esta forma: intentar ayudar sabiendo lo que se quiere. Siempre con que la gente tenga la libertad de tomar decisiones y aportar cosas distintas al grupo. Es bueno que te enseñen.

¿Y qué le ha dado más quebraderos de cabeza el negocio o el vestuario?

Esto, claramente [se ríe]. Es que a los vestuarios he estado acostumbrado toda mi vida y esto es una novedad para mí, son aguas distintas. Nunca había vivido tener algo así. Hay un dicho que dice que no es lo mismo cuando te lo dicen que cuando lo haces. Por eso lo encuentro más difícil. A los vestuarios, para lo bueno y lo malo, estoy acostumbrado.

¿Creía que el año más ilusionante desde que lleva aquí iba a complicarse tantísimo?

Cuando se habla de complicado hablamos de una cosa: victorias y derrotas. Al final, estamos aquí para ganar y ser el mejor equipo posible. Este año, nuestra capacidad no nos ha llevado a ser como otros años. Se compara lo hecho con lo que hicimos este año. No ha sido una buena temporada en cuanto a resultados, claramente. En cuanto al grupo, tuvimos dificultades: lesiones, entradas y salidas, viajes... Pero no me gusta hablar de eso porque lo que hay que hacer ahí es reponerse de las situaciones. Fue difícil hacerlo. Fichamos un montón de jugadores buscando oxígeno y hacían falta cuerpos para los partidos, donde muchas veces no dimos la talla. Eso provoca que se diga que la temporada fue mala. Todo se reduce a victorias y derrotas.

¿Y ahí qué sale?

Me puedo poner a decir aquí un montón de cosas, pero ya da igual. Lo que se mira es que no conseguimos los objetivos que normalmente nos pone el exterior porque el objetivo nuestro es hacer el mejor baloncesto posible. Y ahí no nos fue bien. Machacamos la piedra, intentamos romperla y no nos fue siempre bien. Sufrimos con tantas derrotas, ya no solo en Euroliga sino también en la Liga Endesa. Eso se ve mal al final. Por eso no ha sido nuestra mejor temporada, no se puede negar.

¿Ha sido un fracaso el año?

Tampoco es eso. Aquí ha venido gente con mucho talento a jugar a nuestra pista: hemos jugado contra los mejores de Europa y no tuvimos la capacidad de ganar más partidos y la Liga se complicó muchísimo. La gente habla del cansancio, de lo duro que es la Euroliga... yo me acuerdo que no supimos sacar los partidos adelante. El trabajo estaba ahí, la actitud y mentalidad debió estar ahí, estuvo diría, pero no supimos ganar partidos. A veces se van de tu lado y otras no. En Europa, pues nos castigaron..

En la radiografía de su curso particular, ¿qué sale?

Mi lesión. No me ayudó esa lesión de gemelo, estuve fuera mucho tiempo, se me complicó cuando pensaba que sería algo rápido y me pegué dos meses fuera. No sé ni cuántos partidos me perdí, prefería no contarlos. Lo veía todo oscuro, me repuse al final, pero fue lo peor a nivel particular. No me ayudó mentalmente. En la otra parte, con mis altos y bajos. Como jugador intento reflexionar sobre ello, qué debo hacer para no tener altibajos, para intentar ser constante siempre que creo que es lo que define mi carrera. Intento ayudar a mis compañeros cuando le pasan esas cosas e intento aplicármelo a mí mismo para ser consistente: ni ser muy bueno un día ni ser muy malo al siguiente.

¿Cuál fue el punto de inflexión para salir del pozo esta temporada?

Diría que la llegada de Pedro [Martínez] y de Wiley, que nos dio otro nivel de juego, un tío con mucho talento. Hay entrenadores como Pedro que son personas que tienen el respeto de muchos por su trayectoria. Son personas que cuando los jugadores están a su alrededor, en su áurea, tienden a estar más atentos sobre lo que se debería hacer porque son muy exigentes. Él intenta ayudar a los jugadores desde la exigencia, desde su áurea que intimida.

Esto ya lo digo yo, pero nadie se quería convertir en el próximo Cory Jefferson

Tiene algo buenísimo porque hace que saques lo mejor de ti. Desde mi punto de vista, te hace ver que no mereces estar en ese entorno que crea si no vas a trabajar lo mejor que puedes. Creo que eso es lo que hace Pedro en los equipos donde pasa. Crea un entorno donde la exigencia es muy alta y se mantiene encima de cada objetivo que se busca, hace que te concentres en tu parte para que el grupo salga adelante. Su experiencia es impresionante, lo ve casi todo y no deja escapar una.

También señaló a Jacob Wiley

Tiene talento. El talento no garantiza ganar partidos, pero ayuda bastante. Nos ayudó muchísimo. Dio un paso importante hacia adelante.

Daba la sensación de ser un 'flipao sano'.

Y lo es. Tiene muchísima energía, se anima a él mismo, a los compañeros... Cuando mete una canasta se pone a gritar y tal y como lo hace él contagia al grupo. Hubo momentos esta temporada donde no sabíamos donde sacar la energía, no había nadie que sobresaliera tanto, igual porque estábamos sin ese ánimo que te dan los triunfos... En la temporada no lo piensas, pero después sí crees que igual podrías haber hecho eso que él hacía u otro. Cuando te metes en una dinámica como la que digo, es jodido. Él cambió eso para muchos de nosotros en el equipo.

¿Sabe qué va a hacer Wiley el año que viene?

Ni idea. Siempre le digo lo mismo a los chicos: a esperar y no especular, que el club haga su trabajo. Supongo que primero se confirmará el entrenador y ya después pues se verá qué pasa. Me imagino que se le querrá en el equipo, pero el mercado manda. Todos los que no tenemos contrato nos quedamos a la espera de lo que busque el club. Tienes que estar en los equipos cuando vas a ayudar sino tienes esa posibilidad, lo mejor es que no estés. A nivel particular, espero seguir, pero si no se me necesita pues tendré que buscar otro camino. A día de hoy no sé nada.

¿Está tranquilo?

Siempre. No me pongo nervioso para nada. Intento estar pendiente, pero no me pongo a especular. Por eso todos estamos esperando qué se quiere.

¿Aceptaría otro rol al que ha tenido aquí?

¿De qué estamos hablando ahí? ¿Es eso que voy a tener más o menos minutos? No creo que vaya a jugar más. Me siento a hablar con personas de este tema alguna vez. Las temporadas se plantean de una manera y después pasan otras. Hay gente que está llamada a ser el crack del equipo y después... Yo no soy gerente, pero sé cómo va esto: si tienes mucho talento tiendes a ganar más; si tienes menos, pues cobras menos. Pero después hay veces que el que cobra menos juega mejor. Por eso digo, ¿qué es el rol? Ojalá los que están llamados a hacer ciertas cosas lo hagan siempre, pero no es así de manera ideal. Si todo a todos los clubes le salieran los planes bien, solo habría equipazos. Los jugadores siempre quieren jugar, he tenido que comer muchos cocos para tener a la gente metida, para convencerles de cómo conseguir minutos dentro de lo que se precisa. Si no haces eso, te conviertes en un cáncer. Yo me senté mucho con Aíto en el banquillo y sin problema ninguno, en una de mis mejores temporadas. No me molestaría. Lo que me llena es ganar partidos.

Berdi Pérez hablaba estos días y decía que no hará la plantilla pensando en el pasado y sí en el futuro. ¿Se siente aludido?

Cuando lo lees lo puedes pensar, que igual no cuentan con gente como nosotros, como Albert y yo, que ya somos más mayores. Si se habla de futuro puedes pensar eso, que vendrá gente con contratos más largos. Lo piensas, pero siempre hay que esperar. ¿Que lo puedes sentir como un ataque? ¿Que la gente cree que nos van a echar porque estamos viejos? Yo me río porque no es la primera vez que me veo en esta situación. Berdi siempre ha sido muy profesional conmigo, siempre me ha dejado claro sus planes.

Señaló el punto de inflexión para salvar el curso. ¿Cuál fue el peor? ¿Cuándo tocó fondo?

Me sentí muy extraño cuando echaron a Salva [Maldonado]. Es algo que nunca había vivido, solo el LEB con el Vic. Aquí nunca se había hecho. Tuve mi momento de bajón, me di cuenta de que estábamos muy mal. Si echaban al entrenador fue porque lo hacíamos rematadamente mal. Que echen a un entrenador también es un fracaso para los jugadores. El equipo iba en mal camino y me hizo sentir muy mal. Siendo uno de los líderes del grupo, si echan al entrenador es porque tampoco lo hice del todo bien. Me hizo sentir mal. No me puedo quejar de la plantilla porque han sido muy profesionales. De eso no me puedo quejar. Los entrenadores son muy importantes, pero cuando tú no eres capaz de hacerlo como ellos lo ven, jode y frustra mucho.

¿Y con Víctor García qué pasó?

Fue un momento en el que me preguntaban y decía: ¿qué quieres que te cuente? Hacíamos lo que pedía, trabajábamos bien. Competíamos y llegaba un momento en el que se nos iba el partido. ¿A quién le echamos la culpa? A nadie. Admiro lo que hizo Víctor cuando se apartó a un lado pensando que podía venir otro y ayudar. Apareció entonces Wiley, que trasladó toda esa energía. Eso también me hizo sentir mal como líder, que necesitábamos ese tipo de comportamiento. No todo fue eso, porque también es un gran jugador, pero al final se contagió. Y eso es mucha coincidencia. Mejoramos con Víctor y la línea siguió con Pedro.