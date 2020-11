El técnico claretiano, Fotis Katsikaris, evitó ayer en la rueda de prensa previa al viaje a Valencia hacer valoraciones de las declaraciones de sus jugadores, en concreto las de John Shurna, que dijo que los roles dentro del Granca no estaban bien definidos. "No leo cada palabra que dicen los jugadores".

El preparador griego incidió en que "los roles sí están definidos, ellos lo saben. Lo que es cierto es que nuestro proceso de construir un equipo totalmente nuevo va a durar más. Ojalá apretando un botón estuviéramos listos en dos semanas. Con estos jugadores podríamos funcionar desde el primer día, pero nos hará falta tiempo. No es un tema de roles, el rol de todos es dar el máximo cuando pisan la pista".

En cuanto al partido de la semana pasada ante el Joventut, Katsikaris señaló que "lo mejor de una derrota es saber porqué has perdido el partido". "Hemos hecho un análisis de los errores cometidos, no solo tácticos sino de actitud, defensa... No es un secreto que en un nivel así, si no tienes una base de agresividad en defensa seguro que no vas a tener la confianza necesaria en ataque", desveló.

"Desafortunadamente no tuvimos la mentalidad correcta para afrontar el partido contra el Joventut. Fue un partido del que podemos aprender mucho sobre cómo afrontar los partidos para que no se repita otra vez", avisó el heleno, que también reconoció que la derrota demuestra que queda mucho trabajo por delante. "Hemos visto el partido otra vez, hemos tenido reuniones para aclarar y analizar todo".

En este sentido, Katsikaris dijo que espera que "no vuelva a pasar otra vez. Antes de empezar la temporada dije que mis equipos son duros, con carácter, siempre competitivos y con actitud. No es un tema táctico, es un tema de lo que transmite el equipo. Así creo que es como puedes mejorar. Luego hay detalles de bloqueo, defensas, rotaciones... Pero eso no vale para nada sin la base de competir, de ser agresivos".

Y es que el preparador reconoce que sus jugadores tienen talento, pero les hace falta tiempo para hacerse un grupo. "No conozco ningún equipo en Europa que gane solo con talento en ataque, hay que hacer un trabajo colectivo. La defensa hace equipo, porque se sacrifican los unos a los otros. Tenemos que empujarnos los unos a los otros para tener una identidad de equipo".

Ausencia de Xavi Rabaseda

"Lo que quiero ver en este partido es nuestra progresión, lo que hemos aprendido del último, además de, como siempre, competir y entrar en el último tramo con opciones de ganar", explicó Katsikaris, quien también reveló que Xavi Rabaseda no se ha recuperado de su lesión en la mano y aún no hay fecha para su incorporación a los entrenamientos.

En cuanto al partido de mañana ante el Valencia Basket (19.00 horas, Movistar Deportes), Katsikaris quiere ver "un Herbalife que reaccione bien, defienda a tope y controle rebotes", además de "hacer las cosas básicas", ya que si estas acciones se llevan a cabo el equipo "va a ejecutar mejor" su juego sobre la pista.

Asimismo, el entrenador claretiano indicó que no piensa en refuerzos pese a que aún no ha dado con la tecla. "No soy un entrenador de sacar conclusiones rápidas, sin tener paciencia. Soy de sacar lo máximo a los jugadores. Ver cómo funciona el uno con el otro. No he pensado en refuerzos", comentó.

En referencia al su rival, el Valencia Basket es un equipo "profundo, con calidad, físico y jugadores con mucha experiencia" por lo que el Granca tendrá que "ir allí y jugar a tope" porque si no lo hace "no habrá ninguna opción de ganar".

"No tienen los resultados que desean en Euroliga, pero han tenido un calendario duro con equipos fuertes. La semana pasada van a Burgos y ganan muy fácil. Es un equipo con calidad, con mucho físico, con experiencia. Tienen tres jugadores en cada posición", añadió.

El técnico claretiano aseguró que el conjunto valenciano es "uno de los mejores rivales de la Liga" y, además, "juega en su casa". Fotis Katsikaris espera que el conjunto grancanario llegue "al último tramo del partido con opciones de ganar", ya que en los últimos partidos el Granca ha dejado ver un bajón en su juego tras el paso por los vestuarios. "Quiero ver a nuestro equipo reaccionar como debe, jugar de tú a tú", agregó el heleno.