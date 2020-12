El Real Madrid, el ogro de las diez copas de Europa, recibe al Granca el domingo (20.00 horas, Movistar Deportes) y el técnico insular, Fotis Katsikaris no quiere levantar falsas esperanzas a pesar de la buena dinámica en la que se encuentra el equipo amarillo con tres victorias consecutivas en la Liga Endesa. "Vamos a ver cuántos equipos ganan en su cancha este año", expresó el griego sobre el calibre de su visita a la capital, para continuar dando la clave para tener alguna opción de vencer al trasatlántico blanco: "Tenemos que controlar sus transiciones. Si podermos jugar cinco para cinco en media cancha, mejor". Además, quitó hierro a la derrota blanca la pasada jornada frente al Bilbao. "No hemos hecho scouting , subrayó.

Porque a nadie se le escapa que enfrentarse al Real Madrid, sea el momento cual sea de la temporada, no es plato de buen gusto. Con una plantilla de 16 jugadores, Pablo Laso tiene un repertorio infinito de posibilidades para formar sus convocatorias. Ahora, con la posible baja de Jeffery Taylor por una fractura en el tabique nasal, Katsikaris usa la lesión del sueco para demostrar que a los blancos no les afecta tanto las ausencias de sus hombres. "¿Que Taylor no vaya a defender ahora a Cook y eso le permita estar más libre? Da igual, Campazzo es un bicho, también. Tienen un fondo de armario enorme", indicó el griego.

Del argumentario ofensivo del Real Madrid, Katsikaris apuntó a que su equipo tiene "que controlar las situaciones de transiciones que efectúen porque lo hacen contra todos" y puso especial énfasis en los momentos en los que suben el listón de intensidad para determinar los partidos: "Te aprietan un momento y...a campo abierto tienen una eficacia brutal".

Eficacia que no apareció en su última y única derrota liguera contra el Bilbao Basket la pasada jornada y que por lo tanto el griego desveló que no han tomado como referencia para estudiar al conjunto blanco. "No hemos hecho scouting sobre este partido. El Madrid falló montón de tiros liberados y no es habitual que esto pase", afirmó.

Porque tal y como explicó el propio Katsikaris, "es uno de los partidos que puede pillar mal al Madrid una vez cada mucho tiempo", y la muestra de su poderío la demostró apenas dos días después cuando pasó por encima del Khimki Moscú, a los que derrotaron por 104-76, con parciales muy amplios durante el encuentro y que el griego cree que "hay que estar preparados para "tener una concentración colectiva y controlar esos arreones" si se llegan a dar el domingo en el Wizink.

Finalmente, cuestionado por la capacidad del conjunto blanco de integrar a jovenes de la talla de Usman Garuba o Mario Nakic en la rotación de la actual temporada y compararlo con las posibilidades de que él pueda hacer lo propio con Olek Balcerowski o Jovan Kljajic, fue tajante y "sincero", como quiso dejar claro. "Ahora tenemos la urgencia como equipo de encontrar la química porque somos todos nuevos, esto no me permite dar minutos a Olek o que Jovan estuviera más tiempo con nosotros". Todo ello influenciado por "lo que pasó la temporada pasada en la que se sufrió en la ACB" y con "el objetivo de esta temporada de volver a luchar por jugar en Europa", el griego, a pesar de querer apostar por sus jóvenes valores, no tiene "la posibilidad de darles minutos importantes", al contrario de lo que pasa en la escuadra madridista.