"Aquí falta que el entorno cuide más el proyecto del club"

El equipo entero estuvo a disposición del entrenador una semana antes del comienzo de temporada, con cinco jugadores disputando el Mundial, por lo que el trabajo previo de Fotis fue con el tiempo justo. No podemos obviar esos hándicaps. El equipo se ha integrado a rachas forzadas.

Pero todos los equipos tienen estos mismos inconvenientes...

Equipos que les hayan faltado cinco jugadores, solo estaba Real Madrid, Barça y nosotros A partir de ahí estamos en una liga ACB muy exigente, en la que la diferencia de victorias entre los de la parte alta de la tabla y los de abajo es muy cercana.

Pero insiste en hándicaps que suenan ya muy lejanos...

Fotis nos decía que era la primera vez que le pasaba esto. A lo mejor si hubiésemos estado un mes juntos, pues no perdemos el primer partido contra el Zaragoza, a lo mejor... Lo normal es ese mes de adaptación. Pero tampoco lo quiero utilizar como excusa.

¿Está satisfecho con el trabajo que realizó en verano?

Ha sido muy difícil, dado que llevábamos los seis o siete últimos años jugando en Europa y el jugador de hoy siempre quiere jugar otro partido aparte del de ACB. En España hay unos diez equipos que juegan competición europea, más todo lo que hay por ahí y hemos tenido que luchar contra ellos para convencer a los jugadores. Hubo algunos que no vinieron porque no teníamos la opción europea y fue una sorpresa. Los que están aquí es porque han querido venir.

¿No haber conseguido la invitación de la ECA (el ente que vela por los intereses comerciales de la Euroliga

No lo sé.

Si no lo sabe usted que es el director deportivo del club...

No sé si el club tiene esa capacidad. Lo que sí sé es que tenemos méritos de sobra, muchísimos más de otros clubes que sí fueron invitados. Por méritos deportivo no había discusión. No es entendible, pero insisto, soy el director deportivo.

¿Cree que el Granca ha perdido peso en Europa?

Tenemos un proyecto serio, competitivo, que a la propia competición le da un caché, ¿no? Pero creo que esa pregunta se la tiene que hacer a otra persona, no a mí. No soy yo quien tenía que hacer esa gestión.

Visto lo visto, ¿sería un fracaso, tanto como para Berdi Pérez, como para el club, no clasificarse para la Copa y el Playoff?

Pues tampoco lo sé [Hace una pausa y piensa]. Hay que ver si los equipos tienen lesiones, si estas influyen en el resultado de un partido. Todo esto condiciona a una valoración. Pero creo que nuestro objetivo sigue siendo estar entre los siete primeros de liga para jugar la Copa.

Volviendo al verano. Todo empezó con la marcha de Pedro Martínez. ¿Está dolido con él?

No, no. Agradecido, incluso. Cuando se firmó el contrato hasta el 30 de junio, al igual que nosotros, existía la opción de rescindir el contrato. Él sobre el día 20 o 18, nos comunicó que tenía serias posibilidades de irse a Cataluña, que es donde tiene su entorno familiar y donde quería estar. Pero nos mantuvo informados en todo momento porque además de la excelente relación profesional que siempre hemos tenido, la personal también es muy amplia.

Pero antes de comunicar su salida ya estaba siendo parte de la planificación de esta temporada hablando directamente con Beqa Burjanadze, por ejemplo.

Desde que finalizó la temporada estábamos hablando para planificar esta, sí. Cuando nos comunicó la posibilidad de irse nos quedamos parados a ver qué ocurría y finalmente se fue. Después tuvimos la suerte, dentro de lo que cabe, de encontrar un entrenador rápido.

¿Tuvo responsabilidad directa en las rescisiones de Albert Oliver

Sí. Hablo con todos los entrenadores. Coparticipamos en todas las decisiones. Es mi forma de trabajar. Al igual que a la hora de fichar jugadores.

Resulta complejo entender que Báez le valga a Martínez para el Manresa pero no lo iba a ser en el Granca

Es relativo. El Manresa es un club diferente. No tiene que ver en temas de personas, sino de club. Respeto cualquier decisión que tomase. Bastante tengo yo con intentar entenderme a mí mismo. Él tuvo que valorar que era buena decisión llevarle a Manresa. Pero a veces pasa al revés, cuando un jugador se quiere ir de un club, rara vez se pregunta que por qué quiere hacerlo.

¿Le había ocurrido la situación de empezar a planificar una plantilla como pasó con Pedro alguna vez?

Fue raro. Pero a veces también ocurre que hay jugadores con contrato, que tienen salida, se van y entonces tienes que cambiar el proyecto. Teníamos a Marcus Eriksson, que podría estar con nosotros, pero se fue a Berlín.

¿Qué pasó con Ferran Bassas? ¿Le costó dinero al club?

La situación de Ferran incluía unas condiciones que al final no se produjeron. Hubo un principio de acuerdo, pero posteriormente se desestimó ese acuerdo.

¿Eso significa que llevaba el sí de Martínez y el no de Katsikaris?

No, no. Fue una cuestión común. Fotis tampoco dijo: "En absoluto no". En ningún momento. Son decisiones que ocurrieron y se decidió no ejecutar su fichaje.

¿Desmiente entonces al propio Ferran? Porque el jugador transmitió que fue Fotis el que desestimó su fichaje.

Yo no desmiento a nadie. Hablo por mí mismo. Yo te digo lo que he dicho y lo que he dicho es lo que es. Después cada uno hace sus versiones.

Teniendo solo un partido entre semana, ¿considera que se ha hecho una plantilla larga?

Larga nunca se sabe si lo es o no. Partimos de que había jugadores con contrato desde el año anterior. Hay 13 contratos para el club, si después hay gente que quiere salir pues lo valoraremos, como el caso de Luke Nelson.

¿Ha sido un alivio colocar como cedido a Luke Nelson?

Ha sido una situación que se ha dado y que lo valoramos como algo positivo.

Lo digo por si también lo siente en lo personal.

No, no. Podía estar en el equipo siempre y cuando se diese la necesidad. Pero se dio esta opción y no pusimos ningún condicionante. Ha tenido la mala suerte de las lesiones y mientras estuvo aquí tuvo un comportamiento excelente de profesionalidad.

¿Todavía tiene un año más de contrato?

Una opción. Podemos aplicarla o no. Como otros muchos, que se pueden ir o podemos cortar.

Apunta a que su profesionalidad ha sido excelente, pero el año pasado no aceptó entrenar con el equipo filial.

Se dieron unas condiciones en las que había 13 jugadores y se murió su abuelo, por lo que se le dio permiso para que viajara a Inglaterra. Su comportamiento ha ido más allá de lo excelente.

Respecto a Olek Balcerowski

Olek no hizo la pretemporada y seguramente le ha pasado factura. Como a otros. Pero está para entrar en la rotación en cualquier momento. Tiene que seguir trabajando, porque no nos olvidemos que tiene 19 añitos recién cumplidos. El año pasado jugó en el momento determinado en el que Pedro le dio la oportunidad porque había varios jugadores lesionados. Estaba la Euroliga, que permitía dar refresco a otros jugadores para la ACB. Creo recordar que cuando finalizó la Euroliga apenas jugó. Estamos trabajando con él y es un futurible nuestro, pero a veces las prisas son malas consejeras...

Jovan Kljajic, otro de los canteranos, ha comunicado que el año que viene quiere tener minutos en la ACB. ¿Tiene prisa?

Y a mí me gustaría que los tuviera. Y Khalifa [Diop], que no nos olvidemos de él. Y a Montero [Jean]. Pero cuando los toque, ni antes ni después. Creo que por ahí nos etiquetan como un buen club de cantera. Empezando desde Juanmi Morales, Armando Guerrero, los técnicos de cantera...

Saca pecho del club...

Es que no es lo mismo competir en Euroliga desde Gran Canaria que desde Valencia. Miro hacía atrás y digo: 'Madre mía que bien lo hicimos'. Sin vuelos chárter como tiene el Valencia, que son unas cinco horas menos de vuelo. Con todos los condicionantes que teníamos competimos muy bien [resopla]...Sin tener el presupuesto de los grandes. Pero bueno, eso se ve un poco a tiempo pasado.

Usted que va a ver los partidos del equipo de LEB y del júnior, ¿ve cosas potables?

Muchas. Creo que nunca ha habido tanto potencial como hay ahora en la cantera. El año pasado hubo dos jugadores que fueron al Without Borders de la NBA. A ver, puede ser una situación puntual, pero creo que en dos o tres años pueden estar arriba.

¿Por qué se optó por poner a Salva Camps

Porque es un gran entrenador, está en la selección española, ha sido jugador de élite y creímos que el equipo necesitaba de alguien capaz de hacer cosas. Es un privilegio tenerle en el club. Creo recordar que es campeón de Europa este año, ¿no?

Con Santi Aldama que nunca ha jugado en el Granca. Imagino que intentaría ficharle...

Por supuesto. Me hubiese encantado ficharle, porque además conozco al padre mucho y con quien tengo muy buena relación.

Berdi, este año concluye su contrato. ¿Jugar la Copa del Rey le garantiza la renovación?

Garantía no tiene nadie en su trabajo. Si fuera por objetivos, creo que podríamos mirar los últimos seis años. Jamás en este club se hubiera pensado en que podría jugar la Euroliga, ganar la Supercopa, finales... Creo que a la gente se le valora por la trayectoria. No porque alguien tenga un tachón se le puede decir que sea el de los tachones.

¿Qué tachones se pone usted?

Seguro que tengo algunos, pero prefiero mirar hacia adelante. No creo que en el deporte haya nadie con fallos.

¿Cree que se ha pecado de falta de autocrítica?

La autocrítica existe, sino este equipo no hubiera llegado donde ha llegado. Pero yo me dedico a la parte deportiva.

Perfecto. En lo deportivo. Se le halaga fichar a los mirlos blancos que saca como Jacob Wiley

Pues quiero leer esos halagos, porque no los leo nunca. Me gustaría sentir algo así, porque soy una persona al que el calor humano le ayuda mucho. Tengo un trato muy humilde. Llevo 25 años en el club y sigo yendo al minibasket a aprender. A veces echo en falta que los medios hablen conmigo y así pueda haber un mayor conocimiento de las cosas.

Al cierre del año se calculan unas pérdidas de unos 800.000 euros de pérdidas. ¿Qué responsabilidad tiene Berdi Pérez enese agujero que se calcula?

Está hablando de números que yo no los sé. Yo lo que puedo decir es que ahora ha habido una salida de un jugador por el que han dejado 250.000 euros. Está bien en gestión deportiva, ¿no?

¿Cómo es su relación con Enrique Moreno

Buena. Es superrespetuosa.

¿El deterioro de la Euroliga no pasó factura?

Es complicado competir siendo nosotros. Es que en verano quería fichar a un jugador y el agente me decía: 'eres un equipo Euroliga'. Y yo les decía, sí, pero con un presupuesto de Eurocup.

¿Cree que este año hay mejor plantilla que el año pasado?

Tenemos la que hemos podido confeccionar, teniendo en cuenta que no tenemos Europa. Ha habido jugadores que he querido fichar y no he podido. Aunque preguntara si el torneo del chupete es Europa. Porque me decían que sí. Pues muy bien, nosotros no jugamos eso.

¿Cuánto se ha gastado en la plantilla este año?

Cuando termine el año te lo podré decir. Pero vamos, menos que la temporada pasada. Lo que hay que mirar son los problemas externos, lesiones, etcétera. A que se corten jugadores, por ejemplo. Pero como estamos tan bien acostumbrados a que aquí no pasaran estas cosas...

¿Ha sido difícil trabajar con estos vaivenes económicos?

Somos un club superserio. Entonces, ¿qué se piensa del Estudiantes? Que se le halaga por todos los medios...

También se le critica.

Muy poquito, o nada. Y lo entiendo, porque hay que proteger a los proyectos. Que creo que es lo que falta aquí. El entorno y las cosas que han salido en prensa durante los últimos diez meses solo sirve para distraer. Creo que solo ha sido ruido. Habéis sacado cosas en prensa, que cuidado, no digo que no sean...

¿Se refiere a la información sobre HMK? El supuesto fondo de inversión que quiso patrocinar y comprar el Granca...

No, eso, por supuesto, es una información que está bien sacada, está bien hecha.

¿Entonces cree que sí se protege el proyecto?

Pues quiero creer que sí, sinceramente. Pero en otros sitios hay un amor más grande por el club del lugar. Te lo digo yo que hoy trabajo aquí, pero mañana igual estoy fuera. Es por amor al club.