Mirotic, la última estrella de la NBA que pisa el Arena

Para ello el ala-pívot del Barça tendrá que sentirse en condiciones de competir el domingo frente al Herbalife (17.30 horas, #Vamos). Unas sensaciones que dependerán de la evolución de las sobrecarga en el aductor que sufrió el pasado jueves en el duelo continental frente al Zenit de San Petersburgo y que le hicieron ser duda hasta el último momento para jugar en Tenerife el pasado fin de semana, en el que se vistió de corto y anotó 18 puntos y cogió 5 rebotes.

Que Mirotic salte al Arena el domingo también dependerá de lo que pueda pasar hoy en el partido de Euroliga entre el Valencia Basket (20.00 horas, DAZN)y el próximo viernes contra el Armani Milan (20.00 horas, DAZN), duelos que casi con total seguridad el ala-pívot jugará, pero que podrían influir en su participación contra el Granca teniendo en cuenta que después del compromiso liguero viene la disputa de la Copa del Rey.

Y si una de las cosas en las que Mirotic argumentó su vuelta a Europa fue porque quería luchar por más trofeos que en la NBA, en la que "solo se pelea por el anillo", según explicó el ala-pívot el día de su presentación comonuevo jugador azulgrana

Ese acto se vivió con gran expectación. Todo el mundo quería oír las palabras de Mirotic al decidir cambiar de bando y confirmar su particular traición, sobre todo después de que en 2012 comentara: "Nunca me iría al Barcelona. Si uno se siente muy madridista no puede irse a ese equipo y ese es mi caso".

El hispano-montenegrino optó por explicar que además de los trofeos, el Barcelona fue el único equipo que se interesó en contratarle y posteriormente se destapó que el jugador preguntó al Real Madrid sobre la posibilidad de que igualaran la oferta culé. ¿La respuesta de la cúpula merengue? Que ya no había interés por parte de Pablo Laso en contar con sus servicios.

El entrenador que le hizo debutar en 2009 pasaba del mismo jugador que había perdido la confianza de Mike Budenholzer en las finales de conferencia que los Bucks perdieron con los Raptors por 2-4 después de ponerse 2-0 y Mirotic viendo cómo caía eliminado su franquicia sin ser convocado en el sexto partido.

De esta forma el jugador buscó acomodo en el Barça y así tiene la oportunidad de rememorar las actuaciones que ya dejó en la Isla -todas en el CID- vestido de blanco, de las que destaca el día que chafó el homenaje a Jim Moran con un palmeó en el último segundo para hacerse con la victoria por 74-76 después de firmar 19 puntos y capturar 5 rebotes en 23 minutos de juego.