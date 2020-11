Castellano: "No vamos a entrar en una puja por el torneo con otras ciudades"

"Tengo clarísimo cuál es nuestra postura en este tema. Esto no es una Copa del Rey, no voy a entrar en pujas con otras comunidades ni ciudades. En absoluto. Es que no voy a entrar en ninguna puja ni rivalidad con nadie. Si ellos deciden que sea Gran Canaria, mejor porque nosotros también lo queremos. Es algo que nos beneficia mutuamente. Dada la situación de excepcionalidad en la que vivimos, nos situamos para contribuir, pero dentro del sentido común", explicó Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo.

Un mensaje con el que la consejería de Deportes se desmarca del pago de cualquier canon por desarrollar el torneo en Gran Canaria, que desde que surgió la idea de acabar la competición con un formato exprés se puso a disposición de la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto) para ceder sus instalaciones en la Isla. "Estamos para mediar, para ayudar", recordó Castellano.

En ese sentido, el organismo insular está a la espera de que la ACB les traslade sus peticiones, requisitos y postura final. "Estoy convencido de que podemos cumplir el protocolo pautado a la perfección: desde los índices de contagio a los hoteles de cuatro y cinco estrellas pasando por las instalaciones deportivas", agregó.

Porque aunque el Cabildo de Gran Canaria se desmarque de efectuar algún tipo de pago para celebrar este torneo lo que sí hará es ceder sus instalaciones de manera abierta. El pago es en especies: el Gran Canaria Arena y el Centro Insular de Deportes, como mínimo. "Abrir las instalaciones, su mantenimiento e integridad, la seguridad, la iluminación... Todo eso tiene un coste también. Ya he pedido los informes necesarios", apuntó. Además, la nómina de instalaciones se podría elevar con las canchas propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Unos costes que permitan dar un empujón a algunos hoteles de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante esos hipotéticos días donde el título de la Liga Endesa se decida en la Isla con el Granca de por medio. "Ya hemos contactado con algunos hoteles de la ciudad, por lo que en ese sentido no habrá problema: van a dar unos precios más que competitivos en la situación en la que estamos inmersos", añadió Francisco Castellano. Una mediación donde incluso la compañía aérea Binter quiere entrar para colaborar con los traslados.

Por lo tanto, la consejería de Deportes está a la espera de que la ACB mueva ficha. Con el Principado de Andorra interesado en acoger esta fase, la elección es de la patronal de clubs de élite del baloncesto español, que durante los últimos años ha tenido a Gran Canaria como una de sus sedes casi fija con dos Copas del Rey y una Supercopa. "Estamos a la espera de que la ACB se ponga en contacto con nosotros. Como ellos han dicho, hay varios ofrecimientos y entre ellos estamos nosotros. Voy a defender esta Isla con todas mis herramientas para poder traerlo para acá. No descarto que aparezca alguna otra por ahí. También se podría sumar alguna provincia de Andalucía, donde los contagios han bajado bastante", deslizó.

Castellano confía en que "de aquí a la próxima semana haya contactos directamente con las posibles sedes y trasladar lo que se necesita" para preparar a Gran Canaria como sede del torneo por el título. "La ACB tiene su plan y están tratándolo, con los costes sobre la mesa y la capacidad de cada sede para albergar el torneo: hoteles, canchas, etc."

Pero por encima de todo falta "la luz verde para que determinadas competiciones puedan llevarse a cabo para finalizar la temporada". Y es que en toda esta historia, el principal punto de salida no ha llegado: el principio del desconfinamiento.