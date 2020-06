Castellano pone fin a la segunda etapa de Berdi Pérez en el club

Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo, puso fecha final a la segunda etapa de Berdi Pérez en el CB Gran Canaria. "No tenemos la intención de prorrogar su contrato porque creemos que hay que dar un cambio en el proyecto".

Esa declaración de intenciones, pronunciada a mediodía en Radio Marca Gran Canaria, no fue producto ni de un calentón ni de un malentendido. Horas después, en declaraciones a este periódico, el titular del área de Deportes de la corporación insular, reiteró su plan. "Lo creo firmemente, creo que no hay que renovar a Berdi Pérez porque el proyecto necesita un cambio", apuntó Castellano antes de añadir que "hace unas semanas Enrique Moreno, presidente del club, apuntó públicamente que era partidario de la continuidad del actual director deportivo, pero desde el Cabildo consideramos que no es así y que toca empezar un nuevo proyecto".

La determinación del consejero de Deportes, efectivamente, choca con el plan de Enrique Moreno, que pretendía ofrecer un nuevo contrato de dos años a Berdi Pérez para que cerrara su carrera profesional en el Granca, club en el que ha ejercido como jugador, secretario técnico, director deportivo y director general.

Este choque de ideas deja también en una delicada situación a Enrique Moreno, que podría ser invitado a dejar la presidencia del club claretiano al término de este curso por parte del propietario de la Sociedad Anónima Deportiva -institución que podría iniciar en breve un proceso de compra-venta si fructifican las negociaciones entre el Cabildo y un grupo de empresarios locales interesados en adquirir más del 51% de sus acciones-.

Valorado en la UD

Berdi Pérez, que entre 2007 y 2010 ejerció como director general de Unicaja Málaga y que posteriormente trabajó para BeoBasket, es un profesional bien valorado por la UD Las Palmas, en especial por su propietario, Miguel Ángel Ramírez, que ha sopesado en varias ocasiones su incorporación al organigrama del club.