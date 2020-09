Freeland: "El Granca me entusiasma por encima de todo"

La carrera de Freeland no se entiende sin su paso por el Granca. Reclutado por Rob Orellana -cuando este ejercía como captador de jugadores para la cantera del club claretiano-, militó en el equipo amarillo desde 2005 hasta 2009. "A mí", detalla el olímpico británico, "me enorgullece tener la posibilidad de aspirar a esta opción en el club donde me hice como jugador y como persona y que me abrió las puertas del baloncesto profesional". "El proyecto", ilustra, "se ha desarrollado con mucha paciencia y conocimientos". "Creo que es maravilloso", desarrolla, "porque el grupo de personas que nos queremos sumar con humildad al club es de máxima confianza para mí y sería un honor poder desarrollarlo en la Isla".

Cuestionado por el punto en el que se encuentran las negociaciones con el Cabildo, Freeland se muestra cauto. "Realmente", explica, "las cosas han ido caminando tranquilamente y creo que con buen entendimiento por las partes". "Yo desde marzo", aclara, "no he podido estar presente en las reuniones porque no he podido salir del Reino Unido debido a la pandemia, pero tengo claro que las personas que han estado tratando el asunto, por ambas partes, han ido avanzando y ahora mismo estamos a la espera de poder concretar aspectos con el Cabildo para ver si verdaderamente se puede cerrar algo que para nosotros no es más que una apuesta importante en un momento complicado como este. Verdaderamente creemos que puede ser muy bonito para todos, Cabildo, club, afición y la sociedad de la Isla".

De la mano con el Cabildo

Freeland no duda al afirmar que "queremos sumar al proyecto e ir de la mano del Cabildo". Además, también apunta que "creo que contamos con un equipo de gente absolutamente conocedora y preparada para que toda la Isla pueda estar orgullosa de lo que hagamos". "Ojalá así sea", añade, "y si finalmente no se concreta no pasará nada, nuestro interés siempre seguirá y nuestro cariño al club seguirá creciendo".

En una entrevista concedida hace unas semanas a LA PROVINCIA/DLP, Freeland ya advertía que quería devolver parte de lo que el baloncesto le había dado. Y, en esa apuesta personal, reitera que elige al Granca "por lo que le comentaba antes, ya no solo porque creo que el proyecto está muy bien preparado y está basado en ofrecer lo mejor a la afición de la Isla y a la comunidad, sino porque el Granca ha sido el club donde me formé para el baloncesto profesional y en el que crecí como persona". "Encima", puntualiza, "la Isla es mi segunda casa, donde resido medio año y en donde conocí a mi pareja hace 11 años. Creo que si esta posibilidad se concreta tendré la oportunidad de devolver tanto como me dieron".

Enrolado en este proyecto también figura Pepón Artiles, exjugador del Granca entre 1994 y 1997. "Esto no es nuevo", apuntó ayer en Ser Las Palmas, "la primera vez que me hablaron de esta posibilidad fue hace tiempo. Es algo que está bien estructurado, que es serio y con empresarios que quieren dar un paso al frente".

Artiles, clave en el último ascenso del Granca a la ACB, alaba la predisposición de las dos partes para iniciar las conversaciones. "Hasta ahora", explicó, "la parte compradora ha mostrado un interés y el Cabildo se ha abierto a negociar". "Y eso", añadió el exjugador, "en los tiempos que corren es para valorarlo. A unos porque dan el paso al frente, con su capital, en un momento muy difícil por la crisis generada por el coronavirus. Y a otros por ser conscientes del escenario que se plantea ante esa realidad y ser conscientes de que a lo mejor las administraciones públicas no deben tener como prioridad un club deportivo de élite".

El que fuera MVP de la fase de ascenso a la ACB de 1995 recalca el esfuerzo realizado por el Cabildo desde 1992. "Yo recuerdo jugar en el Centro Insular, la temporada que subimos, con 150 personas en las gradas", rememoró Artiles antes de agregar que "por eso hay que agradecer al Cabildo la progresión que ha trazado el club en las últimas décadas". "Eso", puntualizó, "hay que valorarlo porque ha aguantado carros y carretones para sacar adelante al Granca y convertirlo en lo que es hoy".