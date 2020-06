"Esto solo puede tener una finalidad: dañar mi imagen"

Fotis Katsikaris tardó pocas horas en confirmar la noticia adelantada por LA PROVINCIA la noche del miércoles. En una entrevista concedida a la web encestando.es, el entrenador griego corroboró que Berdi Pérez y Juanra Marrero -poco después de la derrota del Granca ante el Casademont Zaragoza en la Fase Final de la Liga Endesa- le comunicaron que no cotinuaría en el club claretiano el próximo curso -al ejecutar una cláusula liberatoria que expiraba ayer-. Para el técnico ateniense, el movimiento de la entidad insular sólo tiene un objetivo: "dañar mi imagen profesional".

"Claro que no me lo esperaba", admite Katsikaris en la conversación para añadir luego que "es desconcertante e injusto". Me ha sorprendido". "Pocas horas después", agrega, "de una derrota difícil que tenemos que asimilar, cuando mi trabajo es recuperar al equipo y estar preparados para el partido más importante de la temporada, me dan esta noticia. Sólo puede tener una finalidad: dañar mi imagen profesional. Pero no lo van a conseguir. Pese al malestar que me han creado, voy a centrarme en mi trabajo y a estar apoyando a mis jugadores para preparar bien el partido del viernes [hoy para el lector]".

Katsikaris subraya que había otras opciones de resolver el asunto, como posponer las dos claúsulas liberatorias del contrato -la del club expiraba ayer; la del propio entrenador, el 30 de junio- para que no coincidieran en fechas con la disputa de la Fase Final de la Liga Endesa. "Había otras soluciones", puntualiza antes de explicar que lo mejor era "no tratarlo aquí, con el equipo compitiendo. Hemos perdido contra el Zaragoza pero ya está, hay que olvidarlo y mirar al siguiente partido, que es una final y tenemos que prepararnos para ganarla. Es un partido muy importante no para mí solo, para todo el club".



Resetear



"Sea cual sea la intención del club conmigo para la próxima temporada", prosigue, "no pueden hacerme esto aquí tras una derrota. No tiene sentido. Tenemos que resetear como se dice, limpiar la mente y estar listos para la siguiente batalla. Yo voy a estarlo pese a lo injusto e inoportuno que me ha parecido que me hayan dado una noticia así de repente".

El técnico griego, además, no comparte los motivos utilizados por los ejecutivos del club para justificar el corte. "Había algunas cláusulas", detalla, "como era quedar entre los ocho primeros en la Liga, pero con el coronavirus la competición se paró y no fue posible saber si éramos octavos como mínimo o no. Además, cuando se paró la liga teníamos un partido aplazado. Estábamos con 11-11 y el séptimo clasificado estaba con 12 victorias, así que empatábamos con ellos de ganar en Fuenlabrada. Ahora podemos acabar en Valencia entre los cuatro primeros del grupo, es decir, entre los ocho primeros. Por eso creo que no se daban condiciones para cortar mi contrato y menos para tratarlo aquí de forma inesperada y sin esperar a hablarlo la semana que viene".

Katsikaris, incluso, admite su malestar por la confección de la plantilla. "No hubo el fichaje que pedí pero trabajé a muerte con mis jugadores para cambiar cosas, recolocar posiciones y estaban llegando los resultados. He respetado la forma de proceder del club".