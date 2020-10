Fin a la era de Berdi Pérez

Una salida del Herbalife Gran Canaria que el club anunció en la tarde del último día de contrato de Berdi Pérez -ayer 30 de junio de 2020-. El ejecutivo sevillano fue renovado en 2018 por dos temporadas más. Si el equipo conseguía meterse en la Copa del Rey o en el Playoff por el título de la Liga Endesa, Pérez estaba renovado del tirón.

La decisión de prescindir de Berdi Pérez llega tras un cónclave el pasado lunes. Una reunión entre el consejero de Deportes, Francisco Castellano, con la cúpula directiva de la entidad: el propio Berdi Pérez, el presidente Enrique Moreno y Juanra Marrero, director de operaciones. "No tenemos la intención de prorrogar su contrato porque creemos que hay que dar un cambio en el proyecto. Hace unas semanas Enrique Moreno apuntó públicamente que era partidario de la continuidad del actual director deportivo, pero desde el Cabildo consideramos que no es así y que toca empezar un nuevo proyecto", aseguró Castellano hace unas semanas. Dicho y hecho.

La fase final

Berdi Pérez expuso que se sentía legitimado a ser renovado ya que el Granca actuó en la Fase Final Extraordinaria de la Liga Endesa. Sin embargo, desde el ente insular no lo consideraron así. Una cláusula a interpretar que puede traer cola. Ese fue el mismo argumento que Pérez utilizó para trasladarle a Fotis Katsikaris que no iba a continuar la próxima temporada en el Herbalife. Todo a solo unas horas de que el equipo amarillo se cruzara con el Valencia en un partido que si hubiera ganado colocaba al Granca en 'semis'. Un supuesto que no se dio. "Decirme antes de un partido decisivo que quieren cortarme no lo entiendo y lo veo muy injusto", afirmó el preparador heleno.

En el club, con Enrique Moreno como promotor de la idea, se apostaba por la renovación de Berdi Pérez. Sin embargo, el propietario ha impuesto su criterio. En el ambiente, la posible entrada de capital privado en el accionariado del club y un verano con muchos temas que concretar, para empezar la plantilla y su entrenador.

En ese sentido, Berdi Pérez hizo tres últimos grandes movimientos con tres nombres: Fotis Katsikaris, Matt Costello y Porfi Fisac. En plena fase final, tras comunicarle al técnico griego que no contaban con él para el próximo curso, el club anunció la renovación por dos temporadas de Matt Costello, su mejor jugador esta temporada y el último gran descubrimiento de Berdi Pérez, que acumuló un par de años con poco acierto en la confección del plantel.

Con Katsikaris sentenciado por Pérez, el director deportivo amarillo se lanzó a por otro entrenador. Y ahí apareció el nombre de Porfi Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza las dos últimas campañas y equipo revelación de este curso -iba tercero antes del parón-. Fue Berdi Pérez quien le trasladó una oferta por tres temporadas al técnico segoviano, que valoraba la propuesta para cambiar Zaragoza por Gran Canaria. Siempre si Berdi Pérez estaba al mando de la parcela técnica. Ahora no estará.

Sin Berdi Pérez, el Herbalife Gran Canaria tiene varios frentes abiertos. Lo primero, encontrar un sustituto y aclarar el futuro de Fotis Katsikaris, no cortado por el propio Pérez. Después, confeccionar una plantilla donde solo tienen contrato garantizado Beqa Burjanadze, Javi Beirán y Matt Costello.

Berdi Pérez ha sido casi todo en el CB Gran Canaria para convertirse en una pieza vital para explicar el Granca de hoy. Fue clave en el salto definitivo a la ACB, el asentamiento de la entidad en la élite y su crecimiento continuo cada temporada en España, pero también de su salto a Europa, culminado con la participación en la Euroliga de la campaña pasada. Las finales de Eurocup y Copa del Rey y el título de la Supercopa llegaron con él en la dirección deportiva.

Pocas veces una lesión fue tan trascendente en el baloncesto español. Berdi Pérez llegó a la Isla en el curso 1984-1985 para sustituir a Nacho Pinedo, lesionado. El base culminó su aventura como temporero en Gran Canaria con el primer ascenso del Claret a la élite nacional. Sin saberlo, Gran Canaria se convirtió en su casa como jugador hasta 1990, justo el año que asumió el puesto de director secretario técnico de la entidad.

En esa primera etapa, Berdi Pérez junto con José Luis Cudós fueron el núcleo duro de una entidad en expansión. La pareja se conviritó en el gran apoyo de Lisandro Hernández en sus primeros años en la presidencia. Combinó distintos puestos ejecutivos (director deportivo y director general) donde consolidó al club en la ACB hasta 2007 cuando dejó la Isla para firmar por el Unicaja, donde se mantuvo tres años. Tras dejar el club en 2010, fue delegado de la agencia de representación BeoBasket y volvió a la entidad en 2012, con Joaquín Costa en la presidencia tras el despido de Himar Ojeda, su sucesor en el cargo. Durante las ocho últimas campañas fue el jefe de la dirección deportiva hasta el día de ayer, donde se cerró una era en el Granca.