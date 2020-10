Razones económicas dificultan la contratación de Willy Villar

En sus planteamientos, el Estu, que no anda muy boyante en el apartado de tesorería , solicita una compensación monetaria al Granca para dar así luz verde al regreso a su tierra del ejecutivo isleño, que esta temporada cumplía su cuarta campaña como responsable del área deportiva del primer equipo demente, en el que aterrizaba allá por el verano de 2016 después de una trayectoria de siete temporadas desarrollando ese mismo cargo en el Zaragoza.

Quizás a esta piedra en el camino en el fichaje de Willy Villar por el Herbalife Gran Canaria era a la que se refería el consejero de Deportes del Cabildo, propietario del club claretiano, en su comparecencia ante los medios el pasado jueves. Se mostraba optimista pero cauto a la hora de valorar el momento en que se encontraba la negociación. "Hay que esperar a que se materialice la operación y no vamos a adelantarnos hasta que esté firmado el documento porque podría haber contratiempos de última hora", explicaba Francisco Castellano.

La contratación del director deportivo se considera una cuestión fundamental para empezar a diseñar ya la próxima campaña de la escuadra amarilla, que jugará también en Europa. Y entre las prioridades está la elección del entrenador, después de que en la fase final de la Liga Endesa, justo antes del decisivo partido frente al Valencia Basket, se le comunicase a Fotis Katsikaris que no continuaría en el banquillo al no hacerse efectiva la segunda campaña que figuraba en el contrato del técnico heleno. Pero no se descarta al 100% que el griego no siga llevando las riendas, pues si a ambas partes les interesa se podría suscribir un nuevo contrato.

Una vez solventado el asunto del entrenador, habría que ponerse manos a la obra con las renovaciones. Hasta nueve jugadores de la actual plantilla finalizan este verano su relación contractual con la entidad claretiana. Sólo tres integrantes del plantel, Javi Beirán, Matt Costello -al que se le ampliaba su contrato por dos temporadas más la pasada semana- y Beqa Burjanadze tienen contrato en vigor con el Herbalife Gran Canaria.