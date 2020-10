El Herbalife Gran CanariaHerbalife Gran Canaria presentó este jueves a Willy Villar como nuevo director deportivo y a Porfirio Fisac como nuevo entrenador. En un acto en el que también estuvieron presentes el consejero de Deportes del cabildo, Francismo Castellano, y el presidente del club claretiano, Enrique Moreno, ambos mostraron su satisfacción por llegar a la Isla.

"Lo primero de todo es la potencia de lo que significa Gran Canaria dentro del baloncesto español, sus posibilidades y su historia. Además, hay un componente personal importante. Han mostrado un gran interés desde el club para que me incorpore", resaltó Villar, que acabó su vínculo con el Movistar Estudiantes para firmar un contrato por tres temporadas.

"Al final, ha llegado una situación en un último sprint en el que apareció Willy y creí que tenía que hacer un cambio de rumbo, porque si vengo a Gran Canaria es porque creo que tiene la misma sensación profesional que tengo yo ahora mismo", dijo, por su parte, Fisac para explicar su salida del Casademont Zaragoza, con el que realizó dos campañas enormes.

El técnico segoviano, que firmó por dos años, incidió varias veces en la conexión que a su juicio debe haber entre el equipo y la grada. "Tengan clara una cosa. Las personas que vengan a este pabellón saldrán disfrutando y con una sonrisa", comentó.

"Tenemos que tener un sentido de que estos jugadores lleguen a la grada, que debe ser feliz. Ganar o perder no me importa, lo que me importa es lo que mis jugadores transmitan a mi afición. Cuando uno da todo lo que tiene, nadie tiene derecho de pedirle nada más. No sé si soy entrenador, psicólogo o persona, pero soy así y así lo voy a transmitir", agregó en el mismo sentido.

En la misma línea se mostró Villar: "Estamos completamente alineados en transmitir ilusión. Más allá de características técnicas, vamos a tratar de que todos los jugadores transmitan esa ilusión y conecten con la grada. Es decir, que sean jugadores con ese espíritu. Tenemos claro lo que queremos transmitir y en esa línea vendrán los jugadores. Será gente comprometida con el club y con el proyecto. Es el mensaje que queremos mandar: nos debemos al público y vamos a darle lo máximo".

Sobre la confección de la plantilla, el nuevo director deportivo aclaró que de momento hay seis jugadores en el plantel -Cook, Fabio, Beirán, Shurna, Burjanadze y Costello-. "Esto es lo que tenemos y con eso vamos a trabajar para hacer el mejor equipo y el más ilusionante. Venimos para pensar de aquí en adelante. Nos hemos incorporado para mirar hacia adelante y es lo que haremos, intentar crear el mejor proyecto posible", señaló, al tiempo que reconoció que "la primera complicación podría ser el tema de los cupos -Rabaseda y Paulí, dos españoles, no siguen-".

"La gente de la base tendrá un camino directo hacia el primer equipo. A partir de ahí, lo que jueguen o no lo van a decidir ellos. Tengo una forma de pensar y es que no me gusta mirar los años ni los carnets de la gente. Me gusta mirar a la gente que parece que estar preparada para dar el paso. Si lo dan o no, será cosa suya", comentó Fisac sobre la cantera.

Y agregó: "Hay cosas en la plantila que te gustan y que no te gustan, pero no es momento de reprochar. Si esto es lo que hay, esto es lo que queremos. Fastidia que no estén estos españoles -Rabaseda y Paulí-, pero lo han decidido ellos. Solo quiero gente que quiera jugar a muerte por Gran Canaria".