Los arquitectos del nuevo Granca

Tanto Villar como Fisac coincidieron en que el principal reto al que se enfrentan pasa por devolver la alegría a la afición del conjunto claretaiano tras dos temporadas de transitar por el desierto.

"Tengan clara una cosa. Las personas que vengan a este pabellón saldrán disfrutando y con una sonrisa. No vengo a provocar cambios, vengo a provocar un sentido de obligación que tengo conmigo mismo y quiero transmitir. Debemos representar esto como lo que realmente es. Esto no es solo un equipo de baloncesto. Tenemos que conseguir quelos jugadores lleguen a la grada, que debe ser feliz. Ganar o perder no me importa, lo que verdaderamente me importa es lo que mis jugadores lleguen a transmitir a mi afición", proclamó Porfi Fisac en su alocución.

Sobre el equipo que desea tener, el técnico segoviano afirmaba que "lo único que debemos saber es las condiciones en las que ahora estamos. Los que estén aquí deben tener un gran deseo de estar aquí". "No voy a hablar nunca de playoffs o Copa del Rey, sé donde estoy y cuando tengamos el equipo veremos hasta dónde podemos llegar", añadía el nuevo inquilino del banquillo del Granca.

Porfi Fisac, que se definió como valiente, no dudó en señalar que la cantera tendrá su espacio, pero que tendrán que ser los jugadores los que aprovechen las oportunidades: "La gente de la base tendrá un camino directo hacia el primer equipo. A partir de ahí, lo que jueguen o no lo van a decidir ellos. Tengo una forma de pensar y es que no me gusta mirar los años ni los carnets de la gente. Me gusta mirar a la gente que parece que estar preparada para dar el paso. Si lo dan o no, será cosa suya".

El acto de ayer resultó emotivo para Willy Villar. El isletero, tras dos etapas como jugador en el Granca, llega ahora para desarrollar su labor en los despachos. "Quiero manifestar el orgullo que siento por estar en este proyecto. Para mí tiene muchos componentes positivos. Lo primero de todo es la potencia de lo que significa Gran Canaria dentro del baloncesto español, sus posibilidades y su historia. Además, hay un componente personal importante", manifestaba. Sobre la plantilla a confeccionar, el ejecutivo isleño afirmaba que tanto él como el técnico estaban "alineados" en formar un equipo que transmita "ilusión" ala afición.

"Más allá de características técnicas, vamos a tratar que todos los jugadores transmitan esa ilusión y conecten con la grada. Es decir, que sean jugadores con ese espíritu. Tenemos claro lo que queremos transmitir y, en esa línea, vendrán los jugadores", resaltó Villar.

Oferta por Jacob Wiley

El director deportivo amarillo reconoció que una de sus primeras tareas va a ser el resolver la oferta que el Granca tiene sobre la mesa del Joventut para hacerse con los servicios de Wiley, ala-pívot estadounidense que jugó de amarillo en el tramo final del curso 2018-19 y sobre el que el club claretiano se reservó el derecho de tanteo.