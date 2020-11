"El equipo debe transmitir buen rollo para enganchar al público"

Todo ha sido muy rápido. Ha sido aterrizar y sobre la marcha ponernos a confeccionar el equipo para la próxima temporada. Han sido días muy ajetreados, no sólo a nivel profesional sino también en lo personal, porque se trata de una época de muchos cambios. Pero muy contento del resultado final, pues había que elegir entrenador, intentar rematar una plantilla ilusionante...

¿Satisfecho del plantel que se ha conseguido reunir?

La idea era que todos los jugadores que se incorporaran tuvieran hambre y energía para conectar con la grada, y sobre todo que respondieran a la filosofía de juego de nuestro entrenador, Porfi Fisac. Todos los fichajes han ido en esa línea; en ese sentido me encuentro satisfecho. Pienso que se ha hecho un equipo que va a conectar con la grada, que es el objetivo principal de este proyecto.

¿Piensa que este nuevo Herbalife está diseñado para conseguir cosas bonitas este curso?

Hay que ir poco a poco, pero lo que es innegociable es el objetivo que nos hemos marcado: ilusionar y que la gente acuda al pabellón a pasárselo bien. Ahí tenemos que ser inflexibles; pretendemos ser un equipo alegre, que transmita buen rollo para enganchar al público y que le apetezca acudir al Gran Canaria Arena. A partir de ahí, la consecuencia de ello debe ser la competitividad y el ganar encuentros. Pero vamos a empezar por enganchar a los aficionados y ofrecer algo diferente.

¿Le sorprende el pesimismo que se ha generado en torno al Granca durante las dos últimas temporadas?

Los que venimos lo hacemos sin esa carga negativa; llegamos intentando transmitir ilusión. No noto esa negatividad. Lo que sí tenemos claro tanto el entrenador como yo es que el equipo va a intentar asumir desde el primer minuto que se nos visualice por algo en concreto, y eso debe ser crear una simbiosis potente con su gente en el Gran Canaria Arena, transmitir energía y mostrarnos como un equipo competitivo y duro. Vamos en esa línea y espero que lo podamos conseguir poco a poco.

¿Cómo fueron esos momentos en que las negociaciones con el Movistar Estudiantes, su anterior club, parecía que se encontraban enquistadas?

En la negociación con el Estudiantes hubo momentos muy duros, e incluso a veces poco agradables. Pero yo sentía la necesidad de venir al Gran Canaria y luché para que esa posibilidad acabase fructificando. Por momentos parecía que no iba a poder ser, porque el Estudiantes no quería que me marchase. Al final todo salió bien y aquí estoy ahora con toda la ilusión del mundo.

Sustituye en el cargo a Berdi Pérez, un hombre clave en los logros obtenidos por este club. ¿Mantuvo algún contacto con él en ese intercambio de poderes?

Berdi es una referencia en este club. Me llamo el día de mi nombramiento, algo que le agradezco públicamente porque es un gesto muy positivo por su parte. No he tenido tiempo todavía de hablar con él, pero me gustaría porque nos une una relación de muchos años. Creo que es positivo que podamos mantener esa reunión para hablar de baloncesto, que es lo que nos gusta.

En cuanto a la confección de la plantilla, después de fichar a AJ Slaughter se llegaba luego a un acuerdo para que no se incorporara al Gran Canaria por temas médicos. ¿Qué ocurrió?

Cuando acometimos su fichaje éramos conscientes de esa posibilidad a la hora de pasar el reconocimiento médico. Quisimos asumir ese riesgo, entre comillas, porque creíamos que era una buena opción en caso de que todo saliese bien. El chico está para jugar, pero lo que no cuadra son los tiempos, porque al menos hasta octubre no estará al 100%. Decidimos salirnos del contrato, pero bueno era un riesgo que conocíamos. En su momento pensamos que valía la pena, pero no ha podido ser. A pesar de todo, se trata de un jugador que siempre vamos a tener en el radar si termina recuperándose, porque es muy del gusto del entrenador y mío.

¿La plantilla ya está cerrada o aún existe la opción de cubrir el hueco dejado por Slaughter?

La opción está ahí y tenemos la obligación de estar atentos al mercado por si surge una oportunidad que merezca mucho la pena. Vamos a empezar con los jugadores que tenemos actualmente, dando espacio a la gente joven (Andrew Albicy, Frankie Ferrari, Fabio Santana, Jean Montero, Amedeo Della Valle, Jovan Kljajic, Javier Beirán, Stan Okoye. Beqa Burjanadze, John Shurna, Rubén López de la Torre, Matt Costello, Jacob Wiley, Olek Balcerowski y Khalifa Diop son los 15 jugadores que iniciarán el próximo lunes la pretemporada a las órdenes de Porfi Fisac).

Hablando de la gente joven, ¿piensa que puede ser un año importante para esos canteranos que llevan ya varias temporadas en la dinámica del primer equipo aunque sin demasiados minutos en partidos oficiales?

Esperamos que tengan su espacio y que puedan desarrollar todo el talento que tienen. No queremos hacer distinciones entre jóvenes y veteranos. La plantilla la conforman 15, sin mirar sus carnets ni su procedencia; todos van a tener las mismas oportunidades y van a jugar aquellos que se lo merezcan. Ese es el primer paso adelante, que no haya distinciones entre canteranos y profesionales. Esa es la mentalidad que queremos inculcar. De inicio todos tienen las mismas oportunidades. Evidentemente, nos gustaría crear algo diferente y eso podría llevar a que jugadores formados en la casa empiecen a jugar y a ser importantes para el club. Ese es uno de los objetivos de la dirección deportiva; esperemos que a lo largo del tiempo esto se convierta en una seña de identidad del club.

A menos de una semana de comenzar la pretemporada, y viendo la situación sanitaria que se está atravesando por el coronavirus, ¿espera una temporada normal?

Si uno mira lo que está pasando, se da cuenta de las dificultades que pueden haber para un desarrollo normal de la competición. Pero son cosas que nosotros no podemos controlar. Lo único que podemos hacer es realizar nuestro trabajo y ya el futuro nos dirá. Me gustaría ser optimista y que esta pesadilla acabara. Uno no es ajeno a lo que ocurre y se da cuenta de todas las dificultades que nos podemos encontrar.

A estas alturas, ¿se atreve a hablar de objetivos deportivos?

Resulta increíble que en esta situación que estamos viviendo de crisis, la ACB sea hoy con diferencia la mejor liga de Europa, por nivel de contratación, por presupuestos y por cómo ha ido el verano. Se preveía que todo esto iba a afectar a la competitividad y sin embargo no ha sido así. Por eso sería apasionante el poder estar luchando por los objetivos que todos tenemos en la cabeza. Esperamos que sea posible después de lograr el primer objetivo, que es enganchar al público, el transmitir energía positiva y ofrecer un sentimiento de identidad a nuestra gente. Intentar que eso nos haga ser un equipo poderoso en el Gran Canaria Arena y que esto traiga consigo ser un conjunto competitivo. O sea, generar ilusión y que con ello empiecen a llegar los resultados, que es para lo que todos estamos aquí.

¿Confía en que Porfi Fisac, el nuevo entrenador, logre ese reto de volver a ilusionar a la afición del Granca?

Sí. En los últimos años ha demostrado ser un técnico valiente, con un baloncesto atractivo de mucho ritmo y velocidad. También es valiente a la hora de tomar decisiones con la gente joven que demuestre su calidad. Se trata de un entrenador que puede conseguir esta filosofía que planteamos de un juego atractivo que conecte con la grada.

¿Le ha sorprendido los movimientos del mercado con todo lo que está pasando?

Sí. Todos imaginábamos una situación de crisis, de bajadas de presupuestos y del coste de los jugadores. No ha sido así, y en algunos casos incluso todo lo contrario. Ha sido una sorpresa. Mirando otras ligas europeas, quizás en la ACB ha sido donde más y mejor se ha movido mejor el mercado; vamos a tener jugadores de un nivel importante. No sé cómo va a acabar esto y si será sostenible o no, pero este verano no se ha notado a nivel de contratación la crisis que se supone que existe. La Liga ACB sale otra vez con un nivel competitivo tremendo y marcando mucha diferencias con respecto al resto de competiciones.

El club se encuentra inmerso en un proceso que podría concluir con la venta del mismo a un grupo inversor, ¿podría esto afectar al proyecto deportivo que ahora se inicia?

Estoy fuera de este proceso, no sé ni en qué momento se encuentra. Acabo de aterrizar y bastante tengo con definir el equipo, la pretemporada y la gestión de todo el año. Lo único que espero es que, pase lo que pase, sea para el bien de la Isla y del club, que cualquier decisión que se tome sea la mejor sea para ser mejores. A nivel profesional, veo el proceso como un espectador más.